Гандбол. Женщины. Чемпионат мира-2021: что ждать, где смотреть

Команда Федерации гандбола России свой первый матч на чемпионате мира-2021 проведет 3 декабря против сборной Камеруна. Также в группе В вместе с этими командами сыграют сборные Сербии и Польши.

Всего в турнире, который пройдет в четырех городах Испании (Гранольерсе, Торревьехе, Кастелло и Льирии), сыграют 32 команды, которые на предварительном этапе разбиты на восемь четверок. По три лучшие сборные из каждого квартета выходят в основной раунд. Там, объединившись с командами из «скрестной» группы, они проведут еще один круговой турнир - с учетом очков, набранных в матчах между собой на предварительном раунде. По два победителя из каждой шестерки основного группового раунда получают в путевки в четвертьфинал, и далее по олимпийской системе разыграют медали чемпионата мира-2021.

Жеребьевка сложилась не слишком просто для команды ФГР. Уже на предварительном этапе ей предстоит встретиться с довольно сильными сборными Польши и Сербии. Но еще более сложным для обладательниц серебряных медалей Олимпийских игр в Токио обещает стать основной групповой этап. Там командам из группы В предстоит встретиться с тремя лучшими сборными из квартета А, в котором выступают олимпийские чемпионки из Франции, а также сборные Черногории, Анголы и Словении. На этой турнирной стадии наверняка состоится римейк олимпийского финала Токио между командами ФГР и Франции, а борьба за две путевки в четвертьфинал обещает быть невероятно напряженной.

Чемпионат мира-2021 станет первым крупным турниром, на котором роль главного тренера российских гандболисток будет исполнять двукратная чемпионка мира Людмила Бодниева. На Олимпийских играх в Токио она входила в тренерский штаб Алексея Алексеева, а после них возглавила национальную сборную.

В Испании команда ФГР выступит в сильно обновленном составе. Из олимпийских чемпионок 2016 года в него вошла только Екатерина Ильина, а из участниц Игр в Токио – всего семь гандболисток, большая часть среди которых не была на Олимпиаде на первых ролях. Так что в новый олимпийский цикл российский гандбол вступает фактически с новой женской сборной, для которой чемпионат мира в Испании станет первой серьезной проверкой сил.

Перед стартом чемпионата мира российские гандболистки провели товарищеский турнир в Норвегии, на котором уступили сборной Нидерландов, но одержали победы над командами Южной Кореи и Норвегии. Именно удачный матч против хозяек турнира (29:28), которые считаются одним из фавориток предстоящего чемпионата мира, стал одним из самых позитивных событий перед отъездом команды ФГР в Испанию.

- Я рада за девочек, получивших заряд положительных эмоций. Надеюсь, мы сохраним этот настрой до официальных игр, хотя турнир в Норвегии показал и наши проблемы, над устранением которых мы постараемся поработать, - сказала в интервью официальному сайту ФГР главный тренер сборной Людмила Бодниева.

Гандбол. Женщины. Чемпионат мира-2021.

Полное расписание и результаты матчей можно посмотреть здесь.

Прямые трансляции матчей с участием команды ФГР – на канале «Матч. Игра».

Предварительный этап (время московское):

3 декабря. 20:00. ФГР - Камерун

5 декабря. 20:00. ФГР – Польша

7 декабря. 22:30. ФГР - Сербия