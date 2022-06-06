Как смотреть Кубок мира-2022 по BMX-гонкам в Папендале с участием Марианы Пахон, Лауры Смюлдерс и Сильвена Андре

В эти выходные в голландском Папендале продолжится Кубок мира UCI 2022 года по BMX-мотокроссу. Двукратная олимпийская чемпионка Мариана Пахон постарается реабилитироваться за два ранних вылета на стартовом этапе в Глазго и сохранить шансы на защиту титула.

Прямые трансляции можно будет смотреть в субботу 11 июня и воскресенье 12 июня на Olympics.com и официальном канале в YouTube.

Папендал принимает третий и четвертый из восьми этапов сезона. В мае в столице Шотландии оба турнира выиграла Лаура Смюлдерс из Нидерландов. В мужском зачете лидирует француз Сильвен Андре.

После этих выходных Кубок мира берет паузу до сентября. Четыре оставшихся этапа проведет Колумбия.

Во всех восьми турнирах проводятся квалификационные заезды в каждой из четырех категорий. После вплоть до финала идут гонки на выбывание, в которых обычно участвуют восемь спортсменов.

Победитель каждого финала получает 150 очков. Места со второго по восьмое - 130, 115, 100, 90, 80, 75 и 70 очков. Кто выбыл до финала, получает очки согласно тому, в каком раунде вылетел и какое место в заезде занял.

Победитель Кубка мира определяется по итогам восьми этапов.

Как смотреть Кубок мира по BMX-гонкам в Папендале

Первый и второй этапы в Папендале 11 и 12 мая будут транслироваться в прямом эфире на Olympics.com и официальном олимпийском канале в YouTube. Трансляции будут начинаться в 15:00 по местному времени (13:00 UTC).

Начиная с четвертьфиналов в прямом эфире мы покажем гонки во всех четырех категориях.

На стримы могут распространяться территориальные ограничения, но трансляции должны быть доступны по всему миру.

Кубок мира по BMX-гонкам. Кто участвует?

Двукратная олимпийская чемпионка Пахон постарается реабилитироваться за выступление в Глазго. На старте сезона колумбийка не попала в финал ни в одной гонке.

Главной ее соперницей будет набравшая великолепную форму Лаура Смюлдерс, лидер этой трассы, выигравшая с 2021 года пять последних гонок Кубка мира.

У мужчин в общем зачете лидирует экс-чемпион мира Сильвен Андре из Франции. Правда, в этом сезоне у него пока нет побед на этапах Кубка мира.

Интересно также будет посмотреть за колумбийцами Диего Арболедой и Карлосом Рамиресом.