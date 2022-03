IPC vai declinar inscrições de atletas do RPC e do NPC Belarus para Beijing 2022

Diversos NPCs, equipes e atletas estão ameaçando agora não competir, colocando em risco a viabilização dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022

Situação nas vilas de atletas está escalando e assegurar a segurança dos atletas se tornou insustentável

Após uma reunião especial, o Conselho de Governança do Comitê Paralímpico Internacional (IPC, em inglês) decidiu rejeitar as inscrições de atletas do RPC e do NPC Belarus para os Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022.

Isso significa que os Para atletas desses respectivos países não serão mais permitidos de participar nos Jogos que abrem no dia 4 de março de 2022.

Andrew Parsons, Presidente do IPC, disse: "No IPC nós acreditamos fortemente que o esporte a política não devem se misturar. No entanto, não por culpa nossa, a guerra chegou a esses Jogos e nos bastidores muitos Governos estão tendo influência no nosso estimado evento.

"O IPC é uma organização baseada em filiações e somos receptivos às visões das nossas organizações-membro.

"Quando nossos membros elegeram o Conselho em dezembro de 2021, fizeram-no para manter e respeitar os princípios, valores e regras do Movimento Paralímpico. Sermos membros do Conselho é uma responsabilidade e dever que levamos de forma extremamente séria.

"Ao tomar nossa decisão ontem, estávamos olhando para a saúde a longo prazo e sobrevivência do Movimento Paralímpico. Estamos muito orgulhosos dos princípios e valores que fizeram do Movimento o que ele é hoje.

"No entanto, ficou claro que a situação, que está rapidamente escalando, nos colocou em uma posição única e impossível, tão perto do início dos Jogos.

"Ontem, nós dissemos que continuaríamos a escutar e isso que estamos fazendo.

"Nas últimas 12 horas, um grande número de membros entrou em contato conosco e eles foram muito abertos, por isso eu sou muito grato. Eles nos disseram que, se não reconsiderássemos nossa decisão, era provável que haveria consequências graves para os Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022. Múltiplos NPCs, alguns que têm sido contatados por seus governos, equipes e atletas, estão ameaçando não competir.

"Assegurar a segurança dos atletas é de crucial importância para nós e a situação nas vilas dos atletas está escalando, e agora se tornou insustentável. Primeiramente, temos um dever como parte da missão Paralímpica, consagrada na constituição, para garantir e supervisionar a organização de Jogos Paralímpicos de sucesso, para garantir que no esporte praticado no Movimento Paralímpico o espírito do fair play prevaleça, que a violência seja banida, que os riscos à saúde dos atletas sejam coordenados e os princípios éticos fundamentais sejam respeitados.

"Com isso em mente, e para preservar a integridade desses Jogos e a segurança de todos os participantes, decidimos recusar as inscrições de atletas do RPC e do NPC Belarus.

"Aos Para atletas dos países afetados, nós sentimos muito que vocês foram afetados pelas decisões que seus governos tomaram na semana passada, quebrando a Trégua Olímpica. Vocês são vítimas das ações dos seus governos.

"O bem-estar dos atletas é e sempre será uma preocupação chave para nós. Como resultado da decisão de hoje, 83 Para atletas são diretamente impactados por essa decisão. No entanto, se o RPC e o NPC Belarus continuarem em Pequim, nações vão provavelmente se retirar. Provavelmente, não teremos Jogos viáveis. Se isso acontecesse, o impacto seria muito maior.

"Espero e rezo para que possamos voltar a uma situação quando a conversa e o foco seja somente no poder do esporte de transformar as vidas das pessoas com deficiência e sobre o melhor da humanidade."