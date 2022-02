Snowboard: Anna Gasser è la campionessa di Beijing 2022 nel big air femminile

L'austriaca Anna Gasser conquista la seconda medaglia d'oro Olimpica consecutiva, dopo quella di PyeongChang 2018, in questa disciplina con un'ultima run stratosferica. Una performance incredibile con tre manche chiuse con tre trick diversi e tutti ad altissimo livello (185.50, con run rispettivamente da 90.00, 86.75 e 95.50 punti).

Sfiora il secondo oro a Beijing 2022, dopo quello nello slopestyle, la neozelandeseZoi Sadowski- Synnott: piazza due run praticamente perfette ma cade all'atterraggio dell'ultima, per un totale di 177.00 (primo discesa da 93.25, seconda da 83.75, terza da 30.25).

Chiude il podio la giapponese Murase Kokomo, con 171.50 punti (primo run da 80.00, seconda da 91.50, terza da 12.00).

Podio del big air femminile di snowboard a Pechino 2022

Anna Gasser (AUT) Zoi Sadowski-Synnott (NZL) Murase Kokomo (JPN)

Le parole delle medagliate nel big air femminile di snowboard di Pechino 2022

ANNA GASSER (AUT) - oro, big air a Olympics.com:

È stato così inaspettato per me oggi vincere l'oro. Tutte le giovani ragazze mi hanno ispirato così tanto negli ultimi quattro anni - la progressione era così alta. Ero solo così felice di essere parte del grande spettacolo. Camminare con la vittoria è incredibile e sono così felice di mostrare i miei trick sul grande palcoscenico olimpico. Sento che questo è il risultato più grande, se puoi ispirare un'altra generazione e altri rider ad avvicinarsi allo snowboard. Sento che è così speciale che siamo tutti così vicini. E ho sentito che le ragazze erano così felici per me. Senza di loro non sarei dove sono oggi, perché mi ispirano ogni giorno in allenamento. Non posso credere che questo sia successo e sono così felice di dove lo sport è arrivato in questi ultimi due anni.

D - Ho notato che eri al telefono poco prima della cerimonia della vittoria, con chi stavi parlando e cosa hai detto?

Ho chiamato mia madre. Tutta la mia famiglia stava guardando da casa ed erano così felici per me. Alle ultime Olimpiadi li avevo lì e stavamo festeggiando insieme, ma so che ora stanno festeggiando in Austria ed è così speciale condividere quel momento con i tuoi cari anche se è al telefono.

ZOI SADOWSKI SYNNOTT, NZL - argento, big air:

Sono piuttosto entusiasta di vedere Anna in cima al podio - il cab dub 12 è un trick pazzesco e lei ha spinto la progressione negli ultimi anni, quindi sono davvero entusiasta per lei. Significa tutto condividere il podio con Anna. Significa così tanto per me. Ho condiviso il podio con lei a PyeongChang quando avevo 16 anni e sono andata fuori di testa e mi sento così ancora oggi perché so quanto duramente lavora per arrivare dov'è. Lo snowboard femminile non sarebbe dove è oggi senza di lei, quindi sono super felice di essere qui con lei.

D - La prima persona che chiamerà quando sarà libera dai doveri dei media e della stampa?

Voglio chiamare i miei genitori perché non sarei qui senza di loro. Hanno sacrificato così tanto per essere dove sono oggi.