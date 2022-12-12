2022年短池游泳世锦赛：前瞻和看点

李冰洁斩获东京奥运会女子400米自由泳铜牌 (2021 Getty Images)

澳大利亚名将凯莉·麦基翁 (2022 Getty Images)

凯莉·麦基翁、亚历山德拉·沃尔什、大桥悠依 布达佩斯长池世锦赛女子200米个人混合泳冠、亚军将在墨尔本再次正面交锋。麦基翁期待借助主场之利再次击败亚历山德拉·沃尔什，登上最高领奖台。 根据今年的赛程安排，女子100米仰泳的决赛将在女子200米个人混合泳决赛结束后马上进行。因此，两个项目上都有不俗实力的麦基翁可能不得不做出取舍。如果麦基翁最终选择专注在自己的奥运金牌项目100米仰泳项目上，那么今年布达佩斯世锦赛上斩获3枚金牌的美国名将沃尔什在墨尔本短池世锦赛女子200米个人混合泳项目上将会非常有机会夺冠。 东京奥运会女子200米个人混合泳冠军大桥悠依在布达佩斯世锦赛上未能闯进该项目决赛，本届短池世锦赛上，她有实力向冠军发起冲击。 东京奥运会女子100米自由泳亚军埃玛·麦基恩以及中国香港名将何诗蓓有望完成她们自奥运会以来的首次赛场交锋。