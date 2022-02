L'"incredibile" storia della medaglia d'oro di Erin Jackson, scritta a due mani con Brittany Bowe

Brittany Bowe ha iniziato, Erin Jackson ha finito.

Se non fosse stato per il gesto disinteressato di Bowe dopo le prove negli Stati Uniti, Jackson avrebbe potuto non arrivare prima nei 500 metri femminili domenica, 13 febbraio.

Ma lei era lì e, con un tempo di 37.04 (0.08 più veloce della giapponese Takagi Miho), è diventata la prima campionessa Olimpica di colore nel pattinaggio di velocità femminile.

Angelina Golikova (ROC) ha vinto il bronzo.

Jackson ha detto: "È come un sogno che si avvera. Non ci avrei mai pensato un anno fa. Mi sento ancora un po' nuova nello sport e sono davvero grata che sia andata così. Spero di avere un lungo futuro davanti. In gara ho provato a spegnere tutto e pattinare con la mente libera.

"Non ricordo molto della gara. So solo di aver tagliato il traguardo per prima e di essere felice" - Ha detto la medaglia d'oro dei 500m Erin Jackson.

Jackson è la prima donna statunitense a vincere i 500 metri dopo Bonnie Blair a Lillehammer 1994. Non male per qualcuno che è passato dal pattinaggio in linea solo cinque anni fa.

Bowe è arrivata 16° la sera con 38.04 ma è stata tutt'altro che delusa: potrebbe essere la compagna di squadra più orgogliosa del mondo.

"Sono senza parole", ha detto Bowe. "È stato un onore dare a qualcuno questa opportunità... Sapevo che aveva la possibilità di fare qualcosa di speciale - e tu hai appena visto che è successo qualcosa di speciale: è diventata una campionessa Olimpica.

"Non potrei essere più orgogliosa di essere la sua compagna di squadra e sono semplicemente felice di far parte di questa storia. È incredibile. Incredibile".

La storia da film di Bowe e Jackson è questa:

Jackson, la prima donna di colore a entrare a far parte della squadra statunitense di pista lunga nel 2018 e la numero uno al mondo sui 500 metri, è arrivata terza alle prove statunitensi a gennaio dopo un insolito errore.

Come conseguenza di quell’errore la Bowe ha vinto i 500m - cosa che non le è piaciuta molto, conoscendo il suo posto nelle gerarchie mondiali di questa specialità.

Il momento in cui Erin Jackson è diventata medaglia d'oro olimpica domenica. Foto di Richard Heathcote/Getty Images

Essendosi già qualificata nelle sue discipline migliori, i 1000 e i 1500m, la Bowe ha ceduto il posto a quella che è sua amica da quasi due decenni.

Bowe ha detto: "Avevo vinto il torneo ma sapevo molto bene come mi trovavo nella classifica mondiale. Erin era al primo posto nel mondo e ora è una campionessa Olimpica. Era la cosa giusta da fare.

"Sono così orgogliosa di lei, voglio che si goda questo momento come lo sto facendo io. È esattamente quello che le ho detto".

Bowe alla fine ha gareggiato anche nei 500 metri perché gli Stati Uniti hanno guadagnato un posto quando alcune squadre hanno ritirato alcuni atleti dall'evento.

E ora Jackson spera che l'amica possa vincere i 1000 metri - l'evento in cui Bowe è il detentrice del record mondiale - giovedì.

"Per fortuna non è ancora finita. Ha ancora i 1000m, quindi speriamo di poter festeggiare insieme le nostre medaglie d'oro", ha detto la 29enne Jackson, che ha quattro anni meno di Bowe.

“Non mi sentivo alla perfezione (oggi) ma mi sentivo bene. Sono solo felice di essere riuscita a realizzare una buona gara.

"Anche nelle ultime due stagioni, averla come compagna di squadra e mentore è stato fantastico".