Rumo a Paris 2024: confira o sistema de classificação do triatlo

Depois de uma edição de sucesso em Tóquio 2020, com a introdução do emocionante revezamento misto, o triatlo retorna nos Jogos Olímpicos Paris 2024.

Tóquio viu uma troca de guarda na competição masculina, com o bicampeão Olímpico Alistair Brownlee, da Grã-Bretanha, ficando de fora, o que significava que teríamos um novo campeão. O manto foi herdado pelo norueguês Kristian Blummenfelt, que venceu na Marina de Odaiba.

A história foi feita na competição feminina, com Flora Duffy se tornando a primeira atleta de Bermuda a ganhar um ouro Olímpico, enquanto a Grã-Bretanha levou a competição do revezamento misto.

As três competições retornam em Paris 2024. Porém, os atletas precisam se classificar antes. Saiba como é o sistema de classificação do trialo abaixo.

Quantos atletas competem no triatlo em Paris 2024?

No total, 110 atletas competem no triatlo em Paris 2024. Como país-sede, a França receberá quatro vagas - duas no masculino e duas no feminino - enquanto duas por gênero são reservadas para Vagas de Universalidade a serem decididas pela Comissão Tripartido.

As outras 102 vagas serão alocadas com base nas competições antes dos Jogos, com um máximo de seis vagas por Comitê Olímpico Nacional (NOC) - três para o masculino e três para o feminino.

Como é a classificação do triatlo em Paris 2024?

Para os 102 atletas tentando se classificar para Paris 2024 - além do país-sede e das Vagas de Universalidade, as competições a seguir darão a oportunidade de garantir presença nos Jogos.

Campeonato Mundial de Revezamento Misto de Triatlo 2022, em Montreal, Canadá, em 26 de junho de 2022

Duas vagas por gênero serão alocadas aos NOCs de melhor ranking no Campeonato Mundial de Revezamento Misto de Triatlo 2022, em Montreal, desde que o NOC ainda não tenha as vagas. No caso do NOC já ter as vagas, elas serão alocadas para o próximo NOC com maior ranking. Se o NOC não tiver dois homens e duas mulheres elegíveis, as vagas serão alocadas ao próximo NOC mais bem ranqueado no evento.

Campeonato Mundial de Revezamento Misto de Triatlo 2023, em Hamburgo, Alemanha, data a definir

Duas vagas por gênero serão alocadas aos NOCs de melhor ranking no Campeonato Mundial de Revezamento Misto de Triatlo 2023, em Hamburgo, desde que o NOC ainda não tenha as vagas. No caso do NOC já ter as vagas, elas serão alocadas para o próximo NOC com maior ranking. Se o NOC não tiver dois homens e duas mulheres elegíveis, as vagas serão alocadas ao próximo NOC mais bem ranqueado no evento.

Ranking de Classificação Olímpica da World Triathlon

Os seis NOCs de maior ranking no Ranking de Classificação Olímpica de Revezamento Misto serão alocados duas vagas por gênero. No caso do NOC já ter a vaga, os lugares serão alocados ao próximo NOC de maior ranking elegível. Se este NOC não tiver dois homens e duas mulheres elegíveis, as vagas serão alocadas ao próximo NOC mais bem ranqueado. Se nenhum NOC tiver dois homens e duas mulheres elegíveis, as vagas serão alocadas pelo Ranking Individual da World Triathlon.

Campeonato Mundial de Revezamento Misto de Triatlo 2024, local e data a definir (entre 15 de abril e 27 de maio de 2024)

Os dois NOCs de melhor ranking do evento de Classificação Olímpica de Revezamento 2024 receberão duas vagas por gênero. Os NOCs que já tiverem atletas classificados não serão elegíveis para participar do evento. No caso que um NOC não tenha duas mulheres e dois homens elegíveis, as vagas serão alocadas ao próximo NOC de melhor ranking no evento, ou, no caso de não haver nenhum, ao próximo melhor ranqueado no Ranking de Classificação Olímpica de Revezamento Misto da World Triathlon.

Ranking de Classificação Olímpica Individual da World Triathlon - entre 22 e 27 de maio de 2024

Vagas para NOCs serão alocadas aos 26 atletas de melhor ranking. Nos casos em que o NOC já atingiu a cota máxima ou todas as cotas já tenham sido alocadas, elas não receberão a cota.

Ranking da World Triathlon de 27 de maio de 2024

O NOC de melhor ranking ainda não classificado para os Jogos receberá uma vaga na ordem seguinte de prioridade: África, Américas, Ásia, Europa e Oceania.

Se não houver NOC elegível de acordo com o Ranking da World Triathlon para um continente em particular, a vaga será alocada ao NOC com o próximo atleta mais bem ranqueado, não importa o continente. Se o atleta conseguir uma vaga pelo Ranking de Classificação Olímpica Individual da World Triathlon, a vaga que dele ou dela será realocada ao próximo NOC de melhor ranking naquele específico continente que ainda não se classificou.

Como é o formato e programação do triatlo em Paris 2024?

O triatlo em Paris 2024 será disputado em três dias na Pont d'lena em 30 de julho, 31 de julho e 5 de agosto, com cada sessão acontecendo na manhã às 8:00 locais.

O masculino e o feminino terão a distância Olímpica, que inclui natação de 1,5km, 40km de ciclismo e 10km de corrida. Não há eliminatórias, com cada competição decidida em uma única corrida.

O revezamento misto terá times de quatro - dois homens e duas mulheres - competindo em um percurso menor, uma corrida frenética.

Campeões Olímpicos do revezamento misto do triatlo em Tóquio 2020. Foto: LEON NEAL/GETTY IMAGES

Triatletas para assistir em Paris 2024

Na competição feminina, Flora Duffy, de Bermuda, é a atual campeã Olímpica, primeira da história do país nos Jogos Olímpicos. A prata ficou com a britânica Georgia Taylor-Brown e o bronze com a americana Katie Zaferes. As três são campeãs mundiais, então espere vê-las entre as favoritas em Paris.

Outras triatletas de destaque são a alemã Laura Lindemann e a americana Summer Rappaport.

A competição masculina tem novas caras depois de anos de domínio dos irmãos britânicos Alistair e Jonny Brownlee. Blummenfelt, da Noruega, venceu Tóquio 2020, com o britânico Alex Yee em segundo e o neozelandês Hayden Wilde em terceiro.

No entanto, há vários nomes que podem tentar o ouro em Paris, incluindo o bicampeão mundial e favorito local Vincent Luis, da França e os espanhóis Antonio Serrat e Mario Mola.

Linha do tempo da classificação do triatlo em Paris 2024

27 de maio de 2022 a 27 de maio de 2024: Período de Classificação Olímpica

26 de junho de 2022: Campeonato Mundial de Revezamento Misto da World Triathlon 2022, em Montreal, Canadá

A confirmar: Campeonato Mundial de Revezamento Misto World Triathlon 2023, em Hamburgo, Alemanha

A confirmar: Deadline para os NOCs submeterem seus pedidos à Comissão Tripartido para Convites

25 de março de 2024: Ranking de Classificação Olímpica de Revezamento Misto

A confirmar: Evento de Classificação Olímpica de Revezamento Misto da World Triathlon

27 de maio de 2024: Ranking de Classificação Olímpica Individual da World Triathlon

27 de maio de 2024: Ranking da World Triathlon

3 de junho de 2024: World Triathlon informa NOCs/NFs de suas vagas alocadas

A confirmar: A Comissão Tripartido confirmará por escrito as Vagas de Universalidade aos NOCs

17 de junho de 2024: NOCs confirmam uso de vagas alocadas à World Triathlon

22 de junho de 2024: World Triathlon realoca todas as vagas não utilizadas

8 de julho de 2024: Deadline de inscrições de Paris 2024

26 de julho a 11 de agosto de 2024: Jogos Olímpicos Paris 2024

Clique aqui para ver todos os sistemas de classificação de Paris 2024.