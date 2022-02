Mikaela Shiffrin usa esquis de Sofia Goggia em evento combinado com direito a recado: "Voa Mika, você consegue"

Shiffrin compartilha o mesmo fabricante de esquis a com a italiana, que deixou um bilhete que a levou às lágrimas antes do início da descida do downhill. Americana vai bem no downhill, mas erra no slalom e fica sem medalha novamente.