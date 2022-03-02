IPC принял решение относительно RPC и NPC Беларуси

RPC и NPC Беларуси примут участие в зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине в качестве нейтральных сторон.

Атлеты будут соревноваться под паралимпийским флагом, а завоеванные медали не будут учитываться в медальном зачете

IPC проведет внеочередную Генеральную ассамблею в 2022 году для голосования по вопросу о том, сделать ли соблюдение Олимпийского перемирия обязательным условием членства, а также приостановить или прекратить членство Паралимпийского комитета России и Паралимпийского комитета Беларуси.

IPC не будет проводить никаких мероприятий в России и Беларуси до дальнейшего уведомления.

Управляющий Совет Международного паралимпийского комитета (IPC) был собран в среду (2 марта), чтобы обсудить, как нарушение Олимпийского перемирия правительствами России и Беларуси влияет на Паралимпийские игры и паралимпийское движение в целом. Совет IPC выразил свою озабоченность и сочувствие украинским спортсменам и гражданам, а также поделился своей радостью по поводу того, что делегация паралимпийской сборной Украины в полном составе сегодня благополучно прибыла в Пекин. Правление единодушно осудило правительства России и Беларуси за нарушение резолюции ООН в ходе недели, предшествовавшей открытию зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине.

Решая, какие действия предпринять, Совет руководствовался основными принципами IPC, которые включают в себя приверженность политическому нейтралитету и беспристрастности, а также непоколебимую веру в преобразующую силу спорта. Это ключевые компоненты нового Устава IPC, который был утвержден на Генеральной ассамблее IPC 2021 года, состоявшейся чуть более трех месяцев назад.

Совету также необходимо функционировать в рамках Руководства IPC, правил и положений, которые регулируют паралимпийское движение и которые утверждаются членами IPC. В связи с этим, в настоящее время членство в IPC не является обязательством по обеспечению соблюдения Олимпийского перемирия.

Принимая во внимания все пункты, IPC предпринял решительные действия, которые заключаются в следующем.

1. RPC и NPC Беларуси примут участие в зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине в качестве нейтральных сторон на следующих условиях:

- Все их спортсмены/вспомогательный персонал будут участвовать в Играх в качестве нейтральных спортсменов/вспомогательного персонала

- Выступления пройдут под паралимпийским флагом и паралимпийским гимном

- Награды не будут учитываться в медальном зачете

- На форме делегации RPC не должно быть видно символики RPC на всех официальных церемониях и спортивных соревнованиях

- На форме делегации Беларуси не должно быть видно флага Беларуси на всех официальных церемониях и спортивных соревнованиях.

2. Все технические официальные лица, принимающие участие в Играх от России и Беларуси, будут указаны как нейтральные лица под паралимпийским флагом. То же самое касается тренеров из этих стран, работающих в других командах.

3. Подход, изложенный в пунктах 1 и 2, будет также применяться в отношении участия RPC и NPC Беларуси в соревнованиях по 10 видам паралимпийского спорта, регулируемых IPC.

4. Управляющий Совет IPC также принял решение, как в качестве глобального проводника паралимпийского движения, так и в качестве международной федерации 10 видов паралимпийского спорта, не проводить никаких мероприятий в России и Беларуси до дальнейшего уведомления. Это касается чемпионатов мира и Европы, а также таких соревнований, как Мировая серия, Кубки мира и Гран-при. Управляющий Совет IPC также рекомендует всем международным федерациям паралимпийского спорта, региональным организациям и IOSD придерживаться такого же подхода.

5. Внеочередная Генеральная ассамблея IPC состоится в 2022 году. Согласно Уставу IPC, об этом событии необходимо уведомить за шесть месяцев до его проведения. На этом собрании членам IPC будет предложено проголосовать по следующим вопросам:

a. Должно ли обеспечение соблюдения Олимпийского перемирия быть обязательным условием членства (и, следовательно, любой член IPC, нарушающий это требование в будущем, может столкнуться с приостановкой или прекращением членства в соответствии с правилами IPC).

b. Приостановить или прекратить членство Паралимпийского комитета России и Паралимпийского комитета Беларуси.

6. Паралимпийская награда, присвоенная президенту России Владимиру Путину, отозвана.

7. Паралимпийские ордена (высшая награда, которая может быть вручена в рамках паралимпийского движения) будут отозваны у следующих лиц:

• Дмитрий Чернышенко, президент оргкомитета Сочи-2014 (ныне вице-премьер Российской Федерации)

• Дмитрий Козак, вице-премьер Российской Федерации (ныне заместитель руководителя аппарата Администрации президента)

• Олег Сыромолотов, начальник центра управления безопасностью Сочи-2014 (ныне заместитель министра иностранных дел)

• Александр Горовой, заместитель начальника центра управления безопасностью Сочи- 2014 (ныне первый заместитель министра внутренних дел)

8. Учитывая нехватку времени и необходимость того, чтобы IPC сосредоточился на проведении безопасных и успешных Паралимпийских зимних игр в этих беспрецедентных обстоятельствах, Управляющий совет IPC вновь соберется после Игр для дальнейшего обсуждения этого вопроса и любых дополнительных действий, которые могут потребоваться.

Президент IPC Эндрю Парсонс сказал: «IPC и паралимпийское движение в целом крайне обеспокоены грубым нарушением Олимпийского перемирия правительствами России и Беларуси в дни, предшествующие зимним Паралимпийским играм 2022 года в Пекине. Управляющий совет IPC единодушно осудил эти действия и согласился с тем, что они не могут остаться незамеченными или без внимания».

«При принятии решения о том, какие действия должен предпринять IPC, было принципиально важно, чтобы мы работали в рамках нашего нового Устава, оставаясь политически нейтральными, и в рамках руководства IPC, правил и положений, регулирующих паралимпийское движение. Такой нейтралитет прочно основан на искренней вере в то, что спорт обладает преобразующей силой для преодоления наших недостатков и пробуждения в нас лучших качеств нашей человечности, особенно в самые мрачные моменты».

«Наше решение является самым суровым наказанием, которое мы можем применить в соответствии с нашим Уставом и действующими правилами IPC. После Пекина-2022 мы вместе с нашими 206 организациями-членами примем меры, чтобы определить, могут ли какие-либо нарушения Олимпийского перемирия для будущих Паралимпийских игр привести к возможной приостановке или прекращению деятельности NPC. Нашим членам также будет предложено решить, приостановить или прекратить членство NPC России или Беларуси».

«Необходимость этих мер глубоко разочаровывает. Тем не менее, Правление IPC считает, что это необходимо для привлечения правительств к ответственности за действия, которые непосредственно влияют на паралимпийское движение, Паралимпийские игры и спортсменов-паралимпийцев. Это особенно важно, учитывая происхождение паралимпийского движения, возникшее в результате ужасных событий Второй мировой войны».

Зимние Паралимпийские игры 2022 года в Пекине начнутся 4 марта и завершатся 13 марта.