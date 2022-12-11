2022年世界羽联世界巡回赛于本周日（12月11日）在泰国首都曼谷落下帷幕。丹麦名将安赛龙登顶男单桂冠，山口茜夺得女单冠军；刘雨辰/欧烜屹、“凡尘”组合以及“雅思”组合分别摘得男双、女双以及混双冠军。
混双决赛在中国的郑思维/黄雅琼组合和泰国世界排名第一的德差波/沙西丽组合之间展开。双方此前共有12次世界羽联赛事交锋，“雅思”组合10胜2负占据优势。“雅思”组合小组赛全胜后半决赛淘汰马来西亚的陈健铭/赖沛君组合跻身决赛。
本场决赛中，雅思组合在21-19先下一城的情况下在第二局被对手21-18扳平总比分。决胜局中，雅思组合打的坚决果断，以21-13拿下后总比分2-1夺得冠军。这个总决赛冠军也是二人自今年亚锦赛重新携手以来年内斩获的第10冠。
女双决赛的对阵双方是中国世界冠军组合陈清晨/贾一凡组合和泰国组合本雅帕/努塔卡伦。
“凡尘”组合小组赛三连胜跻身四强后，半决赛击败了队友组合张殊贤/郑雨组合跻身决赛。决赛中她们没有遭遇太多挑战便以21-13和21-14的比分赢得胜利，斩获二人在2022年的第7冠。这也是她们继2016年和2019年以来第三次夺得总决赛冠军。
男双决赛在中国组合刘雨辰/欧烜屹和印尼组合阿山/塞蒂亚万之间展开。刘雨辰/欧烜屹在小组赛取得三连胜后，半决赛淘汰另一对印尼组合阿尔菲安/阿德里安托后跻身决赛。
决赛中，中国组合首局21-17先下一城后，印尼组合一21-19还以颜色。决胜局中，中国组合势不可挡，21-12轻松拿下。总比分2-1夺冠。这个冠军也是他们继印尼公开赛和澳大利亚公开赛后收获的本赛季第三冠。
男单决赛中，世界排名第一的奥运会、世锦赛双料冠军得主安赛龙仅仅用时41分钟就击败了东京奥运会男单铜牌得主、印度名将金廷。至此，安赛龙用第8冠的荣誉为辉煌的2022年收尾。这也是安赛龙生涯至今第4次摘得世界巡回赛总决赛冠军，此前他曾经于2016年、2017年以及2021年摘得该赛事冠军。
女单决赛的交手双方是世界冠军山口茜以及中华台北名将戴资颖。前者在昨天的半决赛中淘汰奥运冠军陈雨菲，后者则是击败近期状态甚佳的何冰娇跻身决赛。双方此前共有19次世界羽联赛事交锋纪录，戴资颖10胜9负略占优势。
整场决赛中，双方的争夺非常激烈，山口茜虽然总比分2-0胜出，但是每局的比分都很接近，21-18、22-20。
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