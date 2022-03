IPC toma decisões sobre RPC e NPC Belarus

O RPC e o NPC Belarus participarão como neutros nos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022.

Eles competirão sob a bandeira Paralímpica e não serão incluídos no quadro de medalhas.

O IPC sediará uma Assembleia Geral extraordinária em 2022 para votar se assentir à Trégua Olímpica será um requerimento para filiação e se as filiações do Comitê Paralímpico Russo e do Comitê Paralímpico de Belarus serão suspensas ou encerradas.

O IPC não sediará eventos na Rússia ou em Belarus até aviso prévio.

O Conselho de Governança do Comitê Paralímpico Internacional (IPC) se encontrou na quarta-feira (2 de março) para discutir como a violação da Trégua Olímpica pelos governos da Rússia e de Belarus está impactando os Jogos Paralímpicos e o movimento Paralímpico no geral. O Conselho do IPC expressou suas preocupações e simpatia pelos atletas e cidadãos ucranianos igualmente e compartilhou sua alegria de que a delegação completa do Time Paralímpico Ucraniano chegou de forma segura a Pequim no início do dia. O Conselho também se uniu em condenação aos governos de Rússia e Belarus por violarem a resolução da NU na semana anterior à abertura dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022. O Conselho também concordou que a violação da Trégua não poderia ficar sem punição.

Ao decidir sobre qual ação tomar, o Conselho foi guiado pelos princípios estruturais do IPC, que incluem um comprometimento com a neutralidade política e imparcialidade e uma crença inabalável no poder transformador do esporte. Esses são componentes chave da nova Constituição do IPC que foi aprovada pela Assembleia Geral de 2021 do IPC realizada há pouco mais de três meses.

O Conselho também precisou trabalhar dentro dos parâmetros do Guia do IPC, das regras e regulações que governam o Movimento Paralímpico e que são aprovadas pela filiação ao IPC. Nesse respeito, não é atualmente uma obrigação de filiação para um membro do IPC determinar assentimento à Trégua Olímpica.

Dentro dos parâmetros do Guia do IPC, o IPC tomou as medidas mais fortes possíveis, que são as seguintes:

O RPC e o NPC Belarus participarão como neutros dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022 sob as seguintes condições:

• Todos os seus atletas/pessoal de apoio participarão de maneira individual como atletas/pessoal de apoio neutros

• Eles competirão sob a bandeira Paralímpica e o hino Paralímpico

• Eles não serão incluídos no quadro de medalhas

• A delegação do RPC deve cobrir o símbolo do RPC nos seus uniformes em todas as cerimônias oficiais e competições esportivas

• A delegação de Belarus deve cobrir as bandeiras de Belarus em seus uniformes em todas as cerimônias oficiais e competições esportivas Todos os oficiais técnicos participantes dos Jogos da Rússia e de Belarus serão listados como neutros sob a bandeira Paralímpica, assim como treinadores dos respectivos países envolvidos com outras equipes. A abordagem determinada nos pontos 1 e 2 acima também será seguida em relação à participação do RPC e do NPC Belarus nos 10 Para esportes governados pelo IPC. O Conselho de Governança do IPC também decidiu, no seu papel de guardião global do Movimento Paralímpico e também como federação internacional de 10 Para esportes, que não sediará nenhum evento na Rússia ou em Belarus até aviso prévio. Isso inclui Campeonatos Mundiais e Europeus, bem como competições sancionadas, como a World Series, Copas do Mundo e eventos de Grand Prix. O Conselho de Governança do IPC também recomenda que todas as federações internacionais de Para esporte, Organizações Regionais e IOSDs sigam a mesma abordagem. Uma Assembleia Geral extraordinária do IPC será realizada em 2022. Sob a Constituição do IPC, um aviso de seis meses deve ser dado antes deste evento acontecer. Nessa reunião, os membros do IPC serão convidados a votar sobre:

a. Se garantir assentimento à Trégua Olímpica deve ser um requerimento de filiação (e, portanto, qualquer violação desse requerimento por um membro do IPC no futuro pode resultar em suspensão ou terminação dentro das regras do IPC).

b. Se as filiações do Comitê Paralímpico Russo e do Comitê Paralímpico de Belarus serão suspensas ou encerradas. A Honra Paralímpica concedida a Vladimir Putin, Presidente da Rússia, foi retirada. As Ordens Paralímpicas (a maior honraria que pode ser concedida no Movimento Paralímpico) serão retiradas dos seguintes indivíduos:

• Dmitry Chernyshenko, Presidente do Comitê Organizador de Sochi 2014 (agora Deputado Primeiro Ministro da Federação Russa)

• Dmitry Kozak, Deputado Primeiro Ministro da Rússia (agora Deputado Chefe de Estado da Secretaria Executiva Presidencial)

• Oleg Syromolotov, Chefe do Centro de Comando de Segurança Inter-agência, Sochi 2014 (agora Deputado Ministro do Exterior)

• Alexander Gorovoy, Deputado Chefe do Centro de Comando de Segurança Inter-agência, Sochi 2014 (agora Primeiro Deputado Ministro do Interior) Dadas as restrições de tempo e a necessidade do IPC de focar na entrega de Jogos Paralímpicos de Inverno seguros e bem-sucedidos sob essas condições sem precedentes, o Conselho de Governança do IPC se reencontrará após os Jogos para continuar a discutir esta questão e qualquer ação adicional que pode ser necessária.

Andrew Parsons, Presidente do IPC, disse: "O IPC e o Movimento Paralímpico no geral estão grandemente preocupados com a violação grave da Trégua Olímpica pelos governos russo e de Belarus nos dias anteriores aos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022. O Conselho de Governança do IPC está unido na condenação dessas ações e está de acordo que elas não podem passar despercebidas ou não serem tratadas.

"Ao decidir quais ações o IPC deve tomar, foi fundamental que trabalhássemos dentro dos parâmetros da nossa nova constituição de sermos politicamente neutros e seguirmos o Guia do IPC e as regras e regulações que governam o Movimento Paralímpico. Esta neutralidade está firmemente ancorada na crença genuína de que o esporte tem o poder transformador de superar nossas lacunas e de despertar em nós o melhor de nossa humanidade, especialmente nos momentos mais obscuros.

"O que decidimos é a punição mais dura que podemos entregar dentro de nossa constituição e sob as regras atuais do IPC. Após Beijing 2022, também tomaremos medidas com nossos 206 órgãos membros para determinar se violações da Trégua Olímpica para futuros Jogos Paralímpicos podem levar à possibilidade de suspensão ou terminação de um NPC. Nossos membros também serão convidados a decidir se suspendemos ou encerramos a filiação do NPC Rússia e do NPC Belarus.

"É extremamente desapontador que essa ação seja necessária. Porém, o Conselho de Governança do IPC acredita ser necessária para fazer com que governos sejam responsabilizados por ações que impactam diretamente o Movimento Paralímpico, os Jogos Paralímpicos e os atletas Paralímpicos. Especialmente tendo em conta as origens do Movimento Paralímpico, que nasceu após os eventos terríveis da Segunda Guerra Mundial".

Leia o comunicado completo em inglês aqui.