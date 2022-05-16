Великие олимпийские моменты. Фигурное катание. Вертью — Моир-2018

Тесса Вертью и Скотт Моир — самые титулованные спортсмены в олимпийской истории фигурного катания. Канадский танцевальный дуэт за свою карьеру выиграл пять олимпийских медалей — три в личных соревнованиях и две в командных: золото в танцах на льду на дебютной Олимпиаде в Ванкувере, два серебра в Сочи в 2014-м году, и два золота в Пхенчхане — после двухлетнего соревновательного перерыва. Olympics рассказывает историю этого легендарного возвращения.

Уступив золото американцам Мерил Дэвис — Чарли Уайту на Олимпиаде в Сочи, будучи действующими олимпийскими чемпионами, Тесса и Скотт решили сделать перерыв в карьере. Но в глубине души фигуристы не отрицали, что этот перерыв может стать, на самом деле, ее завершением:

«Я думаю, что в Сочи мы и правда верили, что на этом все — что нам комфортно с этими результатами. Мы были довольны нашими выступлениями, нашим опытом»,

говорила Тесса.

Пришел 2016 год. 28-летняя Тесса пыталась закончить обучение в университете и запустить собственную ювелирную линию, а 30-летний Скотт проводил время с семьей. Но неожиданно для всех дуэт объявил о своем возвращении с целью выступить на Олимпийских играх в Корее зимой 2018 года. Свой очередной олимпийский цикл Тесса и Скотт начали в новом тренерском штабе — в знаменитой монреальской группе Мари-Франс Дюбрей и Патриса Лозона.

Многие выражали сомнения по поводу этого решения, но в итоге звездный дуэт Вертью — Моир не просто вернулся на большие старты, но и доминировал в своей дисциплине на протяжении следующих двух лет.

В сезоне 2016/2017 Тесса и Скотт были непобедимы и закончили его королевски, выиграв чемпионат мира с рекордной суммой 198.62 балла. Однако их главные соперники в этом олимпийском цикле и товарищи по тренерскому штабу — французы Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон — дышали им в спину, выиграв с мировым рекордом произвольный танец. В декабре 2017-го года в финале серии Гран-при — последнем совместном старте перед Олимпийскими играми — Пападакис — Сизерон выиграли у Вертью — Моир 2.3 балла: для Тессы и Скотта это станет единственным «проигрышем» за все время их триумфального возвращения.

К началу Олимпийских игр страсти накалялись. Для французского фигурного катания золото Пападакис — Сизерона стало бы вторым в истории страны, а также закрепило бы юных французов в позиции новых мировых лидеров. А для Вертью — Моир — эта медаль была главным ответом на вопрос «А стоило ли возращение того?».

К индивидуальному турниру в Пхенчхане Вертью — Моир подошли уже в статусе двукратных олимпийских чемпионов, выиграв свою вторую медаль в командных соревнованиях — в этот раз золотую. Уже во второй раз исполняя свою короткую в ледовом дворце «Кенпхо», Тесса и Скотт отдали всех себя, выиграв сегмент с мировым рекордом 83.67 балла. А буквально несколько минут спустя, произошло историческое событие, которое, возможно, и решило судьбу соревнований — во время исполнения короткой программы у Габриэлы расстегнулась застежка на костюме. Несмотря на это французы все равно выступили блестяще и получили высокие оценки, но Габриэла и Гийом явно покидали уголок слез и поцелуев с ощущением, что могли выступить лучше.

В произвольной программе Вертью — Моир уступили французам около балла, но запаса хватило, чтобы остаться лидерами. Это золото принесло Тессе и Скотту статус самых титулованных фигуристов в истории Олимпийских игр.

Ожидалось, что танцоры объявят о завершении карьеры сразу после Игр, это случилось только в сентябре 2019 года, хоть после Пхенчхана дуэт ни разу не участвовал в соревнованиях. Тессе на тот момент было 30, Скотту — 32, а их звездному партнерству — 22 года.

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