2022年女排世锦赛半决赛综述：塞尔维亚、巴西会师决赛；美国、意大利争铜

2022年女排世锦赛已经接近尾声！两场半决赛过后，卫冕冠军塞尔维亚队和奥运会银牌得主巴西队会师决赛。奥运冠军美国队将和本赛季世联赛冠军得主意大利队争夺本届世锦赛的铜牌。

排球
照片出自： Volleyball World
serbia fivb
照片出自： Volleyball World

2022年女排世锦赛于12日和13日结束了两场半决赛的争夺，两场比赛均为本届世锦赛上的二番战。

10月13日，世锦赛卫冕冠军塞尔维亚队对阵奥运冠军美国队的比赛率先进行。双方在本届世锦赛第一阶段小组赛上有过一次交锋，当时塞尔维亚队3-0取胜。

本场比赛前，塞尔维亚队在本届世锦赛上保持不败，已经取得10连胜。美国队在第一阶段小组赛中输给过塞尔维亚，在第二阶段小组赛中又负于东道主波兰队。

本场半决赛，双方之间争夺激烈，塞尔维亚队以25-21和25-20连胜两局后，在第三局遭遇美国队的顽强抵抗，17-25输掉一局。第四局双方之间的争夺进入白热化，塞尔维亚队25-23艰难拿下，总比分3-1取胜。

塞尔维亚队队长、强力接应博斯科维奇砍下33分，一人贡献了全队超过一半的进攻得分（塞尔维亚队进攻得分62分）。

巴西vs意大利半决赛瞬间
照片出自： Volleyball World

10月14日，意大利对阵巴西的比赛如约而至。

意大利队在半决赛前取得了9胜1负的战绩，唯一输掉的比赛中，对手正是巴西队。巴西队战绩和意大利队相同，此前只输给过日本队。

本场半决赛，双方在前三局比分焦灼。巴西队25-23拔得头筹后，意大利队在第二局以25-22还以颜色。

第三局双方争夺进入白热化，巴西队26-24再下一城后意大利队士气受挫，第四局巴西队25-19再胜后总比分3-1击败意大利队，完成了本届世锦赛对意大利队的双杀。

整场比赛，意大利队在进攻得分（67-56）和发球得分（4-0）方面领先巴西队，但是在拦网得分（7-21）和失误送分方面（21-13）均远落后于对手。

意大利队接应埃格努得到30分，为全场最高，但是独木难支。巴西队多点开花，5人得分上双，其中队长加比得到20分，为全队最高。

10月15日，2022年女排世锦赛冠军将在塞尔维亚队和巴西队之间产生。巴西队的目标将是队史首夺世锦赛桂冠，而塞尔维亚方面将力争卫冕，决赛将于北京时间16日凌晨2:00开赛。

决赛之前，铜牌得主将会率先产生，由美国队对阵意大利队（比赛将于15日北京时间22:00进行）。

更多内容

拥抱奥运。 尽享奥运激情。

免费观看体育赛事直播。 尽情观赏系列片。独家奥运新闻和精彩集锦
在此注册 在此注册