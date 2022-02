Le speranze di casa Sui Wenjing e Han Cong stabiliscono un nuovo record mondiale e sono in testa dopo il programma corto di pattinaggio di coppia

A quattro anni di distanza, c'è una sensazione di deja vu dopo il programma corto alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022.

Sui Wenjing e Han Cong (Cina) hanno stabilito un nuovo record del mondo con il punteggio di 84,41 lasciando a bocca aperta gli spettatori del Capital Indoor Stadium venerdì 18 febbraio. Hanno chiuso in testa davanti a Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov (ROC), staccati di appena 0,16 punti.

Le stesse coppie erano in testa anche dopo il programma corto di PyeongChang 2018.

Entrambe le coppie vorrebbero però migliorare il risultato finale di quattro anni fa. I cinesi sperano di conquistare un oro Olimpico per chiudere al meglio i Giochi in casa, mentre la coppia Tarasova/Morozov vorrebbe il riscatto dal quarto posto finale in Corea del Sud.

"Penso che oggi ci siamo divertiti e siamo felici", ha detto Sui dopo il programma corto. "Spero che faremo del nostro meglio domani (19 febbraio). Il programma corto è solo l'inizio".

Entrambe le squadre hanno battuto il record mondiale di 82,83 che la coppia Sui/Han aveva stabilito nell'evento a squadre di pattinaggio artistico per aprire i Giochi il 4 febbraio.

I Campioni del mondo in carica Anastasia Mishina e Aleksandr Galliamov dovranno recuperare il ritardo accumulato. Sono attualmente terzi con un 82,76.

Cina e ROC completano la top cinque: Aleksandra Boikova e Dmitrii Kozlovskii, i Campioni d'Europa 2020, sono quarti con un punteggio di 78,59, mentre la squadra cinese numero 2 formata da Peng Cheng e Jin Yang è quinta con un 76,10.

Gli americani Alexa Knierim e Brandon Frazier hanno segnato un 74,23 piazzandosi sesti, un decimo davanti ai compagni di squadra Ashley Cain-Gribble e Timothy LeDuc a 74,13.

Vedi i risultati completi del programma corto qui.

Il pattinaggio di coppia va in scena al termine delle quattro discipline ai Giochi Olimpici per la prima volta dai Giochi invernali del 1956. La mossa è stata fatta per lasciare i riflettori ai due volte Campioni del mondo Sui/Han, che cercheranno di aumentare il bottino di otto ori della Cina in questi Giochi.

Sui/Han davanti dopo il programma corto

Per tutta la serata c'è stato un pattinaggio di alto livello con otto squadre che hanno superato i 70 punti. Mentre venerdì Sui/Han hanno stabilito un nuovo record mondiale per coppie nel programma corto, Mishina/Galliamov detengono il record mondiale assoluto, stabilito agli Europei solo il mese scorso (239,82).

Mishina/Galliamov sono anche i Campioni del mondo in carica e cercheranno di usare la loro abilità tecnica per reinserirsi nella lotta per l'oro.

Per ora quella battaglia vede protagoniste le prime due coppie - come era già successo nel 2018. Sui si è detta “orgogliosa” anche a nome di Han e ha ammesso che loro due hanno seguito Tarasova/Morozov per un decennio sul circuito internazionale.

Il palcoscenico è però diverso per i cinesi, che questa volta cercano l'oro davanti al pubblico di casa.

"Ogni competizione è diversa, ma questa volta le Olimpiadi si svolgono a Pechino ed è estremamente difficile per noi perché si tratta del nostro paese d'origine", ha detto. "Ci consente di ottenere prestazioni migliori. Siamo molto orgogliosi del nostro livello. Abbiamo mantenuto questo livello di competizione tra le due squadre nel corso degli anni. Stiamo migliorando gli uni grazie agli altri e domani presenteremo un programma di alto livello di difficoltà".

Quell'alta difficoltà, ha confermato Sui, includerà un quadruplo twist, una rarità nella disciplina a coppie.

Tutte e tre le migliori squadre hanno mostrato un pattinaggio quasi impeccabile venerdì, eseguendo un triple twist, dei throw triple (un loop per Tarasova/Morozov e un flip per gli altri due) e dei toe-loop fianco a fianco per le prime due squadre, con Mishina/Galliamov che hanno provato anche un Salchow fianco a fianco.

Boikova/Kozlovskii hanno commesso l'unico errore evidente tra i primi quattro, quando Boikova ha messo giù la mano per salvare il suo triple flip, pagando dazio con dei punti lasciati per strada.

L'altra squadra cinese, Peng/Jin, ha pattinato nel girone prima di Sui/Han, e ha ricevuto un grande applauso dai tifosi di casa per il loro mash-up da Beethoven ad Alicia Keys. Il programma Mission Impossible 2 di Sui/Han è stato pattinato con una gioia che ha spinto entrambi a festeggiare al termine dell’esibizione, energia palpabile in un'arena che è stata per lo più vuota a causa delle misure di Covid in questi Giochi.