Паркур. Чемпионат мира 2022 в Токио: видео и результаты

15 и 16 октября в Урбан-парк Ариаке в столице Олимпийских игр 2020 Токио прошли финалы первого чемпионата мира по паркуру под эгидой FIG (Международная федерация гимнастики). Самые ловкие и быстрые трейсеры из 36 стран мира преодолевали препятствия на специально построенной трассе и совершали акробатические трюки в погоне за титулами в двух основных дисциплинах: скорость и фристайл.

Первое золото соревнований в активе Димитриоса Кирсанидиса из Греции. Его финальная попытка идеально сочетала сложность элементов и чистоту их исполнения. Вице-чемпионом мира по фристайлу сенсационно стал Тен Гаодзян из Китая, а бронзу увез из Токио мастер перекладины и призер этапа Кубка мира в Софии Давиде Рицци из Италии.

У женщин в забегах на скорость не было равных 18-летней Миранде Тибблинг. Шведская спортсменка ранее в сезоне одержавшая победу на Всемирных играх в Бирмингеме, а также первенствовавшая в общем зачете Кубка мира, была недосягаема для соперниц. Преимущество Тибблинг над финишировавшей второй Стефани Наварро из Испании составило более двух секунд на 80-метровой дистанции трассы. Занявшая третье место Лилу Рюэль из Франции отстала еще на секунду.

У мужчин финал на скорость в Урбан-парке Ариаке прошел с тем же составом участников, что и на Всемирных играх. И вновь победу одержал главный фаворит Богдан Колмаков. Украинский трейсер опередил итальянца Андреа Консолини менее чем на секунду. Стартовавший в предыдущем забеге лидер мирового рейтинга Танги Ван Схиген (Нидерланды) не мог ориентироваться на равного по силам оппонента и остался с бронзой.

Финал фристайла у женщин стал мастер-классом в исполнении победительницы общего зачета Кубка мира 2022 Эллы Букио. Мексиканская спортсменка опередила местную звезду Ямамото Ханахо (у нее серебро) и Аделу Меркову из Чехии.