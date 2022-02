Le medaglie di Beijing 2022: Zoi Sadowski-Synnott è la nuova campionessa Olimpica di slopestyle nello snowboard

La finale femminile di slopestyle alle Olimpiadi di Beijing 2022 si è conclusa con una grande festa, in pieno stile freestyle.

Presso lo Snowpark di Genting, Zoi Sadowski-Synnott si è portata a casa l'alloro più prestigioso, il primo Olimpico per lei, nell'alba italiana del 6 febbraio (le 11 di mattina cinesi), inaugurando la prima medaglia della seconda giornata dei Giochi di Pechino.

Sul podio, l'hanno accompagnata la statunitense Julia Marino, che si è aggiudicata la seconda piazza, e l'austrliana Tess Coady, che si è presa il bronzo.

Zoi Sadowski-Synnott, con lo stratosferico punteggio finale di 92.88 batte così il record di Jamie Anderson, la favorita di giornata, nonchè unica atleta ad aver vinto, finora, l'oro Olimpico in questo evento: è stata lei l'unica Campionessa a cinque cerchi da quando lo slopestyle è stato inserito nel programma dei Giochi, a Sochi 2014.

Lo sapevi che...

Sadowski-Synnott è la prima medaglia d'oro per la Nuova Zelanda, nella storia dei Giochi Invernali.

Il team neozelandese vanta in bacheca 2 bronzi, entrambi nel 2018, mentre la prima medaglia in assoluto (argento) risale al 1992. Quella dello slopestyle femminile di oggi è la quarta medaglia in totale alle Olimpiadi Invernali.

Il podio dello slopestyle femminile di Pechino 2022 - snowboard, 6 febbraio

Snowboard alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: le prossime gare in programma

Sedi di gara:

Genting Ski Park

Big Air Shougang

Tutti gli orari indicati seguono il fuso orario cinese (UTC+7).

I dettagli del programma sono soggetti a modifiche con breve preavviso.

Domenica 6 febbraio

12:30 - 13:30 Slopestyle maschile - Qualificazioni, prima run

13:32 - 14:32 Slopestyle maschile - Qualificazioni, seconda run

Lunedì 7 febbraio

12:00 - 12:25 Slopestyle maschile - Run finale 1

12:27 - 12:52 Slopestyle maschile - Run finale 2

12:54 - 13:19 Slopestyle maschile - Run finale 3 - Evento medaglia

Martedì 8 febbraio

10:40 - 11:05 Slalom gigante parallelo femminile - Qualificazioni

11:07 - 11:32 Slalom gigante parallelo maschile - Qualificazioni

11:34 - 11:59 Slalom gigante parallelo femminile - Eliminatorie

12:01 - 12:26 Slalom gigante parallelo maschile - Eliminatorie

14:30 - 14:48 Slalom gigante parallelo femminile - Ottavi di finale

14:48 - 15:06 Slalom gigante parallelo maschile - Ottavi di finale

15:06 - 15:15 Slalom gigante parallelo femminile - Quarti di finale

15:15 - 15:24 Slalom gigante parallelo maschile - Quarti di finale

15:24 - 15:30 Slalom gigante parallelo femminile - Semifinali

15:30 - 15:36 Slalom gigante parallelo maschile - Semifinali

15:36 Slalom gigante parallelo femminile - Small Final - Evento medaglia

15:43 Slalom gigante parallelo maschile - Small Final - Evento medaglia

Al termine della small finale femminile, Big Final - Evento medaglia

Al termine della small finale maschile, Big Final - Evento medaglia

Mercoledì 9 febbraio

9:30 - 10:19 Halfpipe femminile - Qualificazioni, prima run

10:21 - 11:10 Halfpipe femminile - Qualificazioni, seconda run

11:00 - 11:45 Snowboard cross femminile - Seeding, prima run

11:55 - 12:25 Snowboard cross femminile - Seeding, seconda run

12:30 - 13:19 Halfpipe maschile - Qualificazioni, prima run

13:21 - 14:10 Halfpipe maschile - Qualificazioni, seconda run

14:30 - 15:04 Snowboard cross femminile - Ottavi di finale

15:07 - 15:25 Snowboard cross femminile - Quarti di finale

15:28 - 15:38 Snowboard cross femminile - Semifinali

15:45 Snowboard cross femminile - Small final - Evento medaglia

Al termine della small final, Big final - Evento medaglia

Giovedì 10 febbraio

9:30 - 9:55 Halfpipe femminile - Run finale 1

9:57 - 10:22 Halfpipe femminile - Run finale 2

10:24 - 10:49 Halfpipe femminile - Run finale 3 - Evento medaglia

11:15 - 12:00 Snowboard cross maschile - Seeding, prima run

12:10 - 12:40 Snowboard cross maschile - Seeding, seconda run

14:00 - 14:34 Snowboard cross maschile - Ottavi di finale

14:37 - 14:55 Snowboard cross maschile - Quarti di finale

14:58 - 15:08 Snowboard cross maschile - Semifinali

15:15 Snowboard cross maschile - Small final

Al termine della small final, Big Final - Evento medaglia

Venerdì 11 febbraio

9:30 - 9:55 Halfpipe maschile - Run finale 1

9:57 - 10:22 Halfpipe maschile - Run finale 2

10:24 - 10:49 Halfpipe maschile - Run finale 3 - Evento medaglia

Sabato 12 febbraio

10:00 - 10:24 Snowboard cross a squadre miste - Quarti di finale

10:30 - 10:42 Snowboard cross a squadre miste - Semifinale

10:50 Snowboard cross a squadre miste - Small Final

Al termine della small final, Big Final - Evento medaglia

Lunedì 14 febbraio

9:30 - 10:14 Big Air femminile - Qualificazioni, run 1

10:15 - 10:59 Big Air femminile - Qualificazioni, run 2

11:00 - 11:45 Big Air femminile - Qualificazioni, run 3

13:30 - 14:14 Big Air maschile - Qualificazioni, run 1

14:15 - 14:59 Big Air maschile - Qualificazioni, run 2

15:00 - 15:45 Big Air maschile - Qualificazioni, run 3

Martedì 15 febbraio

9:30 - 9:50 Big Air femminile - Final run 1

9:52 - 10:12 Big Air femminile - Final run 2

10:15 - 10:35 Big Air femminile - Final run 3 - Evento medaglia

13:00 - 13:20 Big Air maschile - Final run 1

13:22 - 13:42 Big Air maschile - Final run 2

13:45 - 14:05 Big Air maschile - Final run 3 - Evento medaglia