Résumé du skeleton à Beijing 2022 - les résultats, les meilleurs moments et les records

Il peut sembler étrange de constater que l’Allemagne, nation la plus dominatrice des sports de glisse, vient de remporter ses toutes premières médailles olympiques en skeleton hommes lors de ces Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022.

Christopher Grotheer était le grand favori de la course hommes et il n’a pas déçu. Le champion du monde en titre a offert une leçon magistrale au Centre national de glisse de Yanqing pour s'adjuger l'or.

Mais à vrai dire, le titre olympique ne semblait pas pouvoir échapper aux Allemands, puisque le compatriote de Grotheer, Axel Jungk, qui s’est remis de plusieurs blessures subies au cours des dernières olympiades, a décroché la médaille d’argent.

La liesse a également gagné les tribunes des supporters chinois lorsque Yan Wengang a remporté la toute première médaille olympique de la République populaire de Chine en sports de glisse, en bronze chez les hommes.

L’Allemagne a également obtenu un résultat historique chez les femmes, Hannah Neise décrochant l’or pour devenir la première Allemande à gagner une épreuve de skeleton des Jeux Olympiques d’hiver. Jaclyn Narracott a également écrit l’histoire en remportant l’argent, synonyme de toute première médaille dans la discipline pour l’Australie.

L’actuelle vainqueur de la Coupe du monde, la Néerlandaise Kimberley Bos, est, elle, remontée de sa dixième place lors de la première manche jusqu’à la troisième pour s’offrir une médaille de bronze.

Les 3 meilleurs moments

1- L'Allemagne remporte son premier titre olympique en skeleton hommes

Malgré le fait qu’il ait remporté les deux derniers titres de champion du monde, Grotheer avait tout à perdre dans cette course.

Car la pression qui reposait sur ses épaules pour remporter la première médaille olympique de skeleton hommes de son pays, à laquelle s’ajoutait la concurrence de rivaux de premier plan, à l’instar du sextuple champion du monde Martins Dukurs et des champions olympiques Alexander Tretiakov et Yun Sungbin, pouvait bien le faire flancher.

En fin de compte, Grotheer a fait parler ses nerfs d’acier pour réaliser trois descentes parfaites qui l’ont fait entrer, en compagnie de toute l’Allemagne, dans l’histoire du skeleton.

Le souvenir de sa décevante huitième place de PyeongChang 2018 est bel et bien enterré.

Le médaillé d'or allemand Christopher Grotheer durant la cérémonie de remise des médailles du skeleton hommes Photo de 2022 Getty Images

2- L'Allemagne met fin à la domination de la Grande-Bretagne en skeleton femmes

Pour la première fois depuis Turin 2006, le titre olympique n’est pas revenu à la Grande-Bretagne, qui était montée sur la plus haute marche du podium lors des trois dernières éditions.

Avec la retraite de la double championne olympique Lizzy Yarnold, l’Allemande Hannah Neise a saisi sa chance. Huitième au terme de la première manche, elle s’est ensuite montrée intraitable. Elle a établi les meilleurs temps des trois manches restantes, battant même le record lors de sa troisième descente (1:01.44) pour s’octroyer la plus belle des médailles.

Sa coéquipière Tina Hermann était également proche de finir sur le podium, mais un incroyable retour de Kimberley Bos l’a contrainte à terminer quatrième.

La médaillée d'or allemande Hannah Neise célèbre durant la cérémonie de remise des médailles du skeleton femmes Photo de Getty Images

3 - La Chine décroche sa première médaille olympique en glisse

Grande a été la surprise pour le pays hôte avec la médaille de bronze de Yan Wengang dans l’épreuve du skeleton hommes.

Âgé de 24 ans, ce néophyte olympique n’aurait pu s’offrir cette médaille d’une manière plus spectaculaire.

Un temps dans la course pour l’argent, il a dégringolé à la sixième place après sa troisième manche. Alors qu’il n’a jamais ressenti une aussi forte pression de sa carrière, il réussit finalement le temps le plus rapide de la quatrième et dernière manche pour monter sur le podium et inscrire son nom dans l’histoire.

Le médaillé de bronze chinois Wengang célèbre lors de la cérémonie de remise des médailles du skeleton hommes Photo de Getty Images

Ils vous racontent

Incroyable. J’ai rêvé de ce moment depuis que je suis petit. Aujourd’hui le rêve est devenu réalité. J’étais très nerveux avant la première manche et je n’ai pas réussi à bien dormir la nuit dernière non plus. Maintenant, je suis tout simplement fier de moi et de tous ceux qui m’entourent et qui ont rendu cela possible.

Christopher Grotheer réagit après avoir remporté son premier titre olympique.

Remporter une médaille pour mon pays est tout simplement la plus belle des choses. Je suis très heureux d’avoir été capable de rattraper mon retard lors de la quatrième manche. J’espère que je pourrai inspirer de nombreuses personnes à travers le skeleton et que de nouveaux athlètes se lanceront dans ce sport.

Le Chinois Yan Wengang quant au fait de rendre fière sa nation pour ses premiers Jeux Olympiques.

J’ai vraiment travaillé dur pour ça. J’ai essayé de me détendre autant que possible, et j’ai réalisé que lorsque je suis détendue, tout fonctionne bien mieux. Surtout la force mentale, qui a beaucoup à voir avec mes performances. J’ai donc décidé de continuer à travailler sur ce point. Ici, c’est la première fois que ça marche parfaitement pour moi.

L'Allemande Hannah Neise sur sa force mentale durant la compétition.

Liste des médailles du skeleton à Beijing 2022

Femmes :

Or : Hannah Neise (Allemagne)

Argent : Jaclyn Narracott (Australie)

Bronze : Kimberley Bos (Pays-Bas)

Hommes :

Or : Christopher Grotheer (Allemagne)

Argent : Axel Jungk (Allemagne)

Bronze : Yan Wengang (République populaire de Chine)