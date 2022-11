COI confirma Singapura como sede da primeira Olympic Esports Week em junho de 2023

O Comitê Olímpico Internacional (COI) confirmou que a primeira Olympic Esports Week acontecerá em Singapura entre 22 e 25 de junho de 2023.

O anúncio marca o próximo grande passo no apoio ao desenvolvimento de esportes virtuais dentro do Movimento Olímpico e no maior envolvimento com os gamers competitivos.

Em parceria com o Ministério da Cultura, Comunidade e Juventude, Esporte de Singapura e o Comitê Olímpico Nacional de Singapura (SNOC), a Olympic Esports Week apresentará o melhor dos esportes virtuais – híbridos físicos e simulados – com o festival de quatro dias, incluindo a exibição das mais recentes tecnologias, painéis de discussão, sessões de educação e partidas de shows.

O destaque da semana será a primeira final presencial ao vivo da Olympic Esports Series, uma competição global de esportes virtuais e simulados criada em colaboração com as Federações Internacionais (FIs), que se baseia nos sucessos da Olympic Virtual Series do ano passado. A série de 2021 atraiu mais de 250.000 participantes de 100 países para participar de competições em esportes virtuais e simulados, incluindo beisebol, automobilismo, ciclismo, remo e vela.

Falando sobre o anúncio, o presidente do COI, Thomas Bach, disse: “A primeira Olympic Esports Week marca um marco importante em nossa ambição de apoiar o crescimento dos esportes virtuais dentro do Movimento Olímpico. Acreditamos que o novo formato empolgante da nossa competição esportiva virtual, com finais ao vivo pela primeira vez, é uma oportunidade de colaborar ainda mais com os gamers de esports e criar novas oportunidades para gamers e fãs. É uma oportunidade perfeita para fazer parceria com Singapura, que tem um histórico de apoio à inovação no Movimento Olímpico, sediando os primeiros Jogos Olímpicos da Juventude em 2010, por isso estamos ansiosos para trabalhar juntos de perto.”

O membro do conselho da SNOC e vice-presidente do COI, Ng Ser Miang, disse: “O CON de Singapura compartilha as ambições do Movimento Olímpico de explorar o desenvolvimento de esportes virtuais. Singapura tem um histórico de sediar com sucesso alguns dos maiores eventos do calendário virtual de esportes e esports – estamos honrados em colaborar com o COI para dar vida a essa visão compartilhada”.

Detalhes, incluindo como fazer parte da primeira Olympic Esports Week e Olympic Esports Series, serão revelados no início de 2023.