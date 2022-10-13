2022年女排世锦赛半决赛综述：塞尔维亚、巴西会师决赛；美国、意大利争铜

serbia fivb 照片出自： Volleyball World

2022年女排世锦赛于12日和13日结束了两场半决赛的争夺，两场比赛均为本届世锦赛上的二番战。

10月13日，世锦赛卫冕冠军塞尔维亚队对阵奥运冠军美国队的比赛率先进行。双方在本届世锦赛第一阶段小组赛上有过一次交锋，当时塞尔维亚队3-0取胜。

本场比赛前，塞尔维亚队在本届世锦赛上保持不败，已经取得10连胜。美国队在第一阶段小组赛中输给过塞尔维亚，在第二阶段小组赛中又负于东道主波兰队。

本场半决赛，双方之间争夺激烈，塞尔维亚队以25-21和25-20连胜两局后，在第三局遭遇美国队的顽强抵抗，17-25输掉一局。第四局双方之间的争夺进入白热化，塞尔维亚队25-23艰难拿下，总比分3-1取胜。

塞尔维亚队队长、强力接应博斯科维奇砍下33分，一人贡献了全队超过一半的进攻得分（塞尔维亚队进攻得分62分）。

巴西vs意大利半决赛瞬间 照片出自： Volleyball World

10月14日，意大利对阵巴西的比赛如约而至。

意大利队在半决赛前取得了9胜1负的战绩，唯一输掉的比赛中，对手正是巴西队。巴西队战绩和意大利队相同，此前只输给过日本队。

本场半决赛，双方在前三局比分焦灼。巴西队25-23拔得头筹后，意大利队在第二局以25-22还以颜色。

第三局双方争夺进入白热化，巴西队26-24再下一城后意大利队士气受挫，第四局巴西队25-19再胜后总比分3-1击败意大利队，完成了本届世锦赛对意大利队的双杀。

整场比赛，意大利队在进攻得分（67-56）和发球得分（4-0）方面领先巴西队，但是在拦网得分（7-21）和失误送分方面（21-13）均远落后于对手。

意大利队接应埃格努得到30分，为全场最高，但是独木难支。巴西队多点开花，5人得分上双，其中队长加比得到20分，为全队最高。

10月15日，2022年女排世锦赛冠军将在塞尔维亚队和巴西队之间产生。巴西队的目标将是队史首夺世锦赛桂冠，而塞尔维亚方面将力争卫冕，决赛将于北京时间16日凌晨2:00开赛。

决赛之前，铜牌得主将会率先产生，由美国队对阵意大利队（比赛将于15日北京时间22:00进行）。