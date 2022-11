Rumo a Paris 2024: entenda o sistema Olímpico de classificação da canoagem velocidade

A canoagem velocidade fez sua estreia olímpica em Berlim 1936 com nove provas masculinas, enquanto as mulheres competiram pela primeira vez nos Jogos durante uma única prova em Londres 1948.

Tóquio 2020 foi o primeiro jogo olímpico aonde o mesmo número de atletas do sexo masculino e feminino (123 cada) competiu em seis provas por gênero. Paris 2024 receberá 117 homens e 117 mulheres que competirão em cinco provas por gênero.

Saiba mais sobre o processo de classificação da canoagem velocidade abaixo.

Número de atletas

Um total de 236 atletas (117 homens e 117 mulheres) competirão em Paris 2024, uma queda comparada aos 248 de Tóquio. Esse número inclui 115 vagas por gênero, as quatro por gênero do país sede e as duas vagas por gênero de Universalidade.

Caiaque Individual (K1): 15 atletas por gênero

Caiaque Dupla (K2): 22 atletas por gênero

Caiaque Quádruplo (K4): 40 atletas por gênero

Canoa Individual (C1): 14 atletas por gênero

Canoa Dupla (C2): 26 atletas por gênero

Haverá um máximo de 18 atletas por Comitê Olímpico Nacional (CON) - seis por gênero no caiaque e três por gênero na canoa. Um CON pode competir com no máximo dois barcos por prova em Paris 2024.

Quantidade mínima de barcos – 126 (63 por gênero)

K1: 15 barcos por gênero

K2: 11 barcos por gênero

K4: 10 barcos por gênero

C1: 14 barcos por gênero

C2: 13 barcos por gênero

Sistema de classificação

Todos os CONs elegíveis devem participar de pelo menos um evento olímpico no Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade ICF 2023.

"Competição de Classificação Olímpica" deve se referir a uma das seguintes:

1. Competição Global de Classificação: Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade ICF 2023.

2. Competições de Classificação Continental (Europa, América, Ásia, África, Oceania)

Competição Global de Classificação: Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade ICF 2023.

A distribuição inicial das 162 vagas para atletas (81 por gênero) e as 74 vagas iniciais para barcos (37 por gênero) ocorrerá no Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade ICF 2023. Essa quantidade de vagas já inclui quatro vagas para o país-sede (duas para cada gênero).

- Provas K1 (para cada gênero): sete vagas para atletas, incluindo uma vaga para o país-sede / sete vagas para barcos

Os seis CONs não classificados mais bem colocados do Campeonato Mundial de 2023 em cada uma das provas individuais de caiaque masculina e feminina obterão cada um uma vaga para atletas. O país-sede garantirá uma vaga por gênero.

- Provas K2 (para cada gênero): 12 vagas para atletas / seis vagas para barco

Os seis CONs não classificados mais bem colocados do Campeonato em cada uma das provas masculina e feminina obterão, cada um, duas vagas para atletas.

- Provas K4 (para cada gênero): 40 vagas para atletas / dez vagas para barco

Todas as vagas para atletas nas provas K4 serão distribuídas no Campeonato Mundial de 2023.

Os 10 CONs mais bem classificados do evento garantirão cada um quatro vagas para atletas.

Se os CONs de menos de quatro continentes competirem nas finais do K4 no Campeonato Mundial de 2023, os CONs mais bem colocados, ainda que não classificados, obterão as vagas para atletas, independentemente do continente.

- Provas C1 (para cada gênero): seis vagas para atletas, incluindo uma vaga para o país-sede / seis vagas para barcos

Os cinco CONs não classificados mais bem colocados do Campeonato em cada uma das provas individuais de canoa masculina e feminina obterão cada um uma vaga para atletas. O país-sede garantirá uma vaga por sexo.

- Provas C2 (para cada gênero): 16 vagas para atletas / oito vagas para barco

Os oito CONs mais bem classificados do Campeonato em cada uma das provas masculina e feminina obterão, cada um, duas vagas para atletas.

Realocação de vagas liberadas por "duplicação" em diferentes provas

Após a conclusão do Campeonato Mundial de 2023, todas as vagas remanescentes para atletas que foram liberadas como resultado da "duplicação" dos atletas, ou seja, se classificam para mais de uma vaga para atletas em diferentes classes de barco, serão realocadas da seguinte forma:

Quaisquer vagas liberadas nos barcos K2 ou C2 serão agrupadas e serão realocadas para os CONs mais bem colocados ainda não classificados no evento K2 ou C2 do Campeonato Mundial de 2023, para permitir que esses CONs preencham os barcos K2 ou C2.

Competições de Classificação Continental

Um total de 72 vagas para atletas e 52 vagas para barcos serão distribuídas por meio de competições de classificação continental.

Provas K1 (para cada gênero): oito vagas para atletas (Europa: duas, Américas: duas, Ásia: duas, África: uma, Oceania: uma) / oito vagas para barcos

oito vagas para atletas (Europa: duas, Américas: duas, Ásia: duas, África: uma, Oceania: uma) / oito vagas para barcos Provas K2 (para cada gênero): dez vagas para atletas (Europa: duas, Américas: duas, Ásia: duas, África: duas, Oceania: duas) / cinco vagas para barcos

dez vagas para atletas (Europa: duas, Américas: duas, Ásia: duas, África: duas, Oceania: duas) / cinco vagas para barcos Provas C1 (para cada gênero): oito vagas para atletas (Europa: duas, Américas: duas, Ásia: duas, África: uma, Oceania: uma) / oito vagas para barcos

oito vagas para atletas (Europa: duas, Américas: duas, Ásia: duas, África: uma, Oceania: uma) / oito vagas para barcos Provas C2 (para cada gênero): dez vagas para atletas (Europa: duas, Américas: duas, Ásia: duas, África: duas, Oceania: duas) / cinco vagas para barcos

Quantidade máxima de vagas em Competições de Classificação Continental

Um CON pode se classificar para um máximo de duas vagas para atletas em cada categoria, que são caiaque por gênero e canoa por gênero, nas Competições de Classificação Continental. As vagas de atletas não utilizadas serão alocadas para o próximo CON mais bem colocado ainda que não classificado nas provas K1 ou C1 desse gênero.

Caso não se possa realizar uma Competição de Classificação Continental, os resultados do Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade ICF 2023 para o evento em causa serão utilizados para determinar as vagas para atletas desse continente.

Maxime Beaumont do Time França compete no Kayak Individual Masculino 200m Foto: 2021 Getty Images

Vagas para o país-sede

O país-sede será provisoriamente alocado com um total de quatro vagas nos seguintes eventos:

Caiaque individual masculino (K1) 1000m - uma vaga

Canoa individual masculina (C1) 1000m - uma vaga

Caique individual feminino (K1) 500m - uma vaga

Canoa individual feminina (C1) 200m - uma vaga

*Para mais informações, consulte a Competição Global de Classificação (Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade ICF 2023) acima.

Vagas de Universalidade

Duas vagas de Universalidade em barcos individuais são disponibilizadas para CONs elegíveis em Paris 2024. Essas vagas podem ser concedidas a atletas de canoagem velocidade e/ou canoagem slalom.

Para ser elegível a uma vaga de Universalidade, o atleta também deve ter participado de pelo menos um evento de Classificação Olímpica para os Jogos Olímpicos.

Calendário da competição

Um total de dez medalhas (cinco por gênero) serão atribuídas para a canoagem velocidade em Paris 2024, duas a menos que as 12 medalhas (seis por gênero) de Tóquio 2020. Apenas três das cinco provas masculinas permanecem dos Jogos de 2020.

Masculino

Caiaque individual (K1) 1000m

Caiaque dupla (K2) 500m

Caiaque quádruplo (K4) 500m

Canoa individual (C1) 1000m

Canoa dupla (C2) 500m

Feminino

Caiaque individual (K1) 500m

Caiaque dupla (K2) 500m

Caiaque quádruplo (K4) 500m

Canoa individual (C1) 200m

Canoa dupla (C2) 200m

*Eventos marcados em negrito são os mesmos que em Tóquio 2020.

A competição de canoagem velocidade será realizada de 6 a 10 de agosto no Estádio Náutico Vaires-sur-Marne, a 39km da Vila Olímpica e Paralímpica.

Atletas para assistir em Paris 2024

Alemanha e Hungria historicamente dominaram o quadro olímpico de medalhas de canoa velocidade com 29 e 28 ouros, respectivamente.

No entanto, em Tóquio 2020, a Nova Zelândia foi uma potência, com Lisa Carrington ganhando três medalhas de ouro nas provas K1 200m, K1 500m e K2 500m. A atleta de 33 anos também levou para casa medalhas de bronze em Londres 2012 e no Rio 2016, e é provável que seja uma das favoritas em Paris 2024.

Na competição de canoagem feminina, a novata cubana Yarisleidis Cirilo Duboys está atualmente liderando o ranking mundial tanto no C1 200m quanto no C2 500m. A jovem de 20 anos, que também fez sua estreia olímpica no ano passado, tem a chance de se tornar a primeira mulher cubana medalhista de ouro na canoagem velocidade se classificar para a próxima edição dos Jogos em Paris.

No lado masculino, o brasileiro Isaquias Queiroz tentará se tornar o atleta brasileiro com mais medalhas Olímpicas. O baiano já possui quatro pódios Olímpicos e tentará mais dois no C1 1000m e no C2 500m.

os australianos Thomas Green e Jean van der Westhuyzen conquistaram o ouro em Tóquio no K2-1000, evento que foi removido do programa para Paris 2024. No entanto, a dupla australiana também é a número 1 no K2 500m, e além disso, Green é o número 2 do mundo no K1 1000m, uma posição abaixo do medalhista de bronze em Tóquio 2020 e destaque português, Fernando Pimenta, que também conquistou dois títulos nos Campeonatos Mundiais de 2018 e 2021.

A Alemanha buscará a terceira medalha de ouro consecutiva nos K4 500m masculino. Atualmente número 1 do mundo, vale a pena ficar de olho na Ucrânia, enquanto a Espanha, medalhista de prata em Tóquio 2020, liderada por Saúl Craviotto, também tentará conquistar a vitória em Paris depois de se tornar campeã mundial em 2022.

No K4 500m feminino, a Hungria, atual medalhista de ouro dos Jogos Olímpicos, teve um início de ano lento, não conseguindo subir ao pódio no Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade ICF 2022, em Dartmouth, Canadá. Medalhista de bronze em Tóquio 2020, a Polônia lidera atualmente o ranking mundial após ser coroada campeã mundial em 2022.

Fernando Pimenta no pódio durante o campeonato europeu 2022, em Munique. Foto: 2022 Getty Images

Cronograma de classificação da canoagem velocidade para Paris 2024

23 – 27 de agosto de 2023: Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade ICF 2023

Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade ICF 2023 A ser definido: Classificação Olímpica da Oceania, Classificação Olímpica Africana, Classificação Olímpica Americana, Classificação Olímpica Asiática, Classificação Olímpica Europeia

Classificação Olímpica da Oceania, Classificação Olímpica Africana, Classificação Olímpica Americana, Classificação Olímpica Asiática, Classificação Olímpica Europeia Dentro de 10 dias úteis após o evento: ICF confirma por escrito aos CONs as vagas alocadas

ICF confirma por escrito aos CONs as vagas alocadas 10 dias úteis após a notificação do ICF sobre as vagas alocadas: CONs devem confirmar ao ICF o uso das vagas alocadas

CONs devem confirmar ao ICF o uso das vagas alocadas Dentro de 10 dias úteis após a resposta dos CONs sobre as vagas alocadas: ICF realoca todas as vagas não usadas

ICF realoca todas as vagas não usadas Dentro de 10 dias úteis, os CONs respondem as realocações das vagas: CONs devem confirmar ao ICF o uso das vagas realocadas

CONs devem confirmar ao ICF o uso das vagas realocadas A ser definido: A Comissão Tripartite confirma por escrito a alocação das vagas de Universalidade para os CONs (quando aplicável)

A Comissão Tripartite confirma por escrito a alocação das vagas de Universalidade para os CONs (quando aplicável) 30 de junho de 2024: ICF realoca quaisquer vagas não usadas.

ICF realoca quaisquer vagas não usadas. 8 de julho de 2024: Prazo para inscrições esportivas de Paris 2024

Prazo para inscrições esportivas de Paris 2024 26 de julho a 11 de agosto de 2024: Jogos Olímpicos Paris 2024

