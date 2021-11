Tout ce que vous devez savoir sur la Coupe du monde 2021/22 de skeleton

Après une épreuve test très réussie, qui s'est déroulée à Yanqing, en République populaire de Chine, les 25 et 26 octobre, sur la toute nouvelle piste qui sera utilisée lors des jeux de Beijing 2022, il est temps pour la saison de Coupe du monde de skeleton 2021/22 de débuter le 19 novembre 2021 à Innsbruck en Autriche.

Les meilleurs skeletoneurs auront une saison complète pour être prêt avant les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin avec la dernière étape de la saison qui se tiendra à St. Moritz le 14 janvier 2022, soit deux semaines avant Beijing 2022.

Le skeletoneur Sud-Coréen Yun Sung-bin, champion olympique en titre, devra être en forme s'il veut battre la puissante équipe allemande et la légende Lettone Martins Dukurs.

Chez les femmes, la Britannique Laura Deas portera les espoirs de sa nation et tentera de continuer l'héritage de la Grande-Bretagne en skeleton. Comme Yun, Deas devra d'abord affronter les Allemandes ainsi que l'Autrichienne Janine Flock, détentrice du dernier gros globe de cristal.

Lölling, Hermann et Neise, la puissante équipe allemande chez les femmes

La Grande-Bretagne espère que l'une de ses skeletoneuses pourra conserver l'or, après avoir remporté la couronne olympique trois fois de suite avec Amy Williams à Vancouver 2010 et Lizzy Yarnold à Sotchi 2014 et PyeongChang 2018. Ces deux championnes olympiques désormais à la retraite, les espoirs britanniques sont donc tournés vers Laura Deas, médaillée de bronze à PyeongChang et quatrième des derniers Championnats du monde.

Mais elle devra se battre avec trois Allemandes aux palmarès impressionnant : Tina Hermann, double championne du monde 2021 en individuelle et par équipes mixtes, Jacqueline Lölling, médaillée d'argent à PyeongChang et double vice-championne du monde 2021 (individuelle et par équipes mixtes) et Hannah Neise, championne du monde junior 2021. Lors de l'épreuve test à Yanqing, Hermann, Neise et Lölling se sont classées respectivement première, deuxième et quatrième, un message fort avant l'entame de la saison et à l'approche des Jeux Olympiques d'hiver.

La troisième place de cette épreuve test a été décrochée par Elena Nikitina. L'athlète de la Fédération de bobsleigh russe sera une forte prétendante à la médaille cette saison après avoir remporté le bronze à Sotchi. Plus récemment, elle s'est adjugé le gros globe de cristal de la saison 2019 et le bronze des Championnats du monde 2021.

Gardez également un œil sur Janine Flock. L'Autrichienne a remporté son deuxième gros globe de cristal en 2021. Durant la dernière saison, Flock est montée sur le podium lors de chaque Coupe du monde à laquelle elle a participé, avec trois médailles d'or.

Martins Dukurs en route vers son 11e gros globe de cristal

A l'approche des Jeux Olympiques d'hiver 2022, la grande question en skeleton masculin sera de savoir si Yun Sung-bin arrivera à conserver sa couronne olympique.

Le Sud-coréen s'est adjugé l'or olympique à domicile lors des derniers Jeux Olympiques, devenant ainsi le premier athlète de République de Corée à remporter le titre olympique dans une autre discipline que le patinage de vitesse. « L’empereur », comme le surnomme ses fans, et son mythique casque Iron Man, a travaillé plus de 6h par jour pour être fin prêt pour cette nouvelle saison, dont le point culminant sera les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022. Mais comme il le disait lors d'une interview exclusive avec Olympics.com, « les JO sont importants, mais mon but lors de ces Jeux sera de prendre du plaisir et de ne rien regretter. »

Cependant, le puissant contingent allemand tentera de mettre fin aux espoirs de Yun dans sa quête d'un doublé historique.

Avec le champion du monde individuel 2021 Christopher Grotheer, le médaillé d'argent de la saison 2020/2021 de Coupe du monde et médaillé de bronze des Championnats du monde 2021 Alexander Gassner et le vice-champion du monde 2020 Axel Jungk, l'Allemagne a de nombreux prétendants qui feront tous pour remporter les Coupes du monde et les Jeux Olympiques.

Si des athlètes d'une autre nation sont en capacité de titiller les Allemands cette saison, ce sont bien les frères lettons Dukurs. Tomass et Martins ont déjà écrit de nombreuses pages de l'histoire en Coupe du monde de skeleton, avec Martins, déjà considéré comme l'un des plus grands champions de l'histoire de son sport. Entre 2010 et 2021, Martins a remporté 10 gros globes de cirstal, 6 titres de champion du monde et 2 médailles d'argent olympique. Cette saison, il ne fait aucun doute qu'il tentera d'ajouter un onzième gros globe à sa collection et qu'il voudra s'emparer du seul titre qui lui manque : l'or olympique.

Calendrier de la saison de Coupe du monde de skeleton 2021/22

19 novembre, 2021 - Innsbruck (Austriche)

26 novembre 2021 - Innsbruck (Austriche)

3 décembre 2021 - Altenberg (Allemagne)

10 décembre 2021 - Winterberg (Allemagne)

17 décembre 2021 - Altenberg (Allemagne)

31 décembre 2021 - Sigulda (Lettonie)

7 janvier 2022 - Winterberg (Allemagne)

14 janvier 2022 - St. Moritz (Suisse)

Le skeleton à Beijing 2022

Lors des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022, 50 athlètes auront l'opportunité de s'affronter pour la gloire olympique. Il y aura deux compétitions, une pour les femmes et une pour les hommes.

Les épreuves de skeleton se dérouleront dans le Centre national de glisse de Yanqing. Les épreuves de luge et de bobsleigh se tiendront également sur cette piste.

LIRE AUSSI : Le skeleton olympique à Beijing 2022 - Cinq choses à savoir

Programme du skeleton à Beijing 2022

10 février 2022 (heure locale)

9h30-10h24 Manche 1 homme

11h00-11h55 Manche 2 homme

11 février 2022

9h30-10h24 Manche 1 femme

11h00-11h55 Manche 2 femme

20h20-21h14 Manche 3 homme

21h55-22h40 manche 4 homme

12 février 2022