Alerta de medalha: alemã Denise Herrmann conquista o ouro no biatlo 15km feminino

A alemã Denise Herrmann conquistou o ouro do 15km feminino do biatlo em Beijing 2022, com tempo de 44min12s7, nesta segunda-feira, 7 de fevereiro, no Centro de Biatlo em Zhangjiakou. Ela é a nona do ranking mundial da IBU (União Internacional de Biatlo) no individual.

Esta é a segunda medalha Olímpica de Herrmann, 33, que havia sido bronze em outra modalidade, o esqui cross-country, no revezamento 4x5km em Sochi 2014. No biatlo, tinha um ouro no mundial em 2019 na perseguição 10km.

A Alemanha é o único NOC (Comitê Olímpico Nacional) cujas atletas conquistaram múltiplos ouros no individual feminino do biatlo. As duas anteriores a Herrmann foram Antie Harvey-Misersky em Albertville 1992 e Andrea Henkel em Salt Lake City 2002.

A medalha de prata é da francesa Anais Chevalier-Bouchet, de 28 anos, que sobe no pódio pela segunda vez em Beijing 2022, já que a França foi prata no revezamento misto. Nona no ranking geral (que conta todas as provas) da IBU, ela também já tinha um bronze em PyeongChang 2018 no revezamento 4x6km e seis medalhas em mundiais. Ela chegou nove minutos e quatro segundos após a campeã.

Líder geral do ranking mundial e 21ª do ranking do individual, a norueguesa Marte Olsbu Roeiseland ficou com o bronze, 15 minutos e três segundos após Herrmann. Esta é sua quarta medalha Olímpica e segunda em Beijing 2022 (foi ouro no revezamento misto).

Outras atletas do top 5 do ranking do individual ficaram de fora do pódio, como a bielorrussa Dzinara Alimbekava (quinta), a tcheca Marketa Davidova (sexta) e a austríaca Lisa Theresa Hauser (17ª).