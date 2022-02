A contagem regressiva para Milano Cortina 2026 começa

Milano Cortina 2026 verá o retorno do espetáculo a um dos redutos dos esportes de inverno, com a visão de deixar um legado duradouro e entregar jogos sustentáveis em nível econômico, ambiental e social.

Os Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026 verão o esqui de montanha adicionado ao programa de esportes que emocionou os fãs do mundo todo em Beijing 2022.

Itália, terra natal de super astros mundiais tais como Sofia Goggia, Arianna Fontana, Federica Brignone e Armin Zoeggeler, está pronta para entregar outro espetáculo para as gerações.

Milano Cortina 2026 marcará a terceira vez que a Itália sediará os Jogos Olímpicos de Inverno depois de Cortina 1956 e Turim 2006.

Três regiões, uma edição dos Jogos

O retorno dos Jogos Olímpicos de Inverno para a Itália, 70 anos depois de Cortina 1956 e duas décadas depois de Turim 2006, terá duas cidades anfitriãs para o espetáculo. Milão, a capital econômica e da moda, e o resort de esqui de Cortina d’Ampezzo.

Os Jogos serão realizados em três regiões, incluindo Cortina, situada no coração das Dolomitas, e Milão, na região norte da Lombardia. Os 14 locais serão distribuídos por 22 km quadrados entre a Lombardia e as regiões de Veneto, passando pelas províncias de Trento e Bolzano.

A maioria das competições indoor será realizada na zona de Milão, enquanto os eventos ao ar livre acontecerão na zona de Cortina.

Os Jogos terão em torno de 3.500 atletas de 93 países competindo por medalhas com dois milhões de espectadores esperados nas sedes.

A Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno será realizada no estádio San Siro em Milão em 6 de fevereiro de 2026, enquanto a Cerimônia de Encerramento é esperada para acontecer na Arena Verona em 22 de fevereiro.

Dando as boas vindas a um novo esporte para a família

O programa de esportes será expandido em Milano Cortina 2026, com o estreia do esqui de montanha nos Jogos Olímpicos.

O esqui de montanha será adicionado às 15 modalidades que fizeram parte da ação em Beijing 2022. O esporte combina subidas e descidas de trilhas de montanhas sobre ou carregando esquis.

Medalhas serão premiadas no sprint masculino e feminino e eventos individuais e um revezamento misto. Os mesmos cinco eventos foram apresentados nos Jogos Olímpicos da Juventude em Lausanne em 2020, a primeira vez que o esqui de montanha apareceu em um evento do COI.

As demais disciplinas que serão apresentadas em Milão Cortina 2026 são o esqui alpino, hóquei no gelo, esqui estilo livre, patinação de velocidade, patinação de velocidade em pista curta, esqui cross-country, patinação artística, snowboard, bobsled, skeleton, luge, salto de esqui, curling, biatlo e combinado nórdico.

Um logo pelo voto popular

Futura, o logo oficial de Milano Cortina 2026, foi o primeiro logo Olímpico a ser escolhido pelo voto popular.

O logo venceu com 74 por cento de 871.000 votos de 169 países no site de Milano Cortina 2026 e foi revelado em um anúncio online de transmissão ao vivo.

O logo Futura traça uma única linha branca de gelo do número 26, refletindo as ambições de Milano Cortina 2026 de colocar o legado da sustentabilidade em seu centro. Isso se baseia no seu compromisso de usar em grande parte, locais e infraestrutura existentes; seu objetivo de entregar Jogos neutros em carbono; e sua ambição de impulsionar o desenvolvimento econômico no norte da Itália.

“Pense no gesto de uma criança. Um gesto simples, espontâneo que ganha vida em um vidro embaçado, revelando o que está por baixo e traçando o número 26 na superfície,” Milano Cortina 2026 explicou.

As palavras “Milano Cortina 2026” e os anéis Olímpicos ou agitos Paralímpicos (como apropriado) completam o logo na parte inferior.