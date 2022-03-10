Эбба Аарше: сходство с Линдси Вонн, самый сильный дядя и преодоление боли 

Эбба Аарше только недавно завоевала золотую медаль зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине в парагорнолыжном спорте, но уже с нетерпением ждет новой возможности. «Я просто хочу кататься сейчас!» – сказала она в интервью Olympics.com.

Спустя нескольких дней отдыха после победы в суперкомбинации стоя она наслаждалась отдыхом в деревне спортсменов. «Мой физиотерапевт – тоже девушка, единственная девушка в команде. Мы пошли в [салон], и она сказала: «Ты должна взять шведский флаг» [на церемонию награждения]. Я подумала: «Это хорошо!»

Эбба Аарше Фото © GETTY IMAGES+491728296845

Целью Эббы была золотая медаль в Китайской Народной Республике. Она была заметно расстроена после своего первого медального соревнования – скоростного спуска стоя в прошлую субботу. Аарше взяла бронзу, но признается, что ей было нелегко:

«Я была эмоциональна... Я – открытая книга. Вы можете видеть все. Все, что я чувствую внутри, вы видите снаружи. Поэтому в тот день [когда я выиграла золотую медаль] я почувствовала не только счастье, но и облегчение».

Эбба Аарше Фото © GETTY IMAGES+491728296845

Больше всего радует катание на лыжах, несмотря на боль

Эбба больше всего радуется, когда катается на лыжах, хоть это и болезненно: «Когда я катаюсь на лыжах, я чувствую [много] боли. Я испытываю ее ежедневно при вставании и ходьбе. Когда я катаюсь на лыжах или просто тренируюсь, я мне больно... Тем не менее катание на лыжах – чистое счастье. Это того стоит. Это просто боль. А все остальное, что я получаю от катания, намного больше».

Эбба Аарше Фото © 2022 Getty Images

Раньше 21-летняя спортсменка скрывала свою инвалидность и участвовала в соревнованиях для здоровых людей, но со временем разрыв между другими спортсменами стал увеличиваться. Она родилась с синдромом Клиппеля-Треноне в правой ноге и по возможности старалась держать это в секрете:

«Я ходила этой ногой в течение 18 лет. Я притворялась и носила одежду, которая так долго скрывала мою ногу. Я приняла решение – и это не было одномоментным решением – что должна попытаться скрыть это».

Эбба Аарше Фото © GETTY IMAGES+491728296845

Столкновение со своим самым большим страхом и обретение уверенности

Это был страшный и медленный процесс. Постепенно Эбба начала обретать уверенность в себе и принимать свою инвалидность: «Я больше всего боялась показать свою ногу, рассказать людям, что у меня инвалидность, но после того, как я все больше и больше раскрывалась, я начала замечать, что люди были так добры и хорошо на все реагировали. Постепенно мое отношение изменилось и мне стала нравиться моя нога. Я вижу в ней что-то хорошее, не ненавижу ее».

Столкновение со своим страхом дало ей и другие преимущества: она стала ценить свое тело и тела других людей: «Я думаю, у меня довольно хорошая уверенность в себе. Может и не на 100 процентов, но почти. Я не вижу в себе недостатков. Да, у меня есть эта нога, и она вот такая – но все остальное в моем теле я считаю идеальным. Я вижу тебя. Я вижу тебя как совершенство. И это как нечто положительное в инвалидности... Многие люди говорят: «У меня большой нос». Я не могу видеть это в людях. Я просто вижу, инвалид он или нет».

Взросление с инвалидностью и обучение борьбе с буллингом

У Эббы была веская причина скрывать свою инвалидность. Люди были жестоки к ней. Это означало, что взросление было нелегким, и она не любит зацикливаться на этих воспоминаниях:

«Моя нога черная и фиолетовая, и на ней есть вены по всей длине от пальцев до бедра. Так что, когда я росла, дети были злыми. Они не хотят быть злыми, но они говорят то, что чувствуют в данный момент. В раннем подростковом возрасте это самое худшее время. Я даже не хочу вспоминать об этом. Все те вещи, которые люди говорили и все такое. Но теперь, будучи взрослым, ты понимаешь, что это всего лишь дети.

Я бы хотел сказать людям, которые находятся в таком возрасте, что все становится лучше. Мне жаль. Вы не можете ничего сделать прямо сейчас, вы должны повзрослеть. И просто, может быть, не слушать. Это все еще так тяжело, когда ты в таком возрасте».

Социальные сети и стремление выложить идеальную фотографию усугубляют проблему. Эбба кивает в знак согласия: «В этом возрасте все сводится к тому, как ты выглядишь».

Йоханнес Аарше Фото © 2013 Getty Images

Дядя Эббы Йоханнес – самый сильный человек Швеции

Это одна из лучших телепрограмм, которую можно обнаружить, пролистывая телеканалы. Смотреть «Самого сильного человека в мире» – чистое, простое удовольствие.

Дядя Эббы, известный в шоу как Йоханнес Аарше, поднимал огромные бочки и самолеты на международных соревнованиях. Дух соперничества передался Эббе, но на этом сравнения заканчиваются:

«Я высокая и худая, и у меня нет такого тела, как у него. Он такой сильный, как и мой папа и мой дедушка. А мне не достались эти гены! Он очень хорошо разбирается в питании, в том, что нужно есть, а что не стоит. И когда я не чувствую мотивации для тренировок, он очень хорошо умеет мотивировать».

Эбба куда больше похожа на другого своего спортивного героя – бывшую американскую горнолыжницу Линдси Вонн: «Я просто обожаю ее. Она такая классная. Я помню, как росла, видя ее и болея за нее, когда была маленькой. Я помню эту красивую, высокую, бесстрашную девушку с длинными светлыми волосами. Я просто любила ее и люблю до сих пор».

Эбба Аарше о чемпионате мира 2023 года по паралимпийским видам спорта в Оре

Эбба вернется в Швецию в ранге паралимпийской чемпионки. У нее есть еще две старта на Играх в Пекине, чтобы завоевать еще больше медалей: гигантский: слалом и слалом в пятницу (11 марта) и субботу (12 марта) соответственно.

Затем начнется обратный отсчет до чемпионата мира 2023 года по зимним паралимпийским видам спорта 2023 года в ее родной стране. Склоны Оре очень удобны для шведки. «Я с нетерпением жду этого, потому что я знаю этот склон, на котором каталась с самого детства. Я знаю каждый поворот, каждую кочку!»

Эбба Аарше

Независимо от того, что произойдет в ближайшие несколько дней или на чемпионате мира через год, Эбба знает, что она достигла одной из главных целей своей жизни, став паралимпийской чемпионкой. Это было бы невозможно без людей, которые всегда верили в нее:

«Я хотела бы сказать большое спасибо своей семье, маме, папе и младшей сестре, потому что без вас меня бы здесь буквально не было. Последние три года были такими тяжелыми». Со слезами на глазах Эбба выразила последнюю благодарность: «Я хотела бы сказать спасибо шведской федерации за то, что они протянули мне руку помощи и дали второй шанс в жизни».