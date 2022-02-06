Пекин-2022 | Фристайл. Могул. Джакара Энтони завоевала исторические золото, у Анастасии Смирновой — бронза

Джакара Энтони из Австралии вошла в историю, победив 6 февраля на Олимпийских играх 2022 в Пекине в могуле у женщин.

Энтони показала результат 83.09, второй стала Джелин Кауф из США (80.28), на третьей строчке Анастасия Смирнова из команды ROC (77.72).

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