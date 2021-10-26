Представлен дизайн медалей зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине

26 октября, в рамках празднования 100 дней до начала зимней Олимпиады-2022, организационный комитет зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине (BOCOG) представил дизайн медалей, которые будут вручаться на грядущих Олимпийских и Паралимпийских играх.

Медали Пекина-2022 получили название «Тонг Ксинь», что означает «вместе как единое целое». Дизайн основан на китайских древних нефритовых подвесках с концентрическими кругами. Пять колец символизируют олимпийский дух, объединяющий людей, и великолепие зимних Олимпийских игр, за которыми будут следить по всему миру.

Форма золотых, серебряных и бронзовых медалей проста, имеет классический вид и напоминает медали летних Игр 2008 года с нефритовыми вставками. Это подчеркивает тот факт, что Пекин – первый город проведения и летних, и зимних Олимпийских игр.

На лицевой стороне медалей в центре выгравированы пять олимпийских колец, а вокруг – надпись XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022, окруженная узорами льда, снега и облаков. На оборотной стороне в центре размещена эмблема зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, а вокруг нее выгравировано полное китайское название зимней Олимпиады: 北京2022年第24届冬季奥林匹克运动会.

Также на обороте, в самом большом кольце, выгравировано название медального соревнования. Вогнутое кольцо повторяет традиционный дизайн нефритового кулона. Неглубокие резные узоры на кольцах основаны на традиционных китайских узорах.

Нефритовая подвеска (слева) времен империи Восточная Хань

Медали для Паралимпийских зимних игр вдохновлены той же концепцией и имеют тот же дизайн, что и олимпийские медали. В центре лицевой стороны медалей выгравирован логотип Международного паралимпийского комитета, а вокруг расположена надпись Beijing 2022 Paralympic Winter Games – на английском языке и шрифтом Брайля.

В центре оборотной стороны медалей выгравирована эмблема зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине, а вокруг нее – полное название зимней Паралимпиады на китайском языке.