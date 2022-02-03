Beijing 2022 Winter Olympic Games Torch 2

Интересный факт

По словам дизайнера Ли Цзянье, выбор цветового решения и орнамент на рукоятке, изображающий облака, послужили продолжением дизайна факела Олимпиады-2008.

Факел, дизайн которого вдохновил создателей факела Пекина-2022 Фото © Beijing 2022 Organising Committee

«Используя ту же комбинацию цветов, что на факеле 2008 года, и схожие художественные элементы, мы хотели пожелать всему миру благополучия и продемонстрировать богатую олимпийскую культуру Пекина, которую мир уже увидел на Олимпиаде-2008», – сказал Ли.

Во время эстафеты олимпийского огня участники воспользуются уникальной чертой факела. При передаче огня надо будет переплести «развевающиеся ленты» на его конце. Так организаторы хотят выразить «стремление к взаимопониманию и уважению между различными культурами».

Цифры и факты

В рамках стратегии организаторов Олимпиады провести «зеленые и высокотехнологичные Игры» факел сделан из углеродных волокнистых материалов. Он легкий, жаропрочный и работает на водороде, без вредных выбросов в атмосферу.

Окончательный дизайн выбрали из 182 вариантов, присланных в рамках международного конкурса.