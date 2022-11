Hanyu Yuzuru e il primo show sul ghiaccio nell'era post agonistica: 'Prologue' alzerà il sipario questo fine settimana

Prologue è pronto per il debutto.

Venerdì 4 novembre si alzerà il sipario sul primo spettacolo professionale sul ghiaccio di Hanyu Yuzuru, il pattinatore giapponese due volte campione Olimpico.

"Per la mia prima volta, eseguirò un one-man ice show", ha detto Hanyu in un breve tweet promozionale prima dell'evento alla Pia Arena MM di Yokohama.

"Spero di farne uno spettacolo in cui le persone potranno avere un'idea di com'è stata la mia carriera di pattinatore".

Sono passati più di tre mesi da quando Hanyu ha annunciato che si sarebbe ritirato dal pattinaggio artistico competitivo, dopo aver mancato il podio ai Giochi Olimpici di Pechino 2022.

L'ultimo giorno di settembre, quando ha postato per la prima volta in assoluto sui social media, il 27enne ha detto che avrebbe autoprodotto uno spettacolo con protagonista lui stesso, per il primo skate show della nuova fase della sua carriera.

Hanyu sta supervisionando l'evento nella sua interezza, dal titolo, al logo, alla musica, e al costume.

Tre settimane fa il fuoriclasse giapponese ha pubblicato una clip su YouTube in cui si allenava nella sua città natale, Sendai, ma non è del tutto chiaro come si svolgerà lo spettacolo.

Hanyu ha mantenuto molto riserbo su questo progetto.

Lo spettacolo dovrebbe durare circa due ore, sarà in programma a Yokohama questo fine settimana, e ad Aomori per tre giorni, il mese prossimo.

Hanyu dovrebbe parlare con i media dopo lo spettacolo di venerdì, e scommettiamo che il mondo sarà tutto orecchie.



