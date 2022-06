Vagas Olímpicas em jogo no Campeonato de Triatlo Sprint e Revezamento de 2022 em Montreal

Alguns dos melhores atletas do planeta estarão em ação de 24 a 26 de junho em Montreal para competir na primeira edição do Campeonato de Triatlo Sprint e Revezamento.

A cidade canadense é a quinta etapa do circuito da World Triathlon de 2022, a terceira neste ano, depois de Yokohama, no Japão, em maio e Leeds, na Grã-Bretanha, em junho.

O Campeonato ]de Revezamento Misto dará à nação mais bem classificada duas vagas por gênero (dois homens e duas mulheres) para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, desde que a equipe vencedora ainda não tenha obtido cotas.

Com o próximo país-sede Olímpico recebendo vagas automáticas, caso a França vença o evento, a equipe em segundo lugar obterá dois passes Olímpicos diretos.

Qual nação vai faturar seu bilhete para Paris? Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os próximos campeonatos.

Campeonato de Triatlo Sprint e Revezamento de 2022: formatos

Revezamento misto

A prova de revezamento misto fez sua estreia Olímpica em Tóquio 2020, onde a equipe da Grã-Bretanha conquistou a medalha de ouro, seguida dos EUA (prata) e da França (bronze).

A competição conta com quatro atletas, dois homens e duas mulheres. Cada um deles precisa nadar 300m, pedalar 6,8km e correr 2km antes de marcar um companheiro de equipe. A ordem é sempre mulher-homem-mulher-homem.

O primeiro Campeonato de Revezamento Misto por Equipes foi realizado em 2009 em Des Moines, Iowa, EUA, com a Suíça levando o título inaugural. De 2013 até o ano passado o evento acontecia em Hamburgo.

A cidade alemã vai sediar a competição novamente em 2023.

A França, tricampeã em título, foi a nação mais bem-sucedida no evento (quatro títulos), à frente da Grã-Bretanha (três) e da Suíça (dois).

A equipe da Grã-Bretanha comemora sua medalha de ouro no evento Olímpico de Revezamento Misto de Triatlo em Tóquio. Foto: 2021 Getty Images

Sprint e super sprint

Atletas júnior e de faixa etária competirão na distância de sprint individual (750m de natação, 20km de ciclismo, 5km de corrida). A elite correrá em uma distância de super sprint (300m de natação, 7km de bicicleta, 1,5km de corrida) no novo formato qualificatório que conta com eliminatórias, semifinais e repescagens antes da final.

Campeonato de Revezamento Misto: estrelas a serem observadas

O primeiro evento de revezamento misto dando pontos para o ranking de qualificação Olímpica ocorreu em Leeds em 12 de junho. A Alemanha conquistou a vitória na frente dos favoritos da casa, a equipe da Grã-Bretanha e França, graças a uma exibição poderosa de Lasse Nygaard-Priester, Anabel Knoll, Lasse Luhrs e Laura Lindermann.

Como nenhum alemão entrou na competição ainda, os medalhistas Olímpicos da Grã-Bretanha, EUA e França provavelmente lutarão pela vitória no Canadá.

Como as equipes não serão confirmadas até 24 horas antes do evento, espera-se que a medalhista de prata individual de Tóquio 2020, Alex Yee, lidere uma forte equipe britânica, incluindo também a campeã Olímpica de revezamento misto Georgia Taylor-Brown, líder do ranking feminino de elite do WTC. .

O número um da série masculina de elite, Leo Bergere, deve liderar a equipe francesa e será apoiado pelos tricampeões mundiais de revezamento misto Vincent Luis e Cassandre Beaugrand, ambos medalhistas de bronze no evento Olímpico no verão passado.

A equipe dos EUA, com os medalhistas de prata do revezamento misto Olímpico Kevin McDowell e Taylor Knibb, também estará entre os candidatos, juntamente com a Itália e a Bélgica, respectivamente quarto e quinto em Leeds.

Campeonato de Triatlo Sprint e Revezamento 2022: Calendário

O Campeonato de Triatlo Sprint e Revezamento é uma competição de múltiplos eventos que incluem o Campeonato de Triatlo para os atletas de elite, bem como o Campeonato Júnior, Campeonato e Sprint por grupo etário e o Campeonato de Revezamento Misto para Elites, Junior / Categorias sub-23 e Grupo etário.

Um total de 1.500 atletas de todo o mundo competirão no Le Grand Quai do Porto de Montreal.

Os horários são locais (UTC-4). A programação detalhada pode ser encontrada aqui

24 de junho

8:00 Campeonato de Sprint Feminino Júnior

10:00 Campeonato de Sprint Masculino Júnior

12:00 Qualificação Feminina/Masculina (bateria eliminatória)

16:00 Repescagem Feminina/Masculina (bateria eliminatória)

25 de junho

14:06 Final Elite Feminina

16:46 Final Masculina Elite

26 de junho

14:00 Campeonato de Revezamento de Equipes Mistas Júnior/U23

16:45 Campeonato de Revezamento por Equipes Mistas de Elite

Campeonato de Triatlo Sprint e Revezamento de 2022: Como assistir

As corridas de elite do Campeonato Mundial de Triatlo são transmitidas ao vivo e sob demanda em triathlonlive.tv e em FloBikes, FloTrack, FloSwimming nos Estados Unidos.

Você pode conferir a lista de emissoras de TV aqui