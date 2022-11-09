2022年跆拳道世锦赛：您需要了解的关键信息

2022年跆拳道世锦赛将于2022年11月13日至20日在墨西哥城市瓜达拉哈拉举行。

和此前巴黎站以及曼彻斯特站大奖赛一样，本届世锦赛同样为通往巴黎2024道路上的奥运资格赛赛事。

本届世锦赛参赛选手名单当中包括多位奥运会和世锦赛冠军得主。2022年罗马、巴黎、曼彻斯特三站大奖赛冠军同样期待在本届世锦赛上延续良好状态，登上领奖台。

通过本文了解关于这届跆拳道世锦赛您需要了解的重要信息，包括赛程、比赛时间、如何观赛以及焦点选手等等。

延伸阅读：2024年巴黎奥运会跆拳道席位获取方法

2022年瓜达拉哈拉跆拳道世锦赛标志

女子组三位奥运冠军领衔参赛

本届瓜达拉哈拉世锦赛上，共有超过700位运动员参加16个重量级的争夺，其中至少包括23位2020年东京奥运会奖牌获得者。由于本届赛事和宝贵的巴黎奥运会资格积分挂钩，因此，奥运会8个竞赛重量级的参赛选手还肩负着夺取积分的附加任务。

参加女子-49公斤级争夺的泰国名将帕妮帕·翁帕他那吉本赛季保持不败战绩，因此被视为该级别世界冠军的夺冠大热人选。自2018年大奖赛富查伊拉站（阿联酋）决赛失利后，身为泰国历史上首位奥运跆拳道冠军的翁帕他那吉至今为止就没有输过任何一场比赛，期间她赢得了2020年东京奥运会金牌。如今她将向个人第三枚世锦赛金牌发起冲击。

本赛季巴黎大奖赛上生涯首夺大奖赛金牌后接受Olmpics.com记者采访时，翁帕他那吉表示：“我现在最大的目标是再夺一枚世锦赛金牌。我非常希望再次夺得世界冠军，但是更重要的是，我要尽可能赢得最多的积分，以确保奥运会席位。”

手握三枚世锦赛奖牌的她在该级别最大的对手将是西班牙小将阿德里安娜·塞雷佐·伊格莱西亚斯，后者在奥运会决赛中曾经输给过翁帕他那吉。另外，奥运铜牌得主、以色列选手阿维沙·森贝格以及越南名将长江·蒂伊·基姆·图延同样具备强大实力。

另外一位泰国选手朱拉南·汉提库拉农在女子-46公斤级项目上拥有不俗实力，她和世锦赛亚军、伊朗名将马哈拉·莫门扎德是该项目夺冠热门。汉提库拉农在2019年世锦赛上收获过一枚铜牌。

另外一位值得关注的泰国选手是潘娜帕·杭素金，她是女子-53公斤级世锦赛卫冕冠军。

和翁帕他那吉一样，杭素金本赛季同样战绩辉煌。夺得2022年东南亚运动会冠军的同时在西班牙公开赛、亚锦赛以及韩国公开赛（当时征战57公斤级）上都登上过领奖台。墨西哥世锦赛上，她将回归自己最舒服的-53公斤级，被视为夺冠热门选手。另外，东京奥运会季军、塞尔维亚名将蒂亚娜·波格丹诺维奇也有望登上领奖台。

为美国赢得首枚奥运会跆拳道金牌的阿纳斯塔西娅·佐洛蒂奇将完成自己的世锦赛首秀，她将参加-57公斤级比赛的争夺。身为2018年世青赛冠军的她在本赛季曼彻斯特站比赛中登上了领奖台，收获一枚铜牌。这也是她本赛季征战三站大奖赛赛事夺得的第二枚铜牌。

参加女子-57公斤级争夺的中国名将骆宗诗本赛季状态火热，三站大奖赛赛事全部夺冠。另外她还在卢森堡公开赛、亚锦赛上夺得冠军，在澳大利亚公开赛、韩国公开赛以及斯洛文尼亚公开赛（参加-62公斤级）上收获银牌。第二次征战世锦赛的骆宗诗将向个人生涯首个世界冠军头衔发起冲击。上届世锦赛（曼彻斯特）止步四分之一决赛的她期待登上最高领奖台，并收获通往巴黎奥运会的宝贵积分，圆自己的奥运会参赛梦想。

在接受Olympics.com采访谈到自己本赛季大奖赛不败纪录时，骆宗诗表示：“这个结果我很满意，我知道自己还有很多不足，所以我会继续努力提升自己的实力。我的目标非常明确——完成每天的训练、获得更多的积分、锁定奥运会资格。”

另外，英国名将、两届奥运冠军得主杰德·琼斯将向个人的第四枚成人世锦赛金牌发起冲击。

骆宗诗在曼彻斯特大奖赛女子-57公斤级决赛中击败英国名将杰德·琼斯 照片出自： World Taekwondo

女子-67公斤级项目的冠军争夺同样将会精彩纷呈，东京奥运会冠军、塞尔维亚名将马泰娅·耶利奇将会领衔奥运亚军劳伦·威廉姆斯（英国）以及两届奥运会季军鲁斯·加比（科特迪瓦）参赛。本赛季罗马大奖赛冠军、2019年世锦赛季军玛格达·赫宁（法国）同样实力很强。

曼彻斯特大奖赛该级别冠军、中国选手徐蕾本届世锦赛将参加-73公斤级的争夺，状态正佳的东京奥运会银牌得主、韩国选手李多彬在本赛季登顶罗马和巴黎大奖赛冠军后有望在本届世锦赛上实现卫冕。

曼彻斯特被爆冷后，西蒙尼·阿莱西奥能否王者归来？

男子大体重级别的争夺和以往一样激烈。+87公斤级别中，世锦赛冠军、古巴名将拉法埃尔·阿尔巴被视为夺冠热门。两次夺得世界冠军的阿尔巴是本届世锦赛拥有东京奥运会参赛经历的8位选手之一。东京奥运会上，阿尔巴摘得铜牌。

三位奥运亚军：北马其顿选手德扬·格奥尔基耶夫斯基（东京奥运会）、加蓬名将安东尼·奥巴梅（伦敦奥运会）、尼日利亚名将阿卜杜勒·拉扎克·伊素福（里约奥运会）的参赛将大大提升本届世锦赛男子+87公斤级夺冠的难度。后两位还是各自国家的首枚奥运奖牌获得者，两人还分别在2013年和2017年夺得过世锦赛冠军。

伊朗选手阿布尔法兹·阿巴希·普亚值得关注，这位2019年世少赛冠军、世青赛冠军将会完成自己的成年组-87公斤级首秀。该级别的竞争同样激烈，巴西名将、2019年世锦赛亚军伊卡罗·米格尔·索亚雷斯，2016年里约奥运会冠军、科特迪瓦选手切克·萨拉·西塞以及2022年地中海运动会冠军、克罗地亚名将伊万·萨皮纳也将参赛。

意大利名将西蒙尼·阿莱西奥在大奖赛曼彻斯特站男子-80公斤级决赛中爆冷失利为他的世锦赛卫冕蒙上了一层阴影。那场比赛中，他输给了韩国选手Geon-woo Seo。另外，东京奥运会明星选手萨利赫·阿尔-夏拉巴提（约旦）以及埃及选手塞夫·艾萨虽然本赛季大奖赛战绩无法比拟阿莱西奥，但是他们的实力不可小觑。

在曼彻斯特大奖赛后接受Olympics.com采访时，阿莱西奥表示：“世锦赛上我将会竭尽全力。无论自己表现如何，我的目标是夺得冠军。”

男子组其它级别焦点选手

男子-68公斤级卫冕冠军布拉德利·辛登（英国）和-58公斤级卫冕冠军张准（韩国）在东京奥运会上夺得奖牌之后，本届世锦赛的目标同样是夺冠。作为首位赢得跆拳道世锦赛冠军的英国非残疾男子运动员，辛登对于背靠背夺冠倍加期待，以弥补自己东京奥运会夺银的些许遗憾。但是，若想如愿，他需要跨过东京奥运会冠军、乌兹别克斯坦名将乌卢格别克·拉希托夫这一关。

奥运-58公斤级冠军、意大利名将维托·德拉奎拉由于伤病缺席本赛季一些赛事后将会出现在本届世锦赛的赛场上。他在曼彻斯特大奖赛上位列季军后表示自己“继续专注在实现世锦赛的目标上”。若想夺得-58公斤级冠军，他需要面对东京奥运会季军、韩国名将张准的挑战。

另外，蒂洛尼·肯道尔·莫雷斯-杜菲尔德值得关注，他是参加本届世锦赛的两位索马里选手之一。杜菲尔德和穆妮拉·瓦萨梅·阿布迪瓦希德（女子-49公斤级）期待能够接过拳击运动员拉姆拉·阿里的班，在2024年巴黎奥运会上成为第二位和第三位参加奥运会比赛的索马里运动员。

杜菲尔德拥有双重国籍，此前曾经代表英国参加过2014年英联邦运动会并斩获铜牌。

2022年跆拳道世锦赛赛程：所有时间均为瓜达拉哈拉当地时间

11月14日，周一

9:00 -13:00 – 预赛、男子-80公斤级 女子-57公斤级

15:00 -16:30 – 16强赛和四分之一决赛、男子-80公斤级 女子-57公斤级

18:00 -20:00 – 半决赛和决赛、男子-80公斤级 女子-57公斤级

11月15日，周二

9:00 -13:00 – 预赛、男子-87公斤级、女子-87公斤级、女子 82公斤级

15:00 -16:30 – 16强赛和四分之一决赛、男子-87公斤级、女子-87公斤级、女子 -82公斤级

18:00 -20:00 – 半决赛和决赛、男子-87公斤级、女子-87公斤级、女子 -82公斤级

11月16日，周三

9:00 -13:00 – 预赛、男子-88公斤级、女子-49公斤级

15:00 -16:30 – 16强赛和四分之一决赛、男子-88公斤级、女子-49公斤级

18:00 -20:00 – 半决赛和决赛、男子-88公斤级、女子-49公斤级

11月17日，周四

9:00 -13:00 – 预赛、男子-74公斤级、男子 +87公斤级、女子+73公斤级

15:00 -16:30 – 16强赛和四分之一决赛、男子-74公斤级、男子 +87公斤级、女子+73公斤级

18:00 -20:00 – 半决赛和决赛、男子-74公斤级、男子 +87公斤级、女子+73公斤级

11月18日，周五

9:00 -13:00 – 预赛、男子-83公斤级、女子-68公斤级

15:00 -16:30 – 16强赛和四分之一决赛、男子-83公斤级、女子-68公斤级

18:00 -20:00 – 半决赛和决赛、男子-83公斤级、女子-68公斤级

11月19日，周六

9:00 -13:00 – 预赛、男子-54公斤级、女子-73公斤级

15:00 -16:30 – 16强赛和四分之一决赛、男子-54公斤级、女子-73公斤级

18:00 -20:00 – 半决赛和决赛、男子-54公斤级、女子-73公斤级

11月20日，周日

9:00 -13:00 – 预赛、男子-58公斤级、女子-48公斤级

15:00 -16:30 – 16强赛和四分之一决赛、男子-58公斤级、女子-48公斤级

18:00 -20:00 – 半决赛和决赛、男子-58公斤级、女子-48公斤级

2022年跆拳道世锦赛：如何观赛

您可以通过Olympic Channel观看本届世锦赛实况，点击这里即可前往（可能会有地区限制）。