Circuito Mundial de Rugby Sevens 2022/2023: prévia, programação e estrelas em ação

O Circuito Mundial de Rugby Sevens 2022-2023 começa com um evento masculino em Hong Kong, China, de 4 a 6 de novembro, e há muito para se esperar desta temporada.

Para começar, os quatro primeiros colocados nas competições masculina e feminina garantirão uma vaga para os Jogos Paris 2024.

Além disso, haverá um número recorde de etapas no circuito, tanto para as mulheres, quanto para os homens.

O circuito feminino começa nos dias 2 e 3 de dezembro, em Dubai.

Confira abaixo tudo o que você precisa saber sobre esta temporada, as principais equipes, as estrelas para ficarmos de olho, as datas das etapas, os detalhes para a classificação para os próximos Jogos e muito mais.

Leia | O sistema Olímpico de classificação do rugby sevens

Todos os olhos no “Grupo da Morte” em Hong Kong, China

O circuito masculino contará com 15 equipes (que vão competir em todas as etapas): África do Sul, Argentina, Austrália, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Fiji, França, Grã-Bretanha, Irlanda, Japão, Quênia, Nova Zelândia, Samoa e Uruguai.

Mais de 20.000 ingressos foram vendidos para essa reconhecida etapa de Hong Kong, China, que retorna após uma ausência de dois anos devido à pandemia.

A atual campeã do circuito, a Austrália, começará no “grupo da morte” ao lado da Nova Zelândia, Samoa e dos anfitriões, Hong Kong, China.

Fiji, bicampeão Olímpico e, mais recentemente, da Copa do Mundo, é a equipe masculina de maior sucesso em Hong Kong, China e busca a sexta vitória consecutiva na cidade asiática.

Enquanto isso, a África do Sul, bronze na Rio 2016 e ouro nos Jogos da Comunidade Britânica em 2022, referência no rugby e nesta variante da modalidade, caiu no mesmo grupo do recém-promovido Uruguai.

O circuito masculino 2022/2023 tem um recorde de 11 etapas.

Fiji venceu o último evento masculino em Hong Kong de Rugby Sevens em 2019. Foto: 2019 Getty Images

Quem poderá alcançar a Austrália?

O Circuito Mundial de Rugby Sevens feminino começa nos dias 2 e 3 de dezembro em Dubai, com um recorde de sete etapas - uma a mais em comparação com 21/22.

As equipes principais (que disputam todas as etapas) são: Austrália, Brasil, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Fiji, França, Grã-Bretanha, Irlanda, Japão e Nova Zelândia.

A Austrália é, sem dúvida, a favorita para defender o título, tendo mantido a maioria do elenco com que conquistou os recentes títulos da Copa do Mundo e dos Jogos da Comunidade Britânica.

No entanto, elas não vão subestimar a qualidade das suas adversárias, como a Nova Zelândia, campeã Olímpica em Tóquio 2020, desejando retornar ao topo do esporte.

Além disso, fique de olho em Fiji. A seleção do arquipélago do Pacífico conquistou o bronze nos Jogos da capital japonesa e desde então tem melhorado a cada competição, incluindo um terceiro lugar na série da temporada passada e uma impressionante prata nos Jogos da Comunidade Britânica de 2022.

As "Yaras", do Brasil, são 20 vezes campeãs da América do Sul e a cada temporada apresenta renovadas e competitivas equipes. Irlanda e a França sempre conta com excelentes quadros, e por isso espera-se que o circuito feminino 22/23 seja um dos mais disputados de todos os tempos.

Apresentando a seleção da Grã-Bretanha no Rugby Sevens

Outra novidade é a participação da Grã-Bretanha nas categorias masculina e feminina.

Enquanto o time da Grã-Bretanha participou dos Jogos Rio 2016 (prata entre os homens) e Tóquio 2020, Inglaterra, Escócia e País de Gales estarão competindo como uma equipe combinada pela primeira vez no Circuito Mundial.

Os jogadores da Irlanda do Norte continuarão a representar a Irlanda, assim como na variante da modalidade de 15 jogadores.

A Grã-Bretanha fará sua estreia masculina e feminina no Circuito Mundial de Rugby Sevens em 2023. Foto: 2016 Getty Images

Jogadores para ficar de olho

Do lado dos homens, por onde começar além do que com Terry Kennedy? O centro irlandês foi praticamente impossível de parar no ano passado e liderou as estatísticas masculinas de pontuação com incríveis 50 tries.

Outro que será fundamental para a sua equipe é o medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires 2018, Marcos Moneta. O jogador do ano do Circuito Mundial de 2021 marcou 38 tries para a Argentina na última temporada, apesar de ter perdido a etapa final em Los Angeles, e se tornou um dos jogadores mais consistentes do time sul-americano.

O capitão australiano Nick Malouf é um pilar de força para sua equipe, raramente cometendo erros. Sua aptidão para jogadas na defesa permite que os homens rápidos façam o seu devido trabalho.

Waisea Nacuqu tornou-se um dos jogadores mais completos do circuito. Muitas vezes visto como o herói desconhecido de Fiji, suas qualidades de liderança e capacidade de criar algo do nada, merecidamente lhe renderam um lugar na seleção do circuito em 2021.

Finalmente, para o sul-africano Zain Davids, que oferece algo diferente do que tradicional jogador de sevens, se mostrará igualmente divertido com suas corridas demolidoras sobre os jogadores adversários e seus golpes esmagadores na defesa.

Terry Kennedy (D) correndo pela a Irlanda durante os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Foto: 2021 Getty Images

Jogadoras para ficar de olho

No lado feminino, espere grandes coisas de Maddison Levi em 2023. A australiana ganhou o prêmio de "Novata do ano" na temporada passada com suas exibições eletrizantes no ataque e na defesa. Com um circuito disputado em seu currículo, espera-se que ela ganhe destaque e se torne uma líder.

Amee-Leigh Murphy Crowe garantiu que os atletas irlandeses liderassem as estatísticas masculinas e femininas na categoria "try" no ano passado, depois de anotar 36 tries. Foi, de fato, a segunda vez que ela ganhou o prêmio, e seria preciso uma pessoa corajosa para apostar que ela não irá incendiar a série mais uma vez.

Indiscutivelmente a maior jogadora dos sevens de todos os tempos, Charlotte Caslick, será mais uma vez proeminente. Ela chegou à seleção do circuito na temporada passada com 85 tackles, 27 vitórias em breakdowns, 38 offloads e 159 conduções de bola, mostrando o quão versátil e vital ela é para o plano de jogo das australianas.

A grande forma das fijianas nas últimas temporadas centrou-se em grande parte no brilhantismo de Reapi Ulunisau. A centro é uma máquina de pontos e tem o hábito de marcar exatamente quando seu time mais precisa.

Finalmente, Seraphine Okemba. A medalhista Olímpica de prata e medalhista de bronze da Copa do Mundo está completamente à vontade em campo, com as adversárias constantemente tentando adivinhar o que ela fará a seguir.

As Yaras contam com a experiência da capitã Luiza Campos e de Leila Silva. Thalia Costa é decisiva e mostra com frequência as suas habilidades. As fluminenses Gabriela Lima e Andressa Alves estiveram na Copa do Mundo, na África do Sul, em setembro, são parte da renovação do time e podem ser bastante acionadas nas diversas etapas da temporada.

Leia | A segunda Copa do Mundo de Rugby Sevens de Leila Silva, das Yaras

A programação do Circuito Mundial de Rugby Sevens 2022-2023

Masculino

4-6 de novembro de 2022 - Hong Kong, China (evento adiado do início de 2022)

2-3 de dezembro de 2022 - Dubai, Emirados Árabes Unidos

9-11 de dezembro de 2022 - Cidade do Cabo, África do Sul

21-22 de janeiro de 2023 - Hamilton, Nova Zelândia

27-29 de janeiro de 2023 - Sydney, Austrália

25-26 de fevereiro de 2023 - Los Angeles, Estados Unidos

3-5 de março de 2023 - Vancouver, Canadá

31 de março a 2 de abril de 2023 - Hong Kong, China (evento de 2023)

8-9 de abril de 2023 - Singapura

12-14 de maio de 2023 - Toulouse, França

20-21 de maio de 2023 - Londres, Grã-Bretanha

Feminino