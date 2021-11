Ester Ledecka: "Dentro mi sento sciatrice e snowboarder"

Sciatrice o snowboarder? La bicampionessa Olimpica Ester Ledecka si considera sempre una "minaccia duplice".

"Dentro di me, mi sento ancora come se [fossi] metà snowboarder e metà sciatrice", ha detto al Media Day di Atomic in ottobre.

Quattro anni fa, a PyeongChang, la talentuosa stella ceca ha fatto la storia diventando la prima donna a vincere l'oro in due diversi sport ai Giochi Invernali.

Da quasi sconosciuta, ha prima battuto tutti le velociste nel super-g Olimpico, poi, da favorita si è presa anche il titolo di slalom gigante parallelo nello snowboard, sette giorni dopo.

A Beijing 2022, Ester mira a competere in entrambe le discipline di nuovo, ma questa volta l'evento dello snowboard è previsto prima (8 febbraio), solo tre giorni prima della sua prima gara di sci (11 febbraio): il super-g, in cui è campionessa in carica.

Ester Ledecka durante un allenamento di sci in Svizzera. Foto di 2021 Getty Images

Ledecka ammette che gareggiare prima nello snowboard "potrebbe essere un vantaggio".

Tenere insieme i due sport è ciò che vuole fare, almeno per il momento, ma non chiedetele un piano di gara preciso per il resto della stagione.

"Dipende dalle sensazioni in quel preciso momento della stagione", ha spiegato. "E se sento che se voglio fare lo snowboard, nulla mi fermerà. E vale anche il contrario!"

La forte 26enne ha intenzione di continuare i suoi progressi nello sci: nelle ultime due stagioni, ha collezionato cinque podi in Coppa del Mondo, comprese due vittorie. Ma punta anche a portare avanti la sua carriera nello snowboard, dopo una stagione in cui ha gareggiato solo una volta. Una doppia vittoria è ancora possibile in Cina? "Posso anche vincerne tre o quattro", ha detto. "C'è ancora molto spazio per migliorare".

Qui sotto potete trovare l'intervista esclusiva con Ledecka, che è stata leggermente modificata per motivi di chiarezza.

Intervista a Ester Ledecka: non parlatele delle Olimpiadi

Olympics.com: come ti stai avvicinando a questa stagione Olimpica?

Ester Ledecka: Non sono mai stata il tipo che si concentra solo sulle Olimpiadi. Penso che non funzioni per nessuno in generale (ride)... Ma penso anche che ci siano molte altre gare importanti, quindi sto cercando di fare del mio meglio per prepararmi al meglio. E sì, di sicuro c'è un'Olimpiade, e non vedo l'ora perché ho visto la pista e il pendio, e sembra fantastica. E ho anche avuto la possibilità di [provare] la pista dello snowboard, che è anche molto, molto divertente.

O: È vero che hai vietato alla tua squadra di usare la parola "Olimpiadi" prima di PyeongChang 2018?

EL: Sì... ho solo detto, e mi sento un po' la sola a farlo, che non bisogna pensare ogni giorno, 'OK, andiamo alle Olimpiadi'...

Vedo che non solo gli atleti intorno a me, ma anche molti allenatori, hanno [le Olimpiadi] in mente ogni giorno. Non voglio che questo si trasformi nel 'panico Olimpico'. Voglio solo che si concentrino [su] ogni altra gara e non solo su quella. E mi sta aiutando a ricordare a me stessa che ogni volta che sono in partenza, e non importa se sono le Olimpiadi, una gara FIS, o qualsiasi altra cosa - farò del mio meglio.

Ester Ledecka celebrates her snowboard win at PyeongChang 2018 Foto di 2018 Getty Images

Ecco perché salto sulla sedia quando qualcuno della mia squadra [dice], 'OK... [dobbiamo] fare questo e quello per essere preparati per le Olimpiadi'.

La stagione è lunga e abbiamo molte, molte gare e, di sicuro, possono accadere tante cose. Ma dobbiamo essere preparati per ogni gara e andare al 100%. Questo è il modo in cui funziona per me. E, se vogliono essere nella mia squadra, dovrebbe funzionare così anche per loro!

O: Come potrebbe riferirsi il team ai Giochi senza usare la parola "Olimpiadi"?

EL: Non so come tradurlo. È in ceco... A PyeongChang l'avevamo chiamata la 'gara dell'amicizia coreana' (ride). C'erano un sacco di amici di altri paesi, un sacco di amici di altri sport. E così come quella era la 'Korea friendship race', questa è la 'Gara dell'amicizia cinese'.

L'intenzione di Ledecka? Competere sia in snowboard che nello sci

O: Hai ancora intenzione di combinare snowboard e sci a Pechino? Quale sarà la tua strategia?

EL: Sì, anche se non ho in mente il programma esatto. Ho appena sentito che lo snowboard è [prima] dello sci, e questo potrebbe essere un vantaggio se riusciamo a sfruttarlo nel modo giusto... Spero che ci sia abbastanza tempo tra lo snowboard e lo sci. Non ho guardato bene!

I miei allenatori studieranno il programma e come gestire il tutto. Voglio solo mantenere le cose semplici. Sono lì per divertirmi, snowboard, sci... e vedremo!

O: La scorsa stagione hai gareggiato solo una volta in un evento di snowboard, quando hai vinto la Coppa del Mondo PGS a Cortina d'Ampezzo Italia. Perché?

EL: Non era nel piano originale, ho avuto alcuni problemi con la schiena.

Ma ci ho davvero lavorato per tutta l'estate e ho costruito i muscoli intorno, che non però sono sono stati di grande aiuto la scorsa stagione. Quindi, speriamo che mi aiutino di più in questa. per proteggere la mia schiena e la mia salute generale, e per essere in grado di passare da uno sport all'altro senza alcun problema.

Ester Ledecka trains in Switzerland Foto di 2020 Getty Images

O: Nelle ultime due stagioni hai gareggiato di più nello sci, la tua attenzione si è spostata un po' verso un solo sport?

EL: No, dentro mi sento ancora come se [fossi] metà snowboarder e metà sciatrice. Il fatto è che volevamo vedere cosa è possibile fare per me nella classifica generale dello sci. Quindi volevamo fare più gare di Coppa del Mondo in modo da poter vedere se sono in grado di entrare nella top 10 in [alcune] discipline o nella generale. Non sapevamo cosa fosse possibile e ho imparato molto.

Ma il problema è che quando voglio provare, è ancora più difficile incastrare il programma delle gare di snowboard perché è nello stesso periodo. E se voglio competere in entrambe, devo cancellare alcune gare di sci, e questo significa che perdo molti punti nella classifica generale.

Per esempio, [per] lottare per i mondiali nello sci, devo essere davvero brava e devo essere presente in ogni gara possibile nelle gare di velocità.

Quindi, dipende davvero da come saranno programmate le gare per questa stagione.

Sono concentrata sull'arrivare [alle] Olimpiadi in entrambi gli sport di nuovo, godermi le i Giochi e poi vedere come si sviluppa la stagione. Ho ricevuto molte domande su come ho intenzione di programmare le gare, ma la maggior parte del tempo dipende dalla mia sensazione in quel preciso momento della stagione. E se sento che voglio andare in snowboard, ci vado senza che nulla possa fermarmi.

O: La scorsa stagione ti sei inserita stabilmente nella top-10 nelle gare di velocità di Coppa del Mondo, cosa ti manca per cercare di puntare alle Sfere di cristallo o alle medaglie nei grandi eventi?

EL: Se qualcuno analizza la mia carriera anno dopo anno, può vedere che sto migliorando. Non è come arrivare in cima e poi tornare indietro, come quella gara in Corea del Sud. Ma quando vedi [tutti i risultati], vedi che stavo migliorando anche in quella stagione. Solo che non ero ancora al livello di raggiungere [il podio] più di una volta.

Poi la stagione successiva, ho fatto un passo avanti e poi uno di più. Quindi, sento che sto andando nella giusta direzione.

Anche se ora sono un'atleta molto più brava e ho molta più esperienza, non ho ancora l'esperienza sufficiente per essere in grado di vincere ogni gara. Ma sto cercando di ottenerla, e sto ancora guadagnando in fiducia ogni allenamento, ogni curva.

O: Come ci si sente ad andare alle Olimpiadi e sapere che [la doppia medaglia d'oro] potrebbe essere stata il momento clou della tua carriera?

EL: Beh, ci sono due cose. Prima di tutto, penso di poter ancora vincerne tre o quattro in una sola edizione. C'è ancora molto spazio per migliorare. E in secondo luogo, è un orgoglio incredibile per me arrivare alle Olimpiadi da Campionessa Olimpica in carica e questo nessuno può portarmelo via.

O: Qual è il tuo mantra o motto per questa stagione?

EL: Non mi piacciono i mantra, ma durante tutta la mia vita ho sempre cercato di fare ciò che mi piaceva e quindi voglio solo godermi ogni gara. E se in questa stagione perderò ogni singola competizione, ma riuscirò a godermela, questo è già abbastanza per me.