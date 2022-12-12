2022年短池游泳世锦赛：前瞻和看点

泳坛新星大卫·波波维奇以及奥运三金得主凯莉·麦基翁、亚当·皮蒂，奥运两金得主、中国泳坛新领军人张雨霏领衔众多名将参加即将于12月13日在澳大利亚城市墨尔本开幕的短池游泳世锦赛。
“控制可控的东西”是运动员经常会说的一句话。本周二（12月13日），短池游泳世锦赛将在澳大利亚城市墨尔本的水上运动中心拉开帷幕，本届赛事是自2009年以来举行的首届室外游泳世锦赛，参赛选手除了控制好自己的发挥外，还需要应对不可控的室外天气因素可能带来的影响。
年仅17岁的世锦赛两冠得主大卫·波波维奇、奥运三金得主凯莉·麦基翁、亚当·皮蒂、中国游泳新领军人物张雨霏等名将的参赛将会令本届短池世锦赛星光熠熠。他们将在长度25米的赛道中展开激烈较量，同时还要提防风力和低温的影响。
距离2024年巴黎奥运会开幕还有19个月，本届短池世锦赛虽然赛道和奥运赛道不同，但是对于检验选手竞技状态具有一定的参考意义。
通过下文一起了解关于本届赛事您需要了解的关键信心，包括赛程、看点等。
中国队共派出29位选手参加本届墨尔本短池世锦赛的争夺，由奥运冠军张雨霏、李冰洁以及杨浚瑄领衔。其中女选手17人，男选手12人。中国队在2021年短池世锦赛上摘的4金1银2铜，本届赛事能否更进一步值得期待。
男队由亚洲蛙王闫子贝和覃海洋领军，其中闫子贝将参加50米蛙泳的争夺，覃海洋将参加50米、100米、200米蛙泳以及100米个人混合泳四个单项的比拼。
女队由17人组成，其中奥运冠军张雨霏将会参加50米自由泳、50米蝶泳以及100米蝶泳三个个人项目以及6个接力项目的争夺。至今为止，张雨霏在短池世锦赛上已经斩获1金1银3铜，本届赛事她能否继续有所斩获值得期待。
李冰洁将参加200米、400米、800米以及1500米自由泳以及接力项目的争夺。在女子自由泳项目上，身为400自和800自卫冕冠军的她将和包括何诗蓓、凯蒂·莱德基以及队友杨浚瑄等名将直接对话。
布达佩斯世锦赛上，杨浚瑄斩获女子200米自由泳金牌。主攻短距离的她将在本届短池世锦赛上参加女子100自和200自以及接力项目的比拼。彭旭玮、唐钱婷、余依婷将在各自擅长的仰泳、蛙泳以及个人混合泳项目上冲击领奖台。
本届短池世锦赛男子100米自由泳项目上，观众将会见证长池世界纪录保持者、罗马尼亚新星波波维奇和短池世界纪录保持者、澳大利亚本土选手凯尔·查尔莫斯之间的较量。今年6月，当时17岁的波波维奇在布达佩斯世锦赛上斩获两金，在世界舞台上一鸣惊人。现如今，想要赢的这个项目的冠军，可能必须得拿出破世界纪录的成绩才行。
波波维奇在接受世界泳联（World Aquatics）采访时表示：“来到这里知道自己并非短池最好的运动员，这个感觉还是很不错的。有时知道自己并非夺冠大热，甚至不是观众看好的夺冠热门选手还是很好的一件事，对此我是无所谓的。不过为了这届赛事，我已经铆足了劲。”
如今已经成年的波波维奇说道：“我的目标是晋级决赛，正如我们所知道的，只要决赛有你的泳道，那么一切就皆有可能。”
“蛙后”莉莉·金是本届世锦赛参赛选手当中荣誉最辉煌的选手之一。手握2枚奥运金牌、10枚长池世锦赛金牌以及4个短池世锦赛冠军的美国名将对于本届赛事已经迫不及待，她在出席新闻发布会时表示：“我以比赛为生。对于我而言，如今在踏上出发台之前，我也不知道接下来将会发生什么，这种感觉还是挺有意思的。”
“我喜欢比赛，我喜欢胜利。本届赛事将是一场混战，对此我感到很兴奋。2022年能够在这里和这些姑娘再次交手，让我感到很享受。”
布达佩斯长池世锦赛女子200米个人混合泳冠、亚军将在墨尔本再次正面交锋。麦基翁期待借助主场之利再次击败亚历山德拉·沃尔什，登上最高领奖台。
根据今年的赛程安排，女子100米仰泳的决赛将在女子200米个人混合泳决赛结束后马上进行。因此，两个项目上都有不俗实力的麦基翁可能不得不做出取舍。如果麦基翁最终选择专注在自己的奥运金牌项目100米仰泳项目上，那么今年布达佩斯世锦赛上斩获3枚金牌的美国名将沃尔什在墨尔本短池世锦赛女子200米个人混合泳项目上将会非常有机会夺冠。
东京奥运会女子200米个人混合泳冠军大桥悠依在布达佩斯世锦赛上未能闯进该项目决赛，本届短池世锦赛上，她有实力向冠军发起冲击。
英国奥运三金得主、“蛙王”亚当·皮蒂虽然在男子蛙泳项目上多年未遇敌手，但是他近期的状态成谜。2020年东京奥运会结束后选择休息的他今年由于训练中受伤缺席了布达佩斯世锦赛。比蒂于今年7月在伯明翰举行的英联邦运动会上重返赛场，但是在100米蛙泳项目上无缘领奖台。要知道，他已经有将近10年时间在参加的所有男子100米蛙泳比赛中都有奖牌入账。虽然他在一天后赢得了男子50米金牌，但是那之后，他没有参加过任何比赛。
美国尼克·芬克是如今世界杯巡回赛赛场的统治者，在男子蛙泳50米、100米200米项目上他参加了9场比赛，9次登上最高领奖台。他也是男子50米蛙泳短池世锦赛卫冕冠军得主。长池世界冠军尼科洛·马丁嫩吉也将参加墨尔本世锦赛的争夺。众多名将云集的情况下，皮蒂能否强势夺回自己的王者宝座，生涯首夺短池世锦赛冠军？我们拭目以待。
日本名将濑户大也将会冲击男子400米个人混合泳六连冠。特立尼达和多巴哥选手迪兰·卡特在2022年男子50米自由泳项目上领先，但是本届世锦赛上，他将和卫冕冠军、英国选手本·普劳德展开较量。
加拿大女子100米蝶泳奥运冠军、2019年世锦赛该项目冠军麦姬·麦克尼尔因为需要休养，缺席了今年布达佩斯世锦赛个人项目的比赛，最终美国选手托瑞·胡斯克以接近世界纪录的成绩摘得冠军。去年短池世锦赛亚军露易丝·汉森（瑞典）、中国碟泳新星、奥运会100米亚军、200米冠军张雨霏同样具备冲击该项目金牌的实力。
决赛将在墨尔本时间晚间举行，在这里了解每日赛程安排，包括预赛和半决赛。
12月13日，周二
男子1500米自由泳
女子400米自由泳
女子200米混合泳
男子200米混合泳
女子4x100米自由泳接力
男子4x100米自由泳接力
12月14日，周三
女子800米自由泳
男女混合4x50米混合泳接力
女子800米自由泳
女子100米仰泳
男子100米仰泳
女子50米蝶泳
男子50米蝶泳
女子4x200米自由泳接力
12月15日，周四
女子100米自由泳
男子100米自由泳
女子200米蝶泳
男子200米蝶泳
女子100米蛙泳
男子100米蛙泳
男子400米自由泳
女子4x50米自由泳接力
男子4x50米自由泳接力
12月16日，周五
女子1500米自由泳
男女混合4x50米自由泳接力
女子200米蛙泳
男子200米蛙泳
女子50米仰泳
男子50米仰泳
女子100米混合泳
男子100米混合泳
女子1500米自由泳
男子4x200米自由泳接力
12月17日，周六
男子800米自由泳
女子4x50米混合泳接力
男子4x50米混合泳接力
男子800米自由泳
女子400米混合泳
男子400米混合泳
女子50米自由泳
男子50米自由泳
12月18日，周日
女子100米蝶泳
男子100米蝶泳
女子50米蛙泳
男子50米蛙泳
女子200米仰泳
男子200米仰泳
女子200米自由泳
男子200米自由泳
女子4x100米混合泳接力
男子4x100米混合泳接力
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