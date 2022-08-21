Хоккей. Молодежный чемпионат мира 2022. Финал: Канада в невероятном овертайме выиграла золото

20 августа в финале молодежного чемпионата мира–2022 по хоккею, который завершился в канадском Эдмонтоне, хозяева турнира одержали победу над сборной Финляндии – 3:2. Решающую шайбу забросил Кент Джонсон на 4-й минуте овертайма.

Канадцы выиграли до этого на нынешнем турнире шесть матчей из шести, и поначалу казалось, что и в седьмой, финальной, игре их не ожидает особых проблем. В каждом из двух первых периодов они забросили по шайбе (это сделали Джошуа Руа и Уильям Дуфур), позволили финской сборной за эти 40 минут нанести лишь 13 бросков по воротам своего голкипера Дилана Гэранда и в целом полностью контролировали ход игры.

Все изменилось в третьем периоде, в котором финская сборная преобразилась. Хоккеисты сборной Финляндии перебросали хозяев на этом игровом отрезке почти вдвое (17:10), и два броска из этих 17 оказались результативными. Сначала Алекси Хеймосалми сократил отставание своей команды, а на 51-й минуте лучший бомбардир финской сборной Йоаким Кемелл сравнял счет.

И в итоге судьбу золотых медалей должен был решить овертайм в формате «три на три».

MVP чемпионата мира-2022 и один из главных героев финального матча Мэйсон Мактавиш Фото © 2022 Getty Images

Овертайм продолжался всего 3 минуты и 20 секунд, но вместил в себя много событий. В одном из эпизодов сборная Финляндии была невероятно близка к «золотому голу», но капитан канадцев Мэйсон Мактавиш с лета отбил клюшкой шайбу, летевшую в уже незащищенные ворота. Мактавиш провел невероятный турнир, был признан MVP чемпионата, с 17 очками (8+9) стал его лучшим бомбардиром, но даже при этом его главным, наверное, действием стал именно удивительный эпизод у собственных ворот в овертайме финала.

- Это было чудом, что моя клюшка оказалась в нужное время в нужном месте, - сказал после игры Мактавиш во флэш-интервью. – Я даже не знаю, каким образом оказался позади нашего вратаря, и до сих пор пытаюсь понять это. В любом случае это была захватывающая пара игровых минут!

Вскоре игра переместилась в зону Финляндии, и Кент Джонсон забросил решающую шайбу турнира в ворота финского голкипера Юхи Ятколы. По-своему, это оказалось очень символично, ведь именно Джонсон был в составе сборной Канады участником майского взрослого чемпионата мира в Финляндии. Там хозяева в финале именно в овертайме победили канадцев, и вот теперь гол Джонсона стал своеобразным реваншем за то поражение – и командным, и его собственным.

- Это была захватывающая концовка, и я был уверен, что смогу забросить победную шайбу, потому что очень люблю игру на три на три, - признался Кент Джонсон после матча. – Это золото означает для нас целый мир!

Бронзовые медали чемпионата мира-2022 завоевали хоккеисты Швеции, со счетом 3:1 одержавшие победу в матче за третье место над сборной Чехии. Лучшими игроками турнира признаны: вратарь – Йеспер Вальстедт (Швеция), защитник – Каспер Пуутио (Финляндия), нападающий – Мэйсон Мактавиш (Канада).