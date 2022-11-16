Сингапур проведет первую Неделю олимпийского киберспорта в июне 2023 года

Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что 22-25 июня 2023 года Сингапур проведет первую Неделю олимпийского киберспорта (Olympic Esports Week).

Это очередной шаг, направленный на развитие виртуального спорта внутри олимпийского движения и привлечение геймеров и киберспортсменов.

Партнерами мероприятия стали Министерство культуры, общественного развития и молодежи Сингапура, Спортивный совет Сингапура и Национальный олимпийский совет Сингапура (SNOC). На протяжении четырех дней будут проходить соревнования по гибридным физически-виртуальным видам спорта, демонстрации новых технологий, панельные дискуссии, лекции и выставочные матчи.

Кульминацией станет первый очный финал Олимпийской серии по киберспорту (Olympic Esports Series). Это глобальный турнир по виртуальным и симуляционным видам спорта, учрежденный в сотрудничестве с международными федерациями на волне успеха прошлогодней Олимпийской виртуальной серии (Olympic Virtual Series). В ней участвовало более 250 тысяч человек из 100 стран. В программе были бейсбол, автогонки, велогонки, гребля и парусный спорт.

Президент МОК Томас Бах сказал: «Первая Неделя олимпийского киберспорта - это важная веха на пути к нашей цели развивать виртуальный спорт внутри олимпийского движения. Мы верим, что увлекательный новый формат наших соревнований по виртуальному спорту и первый в истории очный финал дают возможность установить более тесный контакт с киберспортсменами и создать новые возможности для геймеров и болельщиков. Это также прекрасный шанс сотрудничать с Сингапуром, который исторически поддерживает нововведения в рамках олимпийского движения. Недаром именно он принимал первые юношеские Олимпийские игры в 2010 году. Мы рады, что снова будем работать рука об руку с Сингапуром».

Член правления SNOC и вице-президент МОК Ын Сер Миан: «НОК Сингапура разделяет стремление олимпийского движения исследовать возможности для развития виртуального спорта. Сингапур успешно проводил крупнейшие турниры по виртуальному и киберспорту. Мы польщены тем, что вместе с МОК будем воплощать в жизнь наше общее видение».

Дальнейшую информацию, в том числе как принять участие в первой Неделе олимпийского киберспорта и Олимпийской серии по киберспорту, мы опубликуем в начале 2023 года.