Championnats du monde de tir ISSF carabine/pistolet 2022 : Présentation, programme et comment regarder les stars du tir dans cette épreuve de qualification olympique

Pas moins de 32 quotas olympiques pour les Jeux de Paris 2024 vont être mis en jeu au Caire du 12 au 27 octobre. La capitale égyptienne accueille les Championnats du monde de tir ISSF carabine/pistolet.

Quatre tickets pour les prochains JO sont mis en jeu dans huit disciplines olympiques individuelles. Ils vont ajouter encore un peu plus d'enjeu dans la course aux titres planétaires. Des compétitions par équipes et des épreuves non-inscrites au programme olympiques sont également prévues au Caire lors d'une quinzaine qui s'annonce spectaculaire.

Les Championnats du monde de tir ISSF carabine/pistolet sont retransmis en direct sur Olympic Channel via Olympics.com. Découvrez tout ce qu'il faut savoir pour suivre cette épreuve de qualification olympique.

Les athlètes français à suivre aux Championnats du monde de tir carabine/pistolet

L’équipe de France va se présenter au Caire avec des athlètes habitués à monter sur les podiums internationaux. Le leader de la délégation tricolore est Jean Quiquampoix. Il est le champion olympique en titre et le numéro 1 mondial du pistolet 25 m vitesse olympique.

Dans cette épreuve, Clément Bessaguet est le champion d’Europe. Il a déjà remporté un quota pour la France grâce à sa performance au rendez-vous continental à Wroclaw le mois passé.

Dans les épreuves femmes, la championne d'Europe 2021 Mathilde Lamolle est très attendue. La France a une deuxième cartouche dans cette épreuve avec Camille Jedrzejewski. Cette dernière a décroché la médaille d'argent aux Championnats du monde juniors l'an passé.

Océanne Muller arrive aussi en Égypte avec un statut de favorite. Elle est la numéro 1 mondiale en carabine à air 10 m. L’Alsacienne n’a que 19 ans et reste sur un titre mondial dans cette épreuve chez les juniors la saison dernière.

La sélection française aux Championnats du monde de tir 2022

Camille Jedrzejewski

Mathilde Lamolle

Océanne Muller

Judith Gomez

Jade Bordet

Agathe Girard

Clément Bessaguet

Jean Quiquampoix

Alexis Raynaud

Lucas Kryzs

Michaël D'Halluin

Brian Baudouin

Rémi Moreno Flores

Dimitri Dutendas

Émilien Chassat

Où et quand ont lieu les Championnats du monde de tir carabine/pistolet ?

Les Championnats du monde de tir ISSF carabine/pistolet sont organisés en Égypte, au Caire. C'est la première fois qu'un pays d'Afrique du nord accueille cet évènement.

La compétition se déroule au stand de tir du complexe de la ville olympique internationale. Une étape de la Coupe du monde y a eu lieu un peu plus tôt dans la saison.

Les quotas olympiques pour Paris 2024 décernés durant les Championnats du monde de tir carabine/pistolet

Au total, 32 quotas olympiques pour les Jeux de Paris 2024 sont mis en jeu lors des Championnats du monde de tir ISSF carabine/pistolet.

10 m carabine à air hommes – 4 quotas – Finale le 14 octobre

10 m carabine à air femmes – 4 quotas - Finale le 14 octobre

10 m pistolet à air comprimé hommes – 4 quotas - Finale le 15 octobre

10 m pistolet à air comprimé femmes – 4 quotas - Finale le 15 octobre

50 m carabine 3 positions femmes – 4 quotas – Finale le 21 octobre

50 m carabine 3 positions hommes - 4 quotas - Finale le 22 octobre

25 m pistolet femmes – 4 quotas - Finale le 22 octobre

25 m pistolet vitesse olympique hommes – 4 quotas – Finale le 23 octobre

Ces quotas ne sont pas nominatifs, ils sont attribués au CNO du pays de l'athlète.

Les résultats des Championnats du monde de tir carabine/pistolet sont également pris en compte pour le classement de qualification pour les Jeux Olympiques qui permet l'attribution d'un quota par épreuve.

Le programme complet des Championnats du monde de tir carabine/pistolet

Les épreuves à médailles sont en gras. Tous les horaires sont indiqués en heure locale qui est également l'heure CET.

Mercredi 12 octobre 2022 - Arrivée et entraînement

Jour d'entraînement - Tous les stands de tirs

Jeudi 13 octobre 2022 - Jour 1

Début de la compétition junior

18:00 - Cérémonie d'ouverture

Vendredi 14 octobre 2022 - Jour 2

08:30 – 09:15 - Carabine 10 m Hommes, groupe 1

10:00 - 11:15 - Carabine 10 m Hommes, groupe 2

12:00 – 13:15 - Carabine 10 m Femmes, groupe 2

À partir de 12:15 - Finale - Carabine 10 m Hommes – Attribution de quotas olympiques pour Paris 2024 – Regarder en direct sur Olympic Channel via Olympics.com

– Regarder en direct sur Olympic Channel via Olympics.com 14:00 - 15:15 - Carabine 10 m Femmes, groupe 2

À partir de 16:15 - Final - Carabine 10 m Femmes – Attribution de quotas olympiques pour Paris 2024 – Regarder en direct sur Olympic Channel via Olympics.com

Samedi 15 octobre 2022 - Jour 3

08:00 – 09:15 - Pistolet 10 m Hommes, groupe 1

10:00 - 11:15 - Pistolet 10 m Hommes, groupe 2

12:00 – 13:15 - Pistolet 10 m Femmes, groupe 1

À partir de 14:00 - Finale - Pistolet 10 m Hommes – Attribution de quotas olympiques pour Paris 2024 – Regarder en direct sur Olympic Channel via Olympics.com

– Regarder en direct sur Olympic Channel via Olympics.com 14:00 - 15:15 - Pistolet 10 m Femmes, groupe 2

16:00 - 16:30 - Carabine par équipes Hommes - Première partie

À partir de 16:30 - Finale - Pistolet 10 m Femmes – Attribution de quotas olympiques pour Paris 2024 – Regarder en direct sur Olympic Channel via Olympics.com

Regarder en direct sur Olympic Channel via Olympics.com 17:00 - 17:20 - Carabine par équipes Hommes - Deuxième partie

18:00 - 18:30 - Carabine par équipes Femmes Première partie - Groupe 1

19:15 - 19:45 - Carabine par équipes Femmes Première partie - Groupe 2

Dimanche 16 octobre 2022 - Jour 4

08:15 - 08:35 - Carabine par équipes Femmes Deuxième partie

09:30 - 10:00 - Pistolet par équipes Hommes Première partie

À partir de 10:15 - Finale - Carabine par équipes Hommes

10:30 - 10:50 - Pistolet par équipes Hommes Deuxième partie

11:30 - 12:00 - Pistolet par équipes Femmes Première partie

11:45 - 12:35 - Carabine 50 m 3 Positions par équipes Femmes - Première partie

À partir de 12:00 - Finale - Carabine par équipes Femmes

12:30 - 12:50 - Pistolet par équipes Femmes Deuxième partie

À partir de 13:30 - Finale - Pistolet par équipes Hommes

À partir de 14:45 - Finale - Pistolet par équipes Femmes

Lundi 17 octobre 2022 - Jour 5

08:00 – 08:30 - Carabine 10 m par équipes mixtes - Groupe 1

08:00 - 08:50 - Carabine 50 m allongé Femmes

09:15 - 09:45 - Carabine 10 m par équipes mixtes - Groupe 2

À partir de 10:30 - Finale - Carabine 10 m par équipes mixtes

14:15 - 14:45 - Pistolet 10 m par équipes mixtes - Groupe 1

15:30 - 16:00 - Pistolet 10 m par équipes mixtes - Groupe 2

À partir de 17:00 - Finale - Pistolet 10 m par équipes mixtes

Mardi 18 octobre 2022 - Jour 6

08:00 - 08:50 - Carabine 50 m allongé Hommes - Groupe 1

09:30 - 10:20 - Carabine 50 m allongé Hommes - Groupe 2

13:00 - 14:30 - Pistolet 50 m Hommes

13:00 - 14:30 - Pistolet 50 m Femmes

15:30 - 16:00 - Carabine 50 m allongé par équipes mixtes - Première manche

16:30 - 16:50 - Carabine 50 m allongé par équipes mixtes - Deuxième manche

Mercredi 19 octobre 2022 - Jour 7

08:00 - 11:50 - Pistolet 25 m standard Hommes

08:00 - 11:50 - Pistolet 25 m standard Femmes

12:45 - 14:00 - Carabine 10 m Hommes

Jeudi 20 octobre - Jour 8

08:15 - 09:45 - Carabine 50 m 3 Positions Femmes Première manche - Groupe 1

10:30 - 12:00 - Carabine 50 m 3 Positions Femmes Première manche - Groupe 2

12:30 - 13:45 - Pistolet 25 m vitesse olympique par équipes mixtes - Première manche

14:00 - 14:30 - Pistolet 25 m vitesse olympique par équipes mixtes - Deuxième manche

À partir de 15:30 - Finale - Pistolet 25 m vitesse olympique par équipes mixtes

Vendredi 21 octobre - Jour 9

08:00 - 10:30 - Pistolet standard 25 m Femmes

08:15 - 09:45 - Carabine 50 m 3 Positions Femmes

10:30 - 12:00 - Carabine 50 m 3 Positions Hommes Première partie - Groupe 1

À partir de 10:45 - Finale - Carabine 50 m 3 Positions Femmes - Attribution de quotas olympiques pour Paris 2024 – Regarder en direct sur Olympic Channel via Olympics.com

– Regarder en direct sur Olympic Channel via Olympics.com 13:00 - 14:30 - Carabine 50 m 3 Positions Hommes Première partie - Groupe 2

Samedi 22 octobre - Jour 10

08:00 - 12:30 - Pistolet 25 m vitesse olympique Hommes Première partie

08:15 - 09:45 - Pistolet 25 m vitesse olympique Hommes Première partie

À partir 10:45 - Finale - Carabine 50 m 3 Positions Hommes - Attribution de quotas olympiques pour Paris 2024 – Regarder en direct sur Olympic Channel via Olympics.com

– Regarder en direct sur Olympic Channel via Olympics.com 12:00 - 12:50 - Carabine 50 m 3 Positions par équipes Femmes Première partie

13:15 - 15:00 - Pistolet standard 25 m Femmes - Épreuve de vitesse

13:30 - 14:05 - Carabine 50 m 3 Positions par équipes Femmes Première partie

À partir de 16:00 - Finale - Pistolet standard 25 m Femmes - Attribution de quotas olympiques pour Paris 2024 – Regarder en direct sur Olympic Channel via Olympics.com

Dimanche 23 octobre - Jour 11

08:00 - 09:00 - Pistolet 25 m par équipes femmes partie 1

À partir de 08:30 - Finale carabine 3 positions 50 m par équipes Femmes

09:15 - 09:45 - Pistolet 25 m par équipes femmes partie 2

09:30 - 10:20 - Carabine 3 positions 50 m par équipes hommes partie 1

À partir de 10:30 - Finale pistolet 25 m par équipes Femmes

11:00 - 11:30 - Carabine 3 positions 50 m par équipes hommes partie 2

11:00 - 15:30 - Pistolet 25 m vitesse olympique hommes partie 2

À partir de 12:30 - Finale carabine 3 positions 50 m par équipes Hommes

14:30 - 15:20 - Carabine 3 positions 50 m par équipes mixtes partie 1 groupe 1

16:00 - 16:50 - Carabine 3 positions 50 m par équipes mixtes partie 1 groupe 2

À partir de 16:30 - Finale pistolet 25m vitesse olympique Hommes - Attribution de quotas olympiques pour Paris 2024 – Regarder en direct sur Olympic Channel via Olympics.com

Lundi 24 octobre - Jour 12

08:00 - 11:00 - Pistolet 25m vitesse olympique par équipes Hommes partie 1

08:15 - 08:50 - Carabine 3 positions 50 m par équipes mixtes partie 2

À partir de 09:45 - Finale carabine 3 Positions 50 m par équipes mixtes

11:15 - 12:45 - Pistolet 25m vitesse olympique par équipes Hommes partie 2

À partir de 13:30 - Finale - pistolet 25m vitesse olympique par équipes Hommes

15:15 - 16:00 - Pistolet 50 m par équipes mixtes partie 1

16:30 - 17:00 - Pistolet 50 m par équipes mixtes partie 2

À partir de 17:45 - Finale pistolet 50 m par équipes mixtes

Mardi 25 octobre - Jour 13

09:00 - 11:00 - Pistolet à percussion centrale 25 m Hommes - épreuve de précision

09:00 - 11:00 - Pistolet à percussion centrale 25 m Femmes - épreuve de précision

12:00 - 13:30 - Pistolet à percussion centrale 25 m Hommes - épreuve de vitesse

12:00 - 13:30 - Pistolet à percussion centrale 25 m Femmes - épreuve de vitesse

13:00 - 14:30 - Carabine 3 Positions 300 m femmes

À partir de 15:30 - Finale carabine 3 positions 300 m par équipes Hommes

Mercredi 26 octobre - Jour 14

À partir de 08:00 - Finale carabine 3 positions 300 m par équipes Femmes

09:15 - 10:05 - Carabine allongé 300 m par équipes Hommes

10:45 - 11:35 - Carabine allongé 300 m par équipes Femmes

12:45 - 14:00 - Carabine 3 positions 300 m par équipes mixtes partie 1

14:30 - 15:00 - Carabine 3 positions 300 m par équipes mixtes partie 2

À partir de 15:45 - Finale carabine 3 positions 300 m par équipes mixtes

Jeudi 27 octobre - Jour 15

À partir de 08:00 - Finale carabine debout 300 m par équipes Hommes

À partir de 09:45 - Finale carabine debout 300 m par équipes Femmes

11:45 - 12:45 - Carabine allongé 300 m par équipe mixtes partie 1

13:15 - 13:45 - Carabine allongé 300 m par équipes mixtes partie 2

À partir de 14:30 - Finale - carabine debout 300 m par équipes mixtes

Comment regarder les Championnats du monde de tir carabine/pistolet

Les finales des épreuves qui offrent des quotas olympiques pour les Jeux de Paris 2024 sont retransmises dans le monde entier sur Olympic Channel via Olympics.com et l'application officielle Olympics.com. Les meilleurs moments sont également disponibles.

L'intégralité des épreuves sont diffusées par les partenaires diffuseurs de l'ISSF, et ses chaînes Youtube.

Découvrez la liste complète des diffuseurs ici.