Com sete eventos, esporte está no programa Olímpico desde Berlim 1936 e deu várias medalhas para o Brasil, entre elas o ouro de Isaquias Queiroz em Tóquio 2020.

Confira abaixo as datas e horários da canoagem velocidade em Paris 2024.

Na capital japonesa, os países que mais subiram ao pódio possuem uma histórica tradição no esporte: Alemanha, sete vezes (duas de ouro, uma de prata e quatro de bronze); e Hungria, seis (três de ouro, duas de prata e uma de bronze).

Em Tóquio 2020 , Isaquias Queiroz obteve o tão sonhado ouro Olímpico, no C1 1000, sua quarta medalha em Jogos.

Em Paris 2024 ela acontece entre os dias 6 e 10 de agosto , no estádio náutico de Vaires-sur-Marne , a leste da capital francesa. Serão ao todo sete eventos , dois femininos, dois masculinos e três para ambos os gêneros:

A canoagem velocidade foi modalidade demonstração em Paris 1924 e é uma das mais tradicionais dos Jogos, parte do programa Olímpico desde a edição de Berlim 1936 .

