Tout savoir sur les Championnats du monde d’athlétisme en salle 2022 à Belgrade

C’est le grand retour de l’athlétisme mondial.

Près de huit mois après les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, les meilleurs athlètes internationaux se retrouvent à Belgrade pour les Championnats du monde d’athlétisme en salle 2022. Pendant trois jours, du 18 au 20 mars, 680 athlètes s’affronteront dans la capitale serbe pour décrocher le titre mondial en salle. Cette compétition devait avoir lieu en 2020, mais elle a été annulée en raison de la pandémie de Covid-19.

Elle marque la fin de la saison en salle, avant d’attaquer le plein air avec notamment le début de la Diamond League le 13 mai et les Mondiaux d'Eugene aux USA, du 15 au 24 juillet 2022.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les Mondiaux d’athlétisme en salle.

Les meilleurs athlètes des Championnats du monde d’athlétisme en salle 2022

La grande star de ces Mondiaux sera sans aucun doute le champion olympique de la perche Armand Duplantis. À 22 ans, le Suédois a de nouveau battu son propre record du monde avec un saut à 6,19 m le 7 mars dernier, lors du meeting de Belgrade. Il sera notamment opposé aux Américains Christopher Nilsen, KC Lightfoot, au Brésilien Thiago Braz et au Français Valentin Lavillenie. Son frère Renaud Lavillenie a mis un terme à sa saison en salle après le Perche Elite Tour de Rouen début mars.

La compétition de 60 m haies sera également de haut niveau, avec les Français Pascal Martinot-Lagarde (meilleure performance de l’année en 7,46 s et 5e à Tokyo 2020) et Wilhem Belocian (7,52 s). Ils seront notamment opposés à l’Américain vice-champion olympique Grant Holloway (7,35 s cette saison).

La semi-fondeuse française Aurore Fleury sera au départ du 1 500 m, où la favorite sera l’Éthiopienne Gudaf Tsegay, médaillée de bronze sur 5 000 m à Tokyo. Chez les hommes, le Norvégien Jakob Ingebrigtsen sera le favori de l’épreuve. Champion olympique à Tokyo 2020 à 20 ans, le cadet des frères Ingebrigtsen a récemment battu le record du monde du 1 500 m en salle (3 min 30 s 60) lors du meeting de Liévin, dans le nord de la France, le 17 février dernier.

La détentrice du record du monde de triple saut (15,67 m) et championne olympique au Japon Yulimar Rojas sera également présente. La Vénézuélienne de 26 ans a remporté les deux derniers titres, en 2016 et 2018. Chez les hommes, les Français Jean-Marc Pontvianne et Melvin Raffin seront en lice. Le médaillé de bronze à Tokyo 2020 Hugues Fabrice Zango ne sera pas présent. Le Burkinabé, détenteur du record du monde en salle avec 18,07 m s’est blessé en début de saison.

Médaillé d’argent en decathlon à Tokyo 2020 et Rio 2016, Kevin Mayer ne sera pas non plus aligné en heptathlon, mais le champion olympique en titre canadien Damian Warner sera bien présent.

D’autres champions olympiques tenteront d’inscrire un nouveau titre à leur palmarès à Belgrade, comme l’Américain Ryan Crouser (lancer de poids) et les Italiens Marcel Jacobs (100 m) et Gianmarco Tamberi (saut en hauteur).

Comment regarder les Championnats du monde d’athlétisme en salle de Belgrade 2022

La compétition sera diffusée sur la chaîne Youtube de World Athletics, la Fédération internationale d’athlétisme.

Aller sur la chaîne Youtube de World Athletics

Voir le programme des finales des Championnats du monde d’athlétisme en salle 2022

Les Championnats du monde d’athlétisme en salle 2022 se dérouleront du 18 au 20 mars. Chaque journée est composée de deux sessions, le matin et le soir. Voici le programme des finales.

Vendredi 18 mars

12h10 : Triple saut hommes

18h55 : Lancer de poids femmes

19h05 : Saut en longueur hommes

20h30 : 3 000 m femmes

20h55 : 60 m femmes

Samedi 19 mars

11h : Saut en hauteur femmes

18h05 : Saut à la perche femmes

19h10 : 800 m hommes

19h30 : 1 000 m hommes

19h40 : Lancer de poids hommes

19h50 : 400 m femmes

20h10 : 400 m hommes

20h35 : 1 500 m femmes

21h05 : 60 m haies femmes

21:20 : 60 m hommes

Dimanche 20 mars

10h45 : Saut en hauteur hommes

11h : Triple saut femmes

12h05 : 3 000 m hommes

17h17 : Saut à la perche hommes

17h30 : Saut en longueur femmes

18h05 : 800 m femmes

18h35 : 1 500 m hommes

19h30 : 60 m haies hommes

19h40 : Relais 4 x 400 m femmes

19h55 : Relais 4 x 400 m hommes

Voir le programme complet des Championnats du monde d’athlétisme en salle 2022