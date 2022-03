Jogos Paralímpicos de Inverno 2022: principais atletas para assistir

Os Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022 vão acontecer de 4 a 13 de março de 2022.

Cerca de 600 dos melhores atletas paralímpicos do mundo irão para Pequim, enquanto a cidade se torna a primeira a sediar as edições de verão e inverno dos Jogos Paralímpicos.

Os atletas irão competir em 78 eventos diferentes através de seis esportes em duas disciplinas: esportes de neve (esqui alpino, esqui cross-country, biatlo e snowboard) e esportes de gelo (hóquei no gelo e curling em cadeira de rodas).

Antes do início da competição, destacamos vários atletas a serem observados.

Billy Bridges, hóquei no gelo Paralímpico

Um dos atletas Paralímpicos mais condecorados de todos os tempos, Bridges conquistou uma medalha de cada cor ao longo de sua impressionante carreira.

Bridges nasceu com uma condição que limita sua mobilidade, mas seus slapshots podem chegar a 130 km/h.

"Acho que eu estava andando de skate na época e eles queriam me apresentar a alguns esportes para pessoas com deficiência. Eu me lembro da primeira vez que sentei em um trenó e me apaixonei por ele porque quis jogar hóquei desde muito jovem." [via Comitê Paralímpico Internacional (IPC)]

Billy Bridges representando a equipe canadense em PyeongChang 2018 Foto: 2018 Getty Images

Lisa Bunschoten, snowboard

A snowboarder neerlandesa ganhou uma medalha de prata (snowboard cross) e bronze (banked slalom) em PyeongChang 2018

Bunschoten fundou uma empresa com sua companheira de equipe Renske van Beek chamada Adaptive Board Chicks, onde elas organizam acampamentos para incentivar atletas do sexo feminino a praticar snowboard Paralímpico nos Países Baixos.

Lisa Bunschoten dos Países Baixos compete em PyeongChang 2018 Foto: 2018 Getty Images

Dan Cnossen, esqui cross-country, biatlo

Detentor de seis medalhas – uma de ouro, quarto de prata e uma de bronze – Cnossen se tornou o primeiro americano a ganhar um ouro nos Jogos Paralímpicos de Inverno no esqui nórdico em PyeongChang 2018.

Enquanto estava lotado no Afeganistão como um Seal da Marinha dos EUA em 2009, Cnossen pisou em um dispositivo explosivo improvisado e teve que amputar as duas pernas.

“Eu imediatamente me apaixonei com a paz e sua conexão com a natureza.” Cnossen em por que ele escolheu o esqui [via IPC]

Daniel Cnossen dos EUA compete durante a corrida do revezamento aberto cross-country 10km durante o Campeonato Mundial de Esportes de Neve para Pessoas com Deficiência Foto: 2022 Getty Images

Brittani Coury, snowboard

Coury é verdadeiramente uma heroína e uma inspiração.

Depois de precisar de nove operações no tornozelo direito após um acidente de snowboard em 2003, ela decidiu amputar a perna.

Inspirada pela equipe médica que a ajudou, ela decidiu se tornar enfermeira e, durante o início da pandemia, a medalhista de prata de 2018 no banked slalom parou tudo o que estava fazendo e se voluntariou para ala de COVID-19 de seu hospital em Salt Lake City, Utah.

"Snowboard para mim foi uma saída. Eu era uma jovem problemática e não me sentia pertencente e tinha muitas inadequações, mas quando coloquei uma prancha de snowboard nos meus pés, senti que pertencia." [via IPC]

Brittani Coury da equipe dos EUA compete durante o banked slalom feminino SB-LL2 Foto: 2018 Getty Images

Cui Yutao, hóquei no gelo Paralímpico

Espera-se que Cui seja uma figura-chave na busca da República Popular da China pelo pódio em sua estreia no hóquei no gelo Paralímpico.

O capitão da equipe começou sua carreira como Paraciclista, mas mudou para o hóquei em 2016.

O nativo de Qingdao sofreu um acidente de carro quando tinha 18 anos, o que exigiu que sua perna esquerda fosse amputada abaixo do joelho.

"Sou uma pessoa prudente, mas assim que entrar na pista, vou me dedicar totalmente a lutar pela glória da equipe. Acho que foi por isso que fui escolhido como capitão pelo treinador." [via IPC]

Declan Farmer, hóquei no gelo Paralímpico

Farmer nasceu com amputação bilateral e começou a jogar hóquei de trenó aos nove anos de idade.

O duas vezes medalhista de ouro tem o hábito de superar situações difíceis para a equipe dos EUA. O duas vezes medalhista de ouro marcou o gol de empate com 37 segundos restantes no regulamento, seguido pela vitória do jogo na prorrogação contra o rival Canadá para dar aos EUA seu terceiro ouro consecutivo Paralímpico em PyeongChang 2018.

Todos os sinais são de que ele será um jogador importante para o time em Pequim; ele foi nomeado o jogador do jogo dos EUA na final do Campeonato Mundial de 2021 contra, você adivinhou, o Canadá.

"Eu construí relacionamentos próximos com todos da equipe, tenho estado aqui por tanto tempo. Apenas ter esses relacionamentos é liderança em si, porque você conhece bem os caras, eles acreditam em você e você acredita neles. Estabelecer essa confiança entre os colegas de equipe é importante." [via Equipe EUA]

Declan Farmer da equipe americana Foto: 2018 Getty Images

Ina Forrest, curling em cadeira de rodas

Forrest tem uma missão clara em Beijing 2022: reconquistar o ouro. Depois de dois títulos Paralímpicos consecutivos, ela teve que se contentar com o bronze em PyeongChang 2018.

Ela lembra: "Sempre me lembrarei de quando recebi minha primeira jaqueta da equipe canadense e do orgulho que senti por representar o Canadá. Usar a folha de bordo e ouvir o hino nacional canadense na competição é muito mais emocionante do que eu imaginava..

"É um inchaço no peito que ameaça trazer lágrimas." - O orgulho de Ina Forrest em representar o Canadá [via Comitê Paralímpico Canadense]

Ina Forrest do Canadá passa a pedra do curling Foto: 2017 Getty Images

Jung Seung-hwan, hóquei no gelo Paralímpico

Jung tem um dos melhores apelidos dos Jogos: 'Messi no Gelo'.

Ele ganhou esse apelido devido à sua velocidade feroz no gelo e por ajudar a fazer história em PyeongChang 2018, quando liderou a anfitriã República da Coreia ao bronze, sua primeira medalha na história do evento.

Jung Seung-hwan da Coreia comemora Foto: 2018 Getty Images

Mac Marcoux, esqui alpino

Ganhador da primeira medalha do Canadá em PyeongChang 2018, Marcoux está pronto para fazer mais história em Pequim.

O jovem de 24 anos já tem cinco medalhas no slalom gigante, downhill e Super-G nas categorias para pessoas com deficiência visual.

"Pensei, que loucura, vamos tentar. Comecei a esquiar e nunca mais olhei para trás." [via IPC]

Mac Marcoux compete no Super-G masculino para atletas com deficiência visual em PyeongChang 2018 Foto: 2018 Getty Images

Oksana Masters, esqui cross-country, biatlo

Atleta Paralímpica de inverno e verão - ela ganhou duas medalhas de ouro no ciclismo em Tokyo 2020 - Masters é uma das competidoras mais condecoradas do mundo.

Com 10 medalhas já em seu nome, você pode esperar vê-la competindo por mais em Pequim.

Nascida na Ucrânia, a exposição de sua mãe biológica à radiação do desastre de Chernobyl levou a vários danos nos membros. Ela foi abandonada em um orfanato após seu nascimento e adotada aos sete anos de idade por Gay Masters quando foi trazida para os USA.

"O esqui cross-country foi um acidente. Adoro o inverno, adoro a neve, morei em Buffalo, sou da Ucrânia, onde faz frio no inverno, então está no meu sangue [via IPC]

Oksana Masters competindo no esqui cross-country em PyeongChang 2018 Foto: 2018 Getty Images

Brian McKeever, esqui cross-country Paralímpico

Beijing 2022 será a 'Última Dança' para o atleta paralímpico mais bem-sucedido de todos os tempos da equipe canadense.

McKeever ganhou impressionantes 17 medalhas, 13 delas de ouro, desde sua estreia em Salt Lake City 2002.

O jogador de 42 anos, que carregou a bandeira canadense na Cerimônia de Abertura de 2018, anunciou em outubro de 2020 que esta seria sua sexta e última aparição nos Jogos Paralímpicos.

Sua visão sobre medalhas é: "Elas representam quatro anos chutando sua própria bunda para ser melhor. É sempre como 'Hoje foi bom, amanhã precisa ser melhor'.

"Você acorda e pensa: 'Vamos ser melhores hoje do que eu fui ontem', e você faz isso de novo e de novo e de novo." [viatheguardian.pe.ca]

Brian McKeever, do Canadá, compete no esqui cross-country masculino de 20 km para atletas com deficiência visual em Sochi 2014 Foto: 2014 Getty Images

Melissa Perrine, esqui alpino

A medalhista de bronze duplo de PyeongChang 2018 é uma das mais experientes dos 10 atletas Paralímpicos que a equipe australiana está enviando para Pequim.

Em reconhecimento à sua reputação como alguém que lidera pelo exemplo, ela foi nomeada co-capitã da Austrália junto com o Para-snowboarder Ben Tudhope.

Melissa Perrine da Austrália compete no esqui alpino downhill feminino para atletas com deficiência visual Foto: 2018 Getty Images

Michal Vapenka, hóquei no gelo Paralímpico

O lendário goleiro tcheco pode estar jogando em seus últimos Jogos Paralímpicos em Pequim.

Vapenka tem sido incrivelmente consistente ao longo dos anos e representa a República Tcheca em cada edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno desde Vancouver 2010.

"Comecei a praticar esportes onde podia provar o que uma pessoa pode ou não fazer com uma deficiência." [via IPC]

Michal Vapenka, goleiro da República Tcheca Foto: 2018 Getty Images

Thomas Walsh, esqui alpino

Walsh é amigo de longa data da super estrela do esqui Mikaela Shiffrin, com a dupla crescendo junta em Vail, Colorado. Na verdade, a primeira treinadora de corrida de esqui alpino de Walsh era ninguém menos que a mãe de Shiffrin, Eileen.

Depois de viajar para assistir Shiffrin competir em Sochi 2014, ele começou a traçar seu caminho para os Jogos Paralímpicos.

“A neve está no meu sangue. Esquiar uma corrida perfeita em um curso ou até mesmo a linha perfeita em uma trilha de neve dá um propósito à minha vida." [via IPC]