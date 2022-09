Roger Federer : l’histoire de sa rencontre avec Mirka à Sydney 2000

La carrière de Roger Federer s’est forgée à travers ses nombreux succès sur le circuit, mais savez-vous qu’il n’avait remporté aucun titre avant de rencontrer sa femme, Mirka ?

Et savez-vous où et comment se sont-ils rencontrés ?

Après avoir annoncé qu’il prendrait sa retraite sportive à l’issue de la Laver Cup, du 23 au 25 septembre, revenons sur ce moment, il y a 22 ans, où la vie de Federer a changé pour toujours, sur et en dehors du court.

Miroslava Federer, alias Mirka, est une ancienne tenniswoman qui a représenté la Suisse aux JO de Sydney 2000 Photo de 2017 Getty Images

Comment Federer a-t-il rencontré sa femme Mirka

La magie a opéré lors des Jeux Olympiques de Sydney 2000, où les athlètes suisses participant aux compétitions de lutte et de tennis partageaient leur logement au village olympique.

Roger Federer avait alors 18 ans, et il semblait commencer à tomber amoureux de la tenniswoman Miroslava Vavrinec, également connue sous le nom de Mirka, âgée de 21 ans à l’époque.

Mais la timidité de Federer l’empêchait d’aller se présenter, et l’aide de ses partenaires était nécéssaire. Tout s’est cependant passé comme prévu et quelques années plus tard, Federer a révélé qu’ils se sont embrassés pour la première fois le dernier jour de compétition.

« Nous avons passés deux semaines tous ensembles dans ces dortoirs, avec des lutteurs et d’autres athlètes assez cools. J’imagine qu’en deux semaines, on créé des liens », se rappelait Federer lors d’une interview avec CNN.

« [Un lutteur] m’a dit : “Allez, embrasse-là”. Je ne savais pas quoi faire. “Non, je ne sais pas, peut-être… Devrais-je ?” En tous les cas, je l’ai fait. »

« Elle m’a dit que j’étais tellement jeune lorsque je l’ai embrassée. J’ai essayé de lui dire que j’avais presque 18 ans et demi. J’ai essayé de prendre un quart d’année ! »

Roger Federer lors des Jeux de Sydney 2000

Si Federer n’a pas pu remporter de médaille aux Jeux de Sydney, s’inclinant lors du match pour la médaille de bronze contre Arnaud Di Pasquale, il a gagné le cœur de Mirka.

Ensemble, les deux joueurs ont disputé la Hopman Cup 2022, en double, mais une blessure récurrente au pied a forcé Vavrinec a prendre sa retraite la même année.

Mais son avenir avec Roger était déjà décidé.

Elle a accepté l’offre de devenir sa manager, ce qui signifiait qu’ils allaient voyager ensemble sur le circuit.

Comment Mirka a aidé à rendre Federer plus mûr

Si certains auraient pu penser que leur amour allait éloigner Federer du tennis, ça aurait été une grande erreur. Au contraire, cette stabilité en dehors du court l’a aidé à se transformer. D’un joueur émotif, il est devenu un tennisman mûr.

« Elle n’avait pas de demandes particulières. Tout ce qu’elle voulait, c’était passer du temps avec moi », confiait Federer à Sportworld.

« Je n’avais pas encore remporté de titre. »

« C’est une personne forte et intelligente, qui a eu un impact énorme sur moi, sur et en dehors du court. Elle m’a fait confiance et appris à toujours donner le meilleur de moi-même. Elle était à mes côtés après mes défaites aussi. Elle n’a jamais laissé interférer ma carrière avec notre vie de tous les jours. »

Trois ans plus tard, le prodige de Bâle battait Mark Philippoussis en finale de Wimbledon 2003. Le premier de ses Grands Chelems.

Cette victoire inaugurait une période de succès inédite, où Federer allait enchaîner les succès à Wimbledon, l’Open d’Australie et l’US Open.

Roger Federer : Famille et enfants

En 2009, Federer et Mirka se marient dans une villa à côté de Bale, l’année de la naissance de leurs jumelles.

Ils ont ensuite eu de nouveaux jumeaux, des garçons cette fois-ci, en 2014.

Après une carrière riche de 103 titres dont 20 en Grand Chelem, Federer a tenu à remercier sa femme et ses enfants lorsqu’il a annoncé sa retraite.

« Je voudrais remercier spécialement ma superbe femme, qui a été à mes côtés à chaque minute. »

« Elle m’a échauffé avant les finales, a regardé chaque mach même lorsqu’elle était enceinte de huit mois, a supporté mon côté maladroit avec mon équipe pendant près de 20 ans. »

« Je voudrais aussi remercier mes cinq magnifiques enfants pour m’avoir soutenu, toujours prêts à explorer de nouveaux endroits pour créer d’incroyables souvenirs tout au long du chemin. Voir ma famille m’encourager dans les tribunes est un sentiment que je chérirai toute ma vie. »