Le week-end des olympiens : Worley et Laffont récupèrent le globe, Fillon Maillet finit en beauté et Samba-Mayela en or

Le biathlon, le ski alpin et les bosses ont sacré leurs champions de la saison 2021/22, dont plusieurs d’entre eux sont Français et Suisses.

Pendant ce temps, les Championnats du monde d’athlétisme en salle se déroulaient à Belgrade, théâtre d’une pluie de records du monde et de belles performances tricolores en haies.

Olympics.com vous délivre tout ce que vous devez savoir de l’actu des olympiens du week-end.

Ski alpin : Tessa Worley sacrée cinq ans après, Odermatt sur le toit du monde

Les finales de Coupe du monde de ski alpin se déroulaient du 14 au 20 mars à Courchevel/Méribel, avec toutes les épreuves de la saison au programme (descente, super-G, slalom géant, slalom et parallèle par équipes). Et la neige française a propulsé Tessa Worley vers un deuxième globe, cinq ans après son sacre en 2017. La skieuse de 32 ans a de nouveau remporté le globe du slalom géant grâce à une dernière course terminée à la quatrième place, ce dimanche 20 mars.

Avant cette étape, Tessa Worley comptait cinq points de retard sur Sara Hector, leader du classement et championne olympique de géant à Beijing 2022, mais la Suédoise n’est pas parvenue à délivrer un ski suffisant pour maintenir sa position. Elle a terminé 14e, offrant le globe à Worley, dans une course où les Italiennes Federica Brignone et Marta Bassino ont réalisé le doublé.

Mikaela Shiffrin, qui avait sécurisé son quatrième gros globe de cristal en remportant la descente et avec une deuxième place en super-G, a terminé 7e du géant.

De son côté, le Suisse Marco Odermatt a confirmé sa domination sur la saison en remportant le gros globe de cristal, à seulement 24 ans, notamment grâce à une victoire en slalom géant et deux deuxièmes places en super-G. Le champion olympique succède ainsi à Alexis Pinturault, qui a quant à lui terminé le géant à la sixième place.

Médaillé d'or à Beijing 2022, Clément Noël a enfourché lors de la seconde manche du slalom.

Voir le classement complet de la saison 2021/22 de ski alpin

Biathlon : Fillon Maillet confirme avec le sprint, Braisaz-Bouchet sur la mass start

Quentin Fillon Maillet n’a pas remporté de course lors de la dernière étape de Coupe du monde de biathlon à Oslo Holmenkollen (18-20 mars), mais il a remporté un nouveau globe. Déjà assuré de décrocher le gros globe de cristal et celui de la poursuite, le double champion olympique français a ajouté le globe du sprint grâce à sa deuxième place en Norvège, derrière le local Sturla Holm Laegreid. Le Français a également terminé deuxième de la poursuite, et 7e de la mass start, où Émilien Jacquelin a pris la troisième place. Longtemps deuxième du général, le Français de 26 ans a finalement terminé à la cinquième place, comme en 2019/2020.

Chez les femmes, Justine Braisaz-Bouchet a remporté la mass start, ce qui lui a permis de décrocher le globe de la spécialité. Elle confirme ainsi sa domination de l’épreuve après son titre olympique à Beijing 2022.

De son côté, la triple médaillée olympique Anaïs Bescond a mis un terme à sa grande carrière. À 34 ans, elle quitte le monde du biathlon professionel avec 12 victoires en Coupe du monde et 8 médailles mondiales.

Le gros globe de cristal femmes revient à la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland, qui a survolé la saison avec notamment trois titres olympiques à Beijing 2022.

Voir le classement complet de la saison 2021/22 de biathlon

Ski de bosses : Perrine Laffont rebondit avec une victoire et le globe

Après sa quatrième place lors des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, Perrine Laffont a remporté son cinquième globe de cristal des bosses lors de l’ultime manche de Coupe du monde, à Megève les 18 et 19 mars. Une victoire était impérative pour la Française, qui était à la lutte avec Kawamura Anri. Au final, la Japonaise a terminé troisième à Megève, offrant le globe à Laffont. La championne olympique Jakara Anthony a terminé à la deuxième place ce week-end, et troisième du général.

L’Australienne a en revanche remporté le globe des bosses parallèles, discipline non olympique, et s’est également adjugée le gros globe de cristal, devant Perrine Laffont.

Chez les hommes, Mikaël Kingsbury s’est imposé en bosses et bosses parallèles, remportant également le gros globe, son dixième consécutif. Benjamin Cavet a pris la cinquième place des bosses, et termine à la septième place du général.

Voir le classement complet de la saison 2021/22 de ski de bosses

Championnats du monde d’athlétisme en salle : records du monde et médailles françaises

Belgrade accueillait les Championnats du monde d’athlétisme en salle 2022 du 18 au 20 mars, et la capitale serbe s’est révélée propice aux performances de haut vol.

En premier lieu, le perchiste suédois Armand Duplantis a de nouveau battu son propre record du monde. Avec un saut à 6,20 m, le champion olympique de 22 ans a dépassé d’un centimètre sa précédente marque, établie le 7 mars dernière lors du meeting de Belgrade. Avec sa meilleure performance de sa carrière (5,85 m), Valentin Lavillenie a terminé quatrième du concours, notamment marqué par l’absence de son frère Renaud Lavillenie, qui a mis un terme à sa saison en salle.

Lors du concours du triple saut, la Vénézuélienne Yulimar Rojas a également battu son record du monde, mais avec une marge bien plus importante : 31 cm. Également championne olympique, l’athlète de 26 ans a enregistré un saut à 15,74 m, impressionnant d’aisance et de fluidité.

La Suissesse Mujinga Kambundji a remporté l’épreuve du 60 m femmes (6,96 m). L’heptathlète Simon Ehammer a décroché l’argent (6363 points) derrière le champion olympique canadien du décathlon Damian Warner (6489 points). Le sauteur en hauteur helvète Loïc Gasch (2,31 m) a également décroché l’argent.

Côté français, la hurdleuse Cyréna Samba-Mayela a remporté le titre mondial en 60 m haies, grâce à un chrono de 7,78 s. Elle s’empare ainsi du record de France, jusqu'alors co-détenu par Monique Ewanjé-Epée et Linda Ferga-Khodadin (7,82 s). C’est la seule médaille d’or française de ces Mondiaux.

Pascal Martinot-Lagarde a quant à lui remporté l’argent sur 60 m haies (7,50 s), juste derrière le vice-champion olympique américain Grant Holloway (7,39 s). Wilhem Belocian a terminé 8e de la finale (7,67 s).

La grande tradition des haies françaises est belle et bien intacte, de bon augure pour les Championnats du monde d’athlétisme 2022 à Eugene aux États-Unis, du 15 au 24 juillet prochains.

Voir tous les résultats des Championnats du monde d’athlétisme en salle 2022