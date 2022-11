Il CIO conferma Singapore come sede dell'Olympic Esports Week a giugno 2023

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha confermato che la prima edizione dell'Olympic Esports Week si svolgerà a Singapore tra il 22 e il 25 giugno 2023.

L'annuncio segna il prossimo grande passo nel supportare lo sviluppo degli sport virtuali all'interno del Movimento Olimpico e nel coinvolgere ulteriormente i gamer a livello competitivo.

In collaborazione con il Ministero di Cultura, Comunità e Gioventù, Sport Singapore e il Comitato Olimpico Nazionale di Singapore (SNOC), l'Olympic Esports Week presenterà il meglio degli sport virtuali - sport ibridi fisici e simulati - con un festival di quattro giorni in cui verranno presentate le ultime tecnologie, si terranno tavole rotonde, sessioni formative e partite di esibizione.

Il momento clou della settimana saranno le prime finali dal vivo (presenziali) dell'Olympic Esports Series, una competizione sportiva globale virtuale e simulata creata in collaborazione con le Federazioni Internazionali (IF) di conseguenza al grande successo delle Olympic Virtual Series dello scorso anno. La serie 2021 ha attirato oltre 250.000 partecipanti provenienti da 100 paesi per prendere parte a competizioni di sport virtuali e simulati tra cui baseball, motori, ciclismo, canottaggio e vela.

Commentando l'annuncio, il presidente del CIO Thomas Bach ha dichiarato: “La prima Olympic Esports Week segna un'importante pietra miliare nella nostra ambizione di supportare la crescita degli sport virtuali all'interno del Movimento Olimpico. Riteniamo che il nuovo entusiasmante formato della nostra competizione sportiva virtuale, con le finali dal vivo che verranno organizzate per la prima volta, sia un'opportunità per collaborare ulteriormente con i gamer di eSport e per creare nuove opportunità sia per i giocatori che per i fan. È un'opportunità perfetta per collaborare con Singapore, che ha una storia di sostegno all'innovazione nel Movimento Olimpico, avendo ospitato i Giochi Olimpici Giovanili inaugurali nel 2010, quindi non vediamo l'ora di lavorare insieme a stretto contatto".

ll membro del consiglio di SNOC e vicepresidente del CIO Ng Ser Miang ha dichiarato: “Il NOC di Singapore condivide le ambizioni del Movimento Olimpico di esplorare lo sviluppo degli sport virtuali. Singapore ha una comprovata esperienza nell'ospitare con successo alcuni dei più grandi eventi nel calendario degli sport virtuali e degli eSport: siamo onorati di collaborare con il CIO per dare vita a questa visione condivisa".

I dettagli, tra cui le informazioni su come partecipare alla prima Olympic Esports Week e alle Olympic Esports Series saranno svelati all'inizio del 2023.