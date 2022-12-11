本场决赛中，雅思组合在21-19先下一城的情况下在第二局被对手21-18扳平总比分。决胜局中，雅思组合打的坚决果断，以21-13拿下后总比分2-1夺得冠军。这个总决赛冠军也是二人自今年亚锦赛重新携手以来年内斩获的第10冠。

混双决赛 在中国的 郑思维/黄雅琼 组合和泰国世界排名第一的 德差波/沙西丽 组合之间展开。双方此前共有12次世界羽联赛事交锋，“雅思”组合10胜2负占据优势。“雅思”组合小组赛全胜后半决赛淘汰马来西亚的 陈健铭/赖沛君 组合跻身决赛。

女双决赛的对阵双方是中国世界冠军组合陈清晨/贾一凡组合和泰国组合本雅帕/努塔卡伦。

“凡尘”组合小组赛三连胜跻身四强后，半决赛击败了队友组合张殊贤/郑雨组合跻身决赛。决赛中她们没有遭遇太多挑战便以21-13和21-14的比分赢得胜利，斩获二人在2022年的第7冠。这也是她们继2016年和2019年以来第三次夺得总决赛冠军。

男双决赛在中国组合刘雨辰/欧烜屹和印尼组合阿山/塞蒂亚万之间展开。刘雨辰/欧烜屹在小组赛取得三连胜后，半决赛淘汰另一对印尼组合阿尔菲安/阿德里安托后跻身决赛。

决赛中，中国组合首局21-17先下一城后，印尼组合一21-19还以颜色。决胜局中，中国组合势不可挡，21-12轻松拿下。总比分2-1夺冠。这个冠军也是他们继印尼公开赛和澳大利亚公开赛后收获的本赛季第三冠。