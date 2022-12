Os atletas mais fortes do mundo se reunirão em Bogotá, na Colômbia, para o Campeonato Mundial da Federação Internacional de Levantamento de Peso (sigla IWF em inglês para International Weightlifting Federation) de 2022. As expectativas são altas para o evento que acontece de 5 a 16 de dezembro, o primeiro na corrida de classificação de levantadores de peso do mundo todo para os Jogos Paris 2024. Vários campeões Olímpicos e mundiais estão entre os principais nomes confirmados para o principal torneio do levantamento de peso da temporada. Espera-se que os atletas da República Popular da China, que conquistaram 22 medalhas em Tóquio 2020, colecionem triunfos na Colômbia. A maioria dos medalhistas de ouro chineses em Tóquio - que ficaram de fora do recente Campeonato Asiático em Manama, no Bahrein, para ficarem focados no Mundial -, são esperados em Bogotá, onde os também campeões Olímpicos Hidilyn Diaz-Naranjo, Maude Charron, Ruslan Nurudinov e Lasha Talakhadze - entre outros - confirmaram presença. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Mundial de Levantamento de Peso, a programação das competições e as estrelas em ação desde Bogotá. Saiba mais | Como se classificar para o Levantamento de Peso em Paris 2024

Mundial de Levantamento de Peso 2022: as estrelas em ação Com 23 atletas, a seleção chinesa será uma das maiores em Bogotá, além dos donos da casa, que também optaram por apresentar um elenco completo. A equipe da República Popular da China conquistou um recorde de sete medalhas de ouro em Tóquio 2020, e deseja manter o seu domínio em Paris. A categoria masculina até 67kg terá como adversários o campeão Olímpico Chen Lijun e o bicampeão dos Jogos, Luis Javier Mosquera, que busca aproveitar o apoio da torcida local enquanto busca seu primeiro título mundial. Lijun está de volta ao cenário global em busca da quinta conquista em mundiais. Seu companheiro de equipe Li Fabin quebrou dois recordes Olímpicos na trajetória para o título nos 61kg. Ele está cotado para recuperar seu título mundial de 2019, depois que seu país não participou do evento do ano passado, no Uzbequistão, devido às restrições da Covid. Shi Zhiyong, duas vezes medalhista de ouro Olímpico, é o favorito para manter a invencibilidade na categoria até 73kg, que dura desde 2021. Shi superou o seu próprio recorde, com um total de 365kg obtidos nos Jogos Nacionais da República Popular da China, em 2021. Uma marca que superou o resultado de 364kg em Tóquio, de 364kg, que é o recorde mundial.

O também campeão em Tóquio, Akbar Djuraev, está em busca de seu segundo ouro em mundiais e encontra-se em excelente forma antes do torneio. Em junho, o uzbeque de 22 anos - que foi o segundo mais jovem campeão Olímpico na modalidade - compartilhou em suas redes sociais que havia batido o atual recorde mundial da categoria até 109kg.

O atual campeão mundial e olímpico, o georgiano da Geórgia, Lasha Talakhadze, e Fares El-Bakh, que conquistou a primeira medalha de ouro do Catar na história dos Jogos, em Tóquio, também confirmaram presença.

Mundial de Levantamento de Peso 2022: a campeã Olímpica Hidilyn Diaz-Naranjo poderá ir ao topo do pódio no Mundial? O destaque na competição feminina provavelmente será na categoria até 55kg, onde Diaz-Naranjo, a primeira medalhista de ouro Olímpica das Filipinas, busca o seu primeiro título mundial. Em julho passado, Diaz se casou com seu treinador, Julius Naranjo, que está empenhado em garantir que sua esposa se classifique para sua quinta edição de Jogos, em Paris, onde competirá nos 59kg, já que a categoria de 55kg saiu do programa Olímpico. A estrela filipina provavelmente enfrentará a cazaque Zulfiya Chinshanlo, que conquistou o ouro no Campeonato Asiático de Levantamento de Peso, realizado em outubro. A categoria que Diaz-Naranjo vai competir, a de 59kg, é comandada por Kuo Hsing-chun. A levantadora da Taipé Chinesa estará em ação no grande palco pela primeira vez desde que conquistou seu quinto título mundial, em Tashkent (Uzbequistão), no ano passado, meses depois de estabelecer três recordes Olímpicos na caminhada rumo ao ouro em Tóquio. Estrela canadense, Maude Charron também buscará dar mais passos em sua carreira, na mesma categoria de peso. A atual campeã dos Jogos Olímpicos e dos da Comunidade Britânica, pretende ir melhor que a prata no Mundial de 2017 enquanto sonhava em voltar aos Jogos. "Minha motivação para voltar aos Jogos Olímpicos não é ganhar outra medalha ou defender meu título, é apenas participar dos Jogos como eu sonhei", disse Charron para o canal de TV canadense CBC. “Sonhei com os Jogos com a minha família. Sonhei com os Jogos em que iria à Cerimônia de Abertura sem ter medo de pegar Covid. “Não eram os Jogos que eu estava esperando, então sinto que tenho que dar uma chance para a próxima para viver o tipo dos Jogods com que sempre sonhei.”

A dupla chinesa de campeãs Olímpicas Wang Zhouyu e Li Wenwen também deve fazer bonito em Bogotá, já que buscam mais títulos mundiais nas categorias de 81kg e acima de 87kg, respectivamente. A equatoriana Neisi Dajomes é uma das favoritas para faturar a categoria até 81kg, onde a campeã mundial Ao Hui e sua compatriota Liang Xiaomei, recordista nacional chinesa, possuem a maior entrada total, de 270kg. Dajomes, que conquistou o ouro à frente da estrela americana Katherine Nye nos 76kg em Tóquio, provou que ainda é atleta a ser batida, ao conquistar sua segunda medalha de ouro no Campeonato Sul-Americano em outubro, onde estabeleceu o recorde regional ao erguer 115kg. Para este Mundial, Nye abaixou para a categoria até 71kg. A delegação brasileira para o Mundial de Bogotá O Brasil estará representado na Colômbia por sete pesistas. Nos 49kg, Nathasha Rosa é a grande chance de medalhas para o país, tendo sido prata nos Jogos Sul-Americanos, em outubro, em Assunção. Ao lado dela, Laura Amaro (81kg) e Amanda Schott (71kg), prata e bronze na capital paraguaia, respectivamente, podem surpreender. Entre os homens, o Mundial de Bogotá servirá para melhorar marcas pessoais, estabelecer parâmetros competitivos e começar uma aproximação às cargas que poderão conduzi-los aos resultados a fim de obter um lugar em Paris. “Nosso objetivo número um de performance no Campeonato Mundial será bater recordes, o que vai deixá-los mais perto dos Jogos Olímpicos”, acrescentou. Porém, como é um começo de caminhada olímpica, cada atleta se encontra em um estágio diferente", comentou o técnico Dragos Stanica, em comunicado da Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos (CBLP). Os atletas brasileiros são: Emily Rosa - 45kg

Luiza Dias - 49kg

Nathasha Rosa - 49kg

Amanda Schott - 71kg

Laura Amaro - 81kg

Thiago Félix - 61kg

Marco Túlio Gregório - 96kg