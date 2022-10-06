2022年女排世锦赛：中国女排五局大战胜东道主，收获第二阶段两连胜

中国女排在2022年女排世锦赛第二阶段小组赛的第二个对手是世界排名第10的东道主荷兰队。

双方此前曾经在今年6月举行的2022年女排世联赛上有过一次交锋，当时中国队在先输一局的情况下3-1逆转获胜。但是考虑本届世锦赛荷兰队是东道主之一，中国队想要再度击败荷兰队，难度会高于世联赛期间。

首局比赛，双方开局即陷入激战，比分交替上升。6平之后荷兰队发起一波进攻高潮，连续三次强攻得手后9-6领衔中国队。落后的中国女排表现的非常顽强，在中局一度将比分扳成15平，在局末22-21领衔对手。但是关键时刻，荷兰队凭借强攻和拦网连得三分，25-22拔得头筹。

第二局比赛开局和首局相似，双方多次平局后中国队占据主动，10-6领先。此后，荷兰队利用自己的强攻和中国队的失误连续得到5分，将比分逆转。局末阶段，中国女排取得领先后凭借袁心玥的一防一攻，以25-21扳回一局。

扳平比分后的中国女排士气大振，第三局无论是进攻还是防守都发挥的游刃有余，25-15大比分反超了总比分。2-1中国队领先。

第四局，背水一战的荷兰队在主场观众的助威声中打出了气势，从开局就取得了领先。本局，荷兰队在进攻、发球、拦网方面都发挥出色，局末一波小高潮连得5分，25-18取胜，双方总分2-2，比赛进入决胜局。

中国女排在本届世锦赛经历的第一个决胜局中没有手软，开局连续平局后，中国队凭借刁琳宇的拦网和对手的失误取得6-4的领先。此后袁心玥后排防下荷兰队的重扣后李盈莹网前快球得手，帮助中国队进一步扩大了领先优势。交换场地后，中国队利用对手的失误和李盈莹的往前强势再得3分，11-5大比分领先。局末中国队14-10拿到赛点之后被荷兰队扳回2分。中国队暂停之后凭借袁心玥在网前的快攻得分，15-12赢得决胜局，总比分3-2逆转取胜。

李盈莹独得23分 照片出自： volleyballworld.com

整场比赛，中国队多点开花，5人得分上双。其中李盈莹得到23分，为本场比赛得分王。王云蕗贡献14分排在中国队第二位，杨涵玉、袁心玥以及龚翔宇分别得到13、12、11分。

埃格努在对阵巴西队比赛中的拦网瞬间 照片出自： volleyballworld.com

本周五，中国队没有比赛安排，休息之后将于本周六迎来第二阶段第三个对手，也是本届赛事至今为止遇到的最强大的对手——意大利队。

意大利女排目前世界排名落后于美国队高居第二。双方此前的三次交锋中，中国女排2胜1负占优。2020年东京奥运会小组赛中，中国女排3-0获胜。今年女排世联赛小组赛上，中国队以3-1击败了阵容不整的意大利队。双方在世联赛四分之一决赛中再度相遇，但是面对强力接应埃格努归来的意大利队，中国女排经过顽强抵抗仍以1-3失利，那场比赛中埃格努个人独得36分，可谓凭借一己之力击败了中国女排。而意大利队最终也摘得了今年女排世联赛的冠军。本届世锦赛上，中国队如何在比赛中限制埃格努队发挥将成为力争比赛胜利的关键。

意大利队小组赛5场全胜后在第二阶段首场比赛以2-3不敌巴西队，之后3-1胜日本。在和中国队交锋之前，意大利队还要先和阿根廷队过招。