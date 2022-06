Onde assistir a Mariana Pajon, Laura Smulders e Sylvain Andre em ação nas rodadas 3 e 4 da Copa do Mundo UCI BMX Racing 2022 em Papendal

A temporada 2022 da Copa do Mundo UCI BMX Racing continua neste fim de semana em Papendal, Países Baixos, com a duas vezes medalha de ouro Olímpica, Mariana Pajón, tentando se recuperar de duas saídas antecipadas nas duas primeiras rodadas em Glasgow, enquanto busca manter seu título.

Você pode assistir tudo ao vivo no Olympics.com e no canal do YouTube do Olympic Channel no sábado, 11, e no domingo, 12 de junho.

Papendal está hospedando a terceira e quarta rodadas de oito nesta temporada. A holandesa Laura Smulders venceu as duas primeiras rodadas de elite femininas em Glasgow, Escócia, em maio, enquanto o francês Sylvain André é o líder da classificação masculina de elite.

Após este fim de semana, a copa do mundo fica em pausa até setembro, quando a Colômbia será a nação anfitriã das quatro etapas finais da competição.

Em cada um dos oito eventos, serão disputadas motos (aquecimentos) para cada uma das quatro categorias antes das eliminatórias até a final, geralmente com oito atletas.

O vencedor de cada final marca 150 pontos, com os pilotos do segundo ao oitavo recebendo 130, 115, 100, 90, 80, 75 e 70 pontos, respectivamente. Todos os pilotos eliminados antes da final recebem pontos correspondentes à rodada em que foram eliminados e sua posição nessas corridas.

Após as oito rodadas da copa do mundo, o melhor atleta é coroado campeão da copa do mundo.

Como assistir à Copa do Mundo UCI BMX racing em Papendal 2022

A competição das rodadas 1 e 2 será transmitida ao vivo no Olympics.com e no canal do YouTube dos Jogos Olímpicos de Papendal no sábado, 11 e domingo, 12 de junho, a partir das 15h, horário local nos Países Baixos (13h UTC) em cada dia.

Isso significa que haverá cobertura ao vivo das corridas em todas as quatro categorias a partir das quartas de final.

Restrições territoriais podem ser aplicadas à transmissão ao vivo, mas a cobertura deve estar disponível em todo o mundo.

Copa do Mundo UCI BMX Racing em Papendal 2022: quem está participando

A dupla campeã Olímpica Pajón, da Colômbia, vai querer reivindicar sua posição depois de não conseguir chegar à final em nenhuma das corridas em Glasgow no mês passado.

Ela terá que enfrentar a empolgante Laura Smulders, líder do circuito, que venceu as últimas cinco corridas da copa do mundo desde 2021.

Na categoria masculina, o ex-campeão mundial Sylvain André, da França, é o líder geral, apesar de ainda não ter vencido nenhuma corrida nesta temporada.

Fiquem atentos também aos colombianos Diego Arboleda e Carlos Ramírez.