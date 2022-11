Favoritos para o rugby sevens em Dubai

Entre as mulheres, a Austrália é sempre favorita. Neste ano foi ouro nos Jogos da Comunidade Britânica e tornou-se campeã do mundo, em setembro, na África do Sul.

Seu talismã, Charlotte Caslick, será mais uma vez incansável no ataque e na defesa, enquanto a colega de equipe, Maddison Levi, que faturou o prêmio “Revelação do Ano” na última temporada, é uma máquina de tentar marcar.

Falando nisso, fique de olho na máxima pontuadora do último circuito, Amee-Leigh Murphy Crowe, que marcou 36 tries pela Irlanda.

As Yaras - como a seleção brasileira feminina é conhecida - vão para mais uma temporada na elite da modalidade. Recentemente foram campeãs dos Jogos Sul-Americanos, em Assunção (Paraguai). Em Dubai elas estão no grupo B, ao lado da Nova Zelândia, França e Grã-Bretanha. A equipe contará com o retorno das experientes Rafaela Zanellato e Thalita Costa. As novidades no elenco são Camila Carvalho (El Shaddai) e Gisele Gomes (SPAC), que participarão do circuito pela primeira vez.

Os horários e sequências das partidas das brasileiras na fase de grupos são:

Sexta-feira, 2 de dezembro: 2:44 (horário de Brasília) - Brasil x França

Sexta-feira, 2 de dezembro: 6:49 (horário de Brasília) - Brasil x Nova Zelândia

Sexta-feira, 2 de dezembro: 9:57 (horário de Brasília) - Brasil x Grã-Bretanha

Já no masculino, após a vitória na primeira etapa em Hong Kong, China, a Austrália também chega aos Emirados Árabes Unidos como forte candidata ao título.

Nick Malouf terá que estar no seu melhor se os australianos quiserem repetir a conquista.

Ansiosos para desbanca-los estarão os bicampeões Olímpicos, Fiji, que têm a favor a passada mágica de Waisea Nacuqu, enquanto os vencedores dos Jogos da Comunidade Britânica de 2022, os sul-africanos, serão impulsionados pelo bom preparo físico.

Todas as equipes também terão que ter cuidado com a Irlanda, com o homem de meia centena de tries no ano passado, Terry Kennedy, que parece marcar toda vez que toca na bola.