Легкая атлетика. Дюплантис и Маклафлин-Леврон – лучшие атлеты 2022 года

Мировые рекорды на чемпионате мира

Оба спортсмена минувшим летом добились выдающихся достижений на чемпионате мира в Орегоне, не только выиграв там золотые медали, но и установив в финалах чемпионата планеты новые мировые рекорды. Сидни Маклафлин-Леврон побила в Орегоне собственное достижение, установленное всего за месяц до этого на национальном чемпионате, пробежав круг с барьерами за 50,68 – она стала первой в истории спортсменкой, сумевшей выбежать на этой дистанции из 51 секунды. Затем она выиграла и вторую свою золотую медаль ЧМ-2022 – в эстафете 4х400 метров.

Дюплантис в течение 2022 года трижды бил мировой рекорд, выиграл два чемпионата мира (в зале и на открытом воздухе) и одержал победы на 18 из 19 соревнований, в которых принимал участие.