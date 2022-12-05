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Легкая атлетика. Дюплантис и Маклафлин-Леврон – лучшие атлеты 2022 года

World Athletics назвала прыгуна с шестом Мондо Дюплантиса и бегунью на 400 метров с барьерами Сидни Маклафлин-Леврон лучшими атлетами в 2022 году

2 мин автор Владимир Юринов
Armand Duplantis
disciplineЛегкая атлетика
GettyImages-1416047493
(Фото © 2022 Getty Images)

Международная федерация легкой атлетики World Athletics назвала имена главных лауреатов 2022 года в своем виде спорта. «Атлетами года» стали шведский прыгун с шестом Мондо Дюплантис и американская бегунья на 400 метров с барьерами Сидни Маклафлин-Леврон.

Мировые рекорды на чемпионате мира

Оба спортсмена минувшим летом добились выдающихся достижений на чемпионате мира в Орегоне, не только выиграв там золотые медали, но и установив в финалах чемпионата планеты новые мировые рекорды. Сидни Маклафлин-Леврон побила в Орегоне собственное достижение, установленное всего за месяц до этого на национальном чемпионате, пробежав круг с барьерами за 50,68 – она стала первой в истории спортсменкой, сумевшей выбежать на этой дистанции из 51 секунды. Затем она выиграла и вторую свою золотую медаль ЧМ-2022 – в эстафете 4х400 метров.

Дюплантис в течение 2022 года трижды бил мировой рекорд, выиграл два чемпионата мира (в зале и на открытом воздухе) и одержал победы на 18 из 19 соревнований, в которых принимал участие.

«Вишенка на торте» Дюплантиса

- Перед началом 2022 года я действительно ставил перед собой очень большие цели, - сказал шведский прыгун с шестом Мондо Дюплантис, комментируя свой сезон для World Athletics. – Я хотел выиграть чемпионаты мира в помещении и на воздухе, победить на чемпионате Европы, выиграть финал Бриллиантовой лиги и несколько раз побить мировой рекорд. У меня это получилось, и приятным бонусом – вишенкой на торте – стало то, что мне удалось еще и улучшить мировой рекорд в нужное время и в нужном месте, именно на чемпионате мира.

Добавим, что «восходящими звездами леткой атлетики» по итогам 2022 года World Athletics признала американского спринтера Эрриона Найтона и сербскую метательницу копья Адриану Вилагош.

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Арман ДЮПЛАНТИСАрман ДЮПЛАНТИС
Легкая атлетикаЛегкая атлетика

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