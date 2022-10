I risultati dell'Italia ai Campionati del mondo di ciclismo su pista di Parigi 2022: il medagliere azzurro aggiornato

13 Ottobre 2022 · Giorno 2 | Vittoria Guazzini, Chiara Consonni, Elisa Balsamo, Martina Fidanza e Martina Alzini sono campionesse del mondo nell'inseguimento a squadre femminile

Si chiude col botto la seconda giornata per i colori italiani: l'Inno di Mameli risuona al Vélodrome National di St-Quentin-en-Yvelines grazie alla gara pazzesca del quartezzo azzurro femminile dell'inseguimento.

Guazzini, Consonni, Balsamo e Fidanza (subentrata per la finale, dopo essere stata sostituita al primo turno dalla brava Martina Alzini) hanno condotto una gara mostruosa e questa volta è la Gran Bretagna a dover cedere il gradino più alto del podio, con distacco.

Le azzurre sono state protagoniste di una gara magistrale, chiusa con con un secondo e mezzo di vantaggio sulle britanniche (4:11.369 il loro tempo) e il crono di 4:09.760 che vale anche il record italiano.

"Anche se ero nella qualifica e in finale ero a bordo pista, era come se avessi corso: ho perso tutta la voce, ho cercato di sostenere tutte le ragazze come potevo e mi hanno regalato un sogno!": così un'emozionatissima Alzini racconta come ha vissuto la gara delle compagne.

"Ho appena lasciato una maglia e adesso grazie a queste ragazze ne ho un'altra: è un sogno! Sono maglie diverse ma tutte e due raggiunte grazie alla squadra e a questo team", racconta invece Balsamo, che di maglie iridate se ne intende.

13 Ottobre 2022 · Giorno 2 | Rachele Barbieri è argento nell'eliminazione

Arriva la seconda medalgia d'argento di giornata e a mettersela al collo è ancora lei: Rachele Barbieri, alla sua quinta medaglia stagionale, dopo le quattro conquistate agli Europei di Monaco 2022.

L'azzurra è stata barava a gestire tatticamente la gara: nella parte centrale si è ritrovata a dover controllare diverse eliminazioni da dietro, ma è stata capace di mettersi alle spalle la statunitense Jennifer Valente, che si è dovuta accontentare del bronzo. Questa volta a fare meglio di Barbieri è stata una grande Lotte Kopecky, la pistard belga al quarto oro mondiale in carriera.

Le parole della modenese: "È stata la mia eliminazione più bella di sempre. La tensione era tanta, perché sono venuta qua per correre il quartetto e invece mi sono trovata a fare questa corsa. Quando siamo rimaste in tre, l’stinto mi ha detto di attaccare e l’ho fatto, così ho messo in difficoltà la Valente. Oggi Lotte Kopecky era di un’altra categoria"

13 Ottobre 2022 · Giorno 2 | L'Italia maschile è argento nell'inseguimento a squadre

I campioni Olimpici guidati da Top Ganna si sono dovuti inchinare a una forte Gran Bretagna, cedendo il titolo iridato.

In serata, c'è stato un cambio last minute nel quartetto italiano, rispetto alle qualificazioni, con l'innesto di Simone Consonni (al posto di Francesco Lamon) tra Jonathan Milan e Manlio Moro, con Filippo Ganna a chiudere.

È stata una gara in cui gli azzurri non sono mai riusciti a mettere le ruote davanti ai britannici, rimanendo sempre intorno ai 3-4 decimi indietro: Ganna prova a rimontare, e negli ultimi 3000m è arrivato a ridurre la distanza fino ai 271 millesimi, senza però riuscire nell'impresa.

L'oro va alla Gran Bretagna, con il crono di 3:45.829, mentre l'Italia si prende l'argento in 3:46.033.

Avvio scoppiettante per l'Italia ai Mondiali su pista 2022: al primo giorno di gare è arrivata la prima medaglia azzurra - per di più d'oro. È stata la 122ma volta, in questa stagione, che un atleta della Federazione Ciclistica Italiana è salito sul podio.

12 Ottobre 2022 · Giorno 1 | Fidanza è campionessa del mondo nello scratch

Esordio iridato strepitoso e grandissima prova per Martina Fidanza, la Campionessa in carica di scratch (Roubaix 2021) che è scesa in pista a St Quentin-en-Yvelines mettendosi dietro le spalle l'annata complicata, fatta di covid, ablazione cardiaca e frattura alle vertebre.

La pistard bergamasca ha tenuto una posizione defilata e molto tattica fino a 10 giri dalla fine, quando ha iniziato a risalire sul gruppo per poi esplodere in uno sprint che ha lasciato dietro tutte le contendenti.

Fidanza si è presa la medaglia d'oro, davanti all'olandese Maike Van Der Duin e alla britannica Jessica Roberts, che ha completato il podio.

"E' stata una gara che desideravo rivincere in un'annata difficilissima - racconta Fidanza trattenendo a stento le lacrime - Quest'anno ne ho passate di tutti i colori. Dopo aver vinto il mondiale 2021 (a Roubaix) ho avuto mio padre Giovanni in ospedale, poi il Covid e l'ablazione, la rottura delle vertebre oltre ad un periodo di malattia. Oggi è come tornare all'apice perchè le persone si dimenticano in fretta di quello che hai conquistato. Invece ho creduto tanto in me stessa e ringrazio chi mi è stato vicino: Le Fiamme Oro, la Nazionale, la squadra, la mia famiglia e il mio ragazzo": queste le parole della ventiduenne,che al termine della gara si è lasciata andare in un pianto liberatorio (federciclismo.it)

LEGGI ANCHE:

Le medaglie dell'Italia ai Mondiali di ciclismo su pista 2022

Oro

Martina Fidanza, Scratch femminile

ITALIA, Inseguimento a squadre femminile

Argento

ITALIA, Inseguimento a squadre maschile

Rachele Barbieri, Eliminazione femminile

Dove vedere il Campionato del Mondo UCI di ciclismo su pista 2022

In Italia, il Mondiale su pista 2022 sarà trasmesso in diretta TV, in chiaro, dalla Rai (RaiSport) e in streaming su Raiplay.

Per gli abbonati: Eurosport trasmetterà le gare sia in diretta TV (su Eurosport 1-2), che in streaming (su Eurosport Player, Discovery+); l'evento sarà disponibile anche sulle piattaforme di streaming Sky Go, Now Tv, DAZN.

Programma gare dei Mondiali su pista UCI 2022

Mercoledì 12 ottobre

13:30 Qualifiche dell'inseguimento a squadre femminile e maschile

Qualifiche dell'inseguimento a squadre femminile e maschile 18:00 Cerimonia di apertura

Cerimonia di apertura 18:30 Qualificazioni sprint a squadre femminili e maschili, finale della 10 km scratch femminile, 1° turno sprint a squadre femminili e maschili, 1° turno inseguimento a squadre maschile, finali sprint a squadre femminili e maschili

Giovedì 13 ottobre

14:00 Primo turno keirin maschile, cronometro di qualificazione sprint femminile, ripescaggi keirin maschile, sprint femminile 1/16, secondo turno keirin maschile, sprint femminile 1/8

Primo turno keirin maschile, cronometro di qualificazione sprint femminile, ripescaggi keirin maschile, sprint femminile 1/16, secondo turno keirin maschile, sprint femminile 1/8 18:30 Inseguimento a squadre femminile 1ª prova, quarti di finale sprint femminile 1ª prova, keirin maschile 3ª prova, finale dell'inseguimento a squadre maschile, quarti di finale sprint femminile 2ª prova, finale della gara a eliminazione femminile, quarti di finale sprint femminile 3ª prova se necessario, finale del keirin maschile 7ª-12ª prova, finale del keirin maschile, finale della 15 km scratch maschile, finale dell'inseguimento a squadre femminile

Venerdì 14 ottobre

14:30 Qualificazione della cronometro maschile di 1 km, gara scratch dell'omnium femminile, qualificazione dell'inseguimento individuale maschile, gara a tempo dell'omnium femminile

Qualificazione della cronometro maschile di 1 km, gara scratch dell'omnium femminile, qualificazione dell'inseguimento individuale maschile, gara a tempo dell'omnium femminile 18:30 Finale della 40 km a punti maschile, semifinale sprint femminile 1a gara, gara ad eliminazione dell'omnium femminile, semifinale sprint femminile 2a gara, finale della 1 km a cronometro maschile, semifinale sprint femminile 3a gara se richiesta, finale dell'inseguimento individuale maschile, finale sprint femminile 1a gara, finale omnium femminile a punti, finale sprint femminile 2a gara, finale sprint femminile 3a gara se richiesta

Sabato 15 ottobre

12:00 Qualificazione cronometro 500 m donne, qualificazione cronometro sprint uomini, gara omnium scratch uomini, sprint uomini 1/16, qualificazione inseguimento individuale donne, sprint uomini 1/8, gara omnium tempo uomini

Qualificazione cronometro 500 m donne, qualificazione cronometro sprint uomini, gara omnium scratch uomini, sprint uomini 1/16, qualificazione inseguimento individuale donne, sprint uomini 1/8, gara omnium tempo uomini 17:30 finale 500 m a cronometro donne, quarti di finale sprint uomini 1a gara, finale 30 km Madison donne, gara a eliminazione omnium uomini, quarti di finale sprint uomini 2a gara, finale inseguimento individuale donne, quarti di finale sprint uomini 3a gara se necessario, finale omnium uomini a punti

Domenica 16 ottobre