Donovan Carrillo : « Nous pouvons faire encore mieux à Milano Cortina 2026 »

Donovan Carrillo insiste : sa performance à Beijing 2022 n’est qu'un début.

Dès son retour de République populaire de Chine vers Mexico, le patineur artistique de 22 ans avait déjà les yeux rivés sur les prochains Jeux Olympiques d’hiver de Milano Cortina 2026.

« Nous avons accompli de grandes choses à Pékin », expliquait-il aux journalistes à l’aéroport, « et je suis certain qu’avec les quatre prochaines années de préparation qui nous séparent de Milan, nous pourrons faire des choses encore plus grandes. »

C’est en héros que Carrillo a été accueilli à Mexico, après son incroyable performance lors des Jeux Olympiques de Beijing 2022, où il a éblouit le monde entier et qui n’était que le début d’une belle aventure pour lui.

À l’aéroport, les fans tenaient des photos de lui et des pancartes sur lesquelles ont pouvait lire : « Bienvenue à la maison Donovan, nous sommes fiers de toi », ainsi que « Merci d’avoir été la fierté du Mexique. »

« C’est un rêve qui devient réalité », déclarait Carrillo.

« Cela prouve que lorsqu'on s’investit à fond dans quelque chose et qu’on se consacre à un objectif, on peut y arriver. »

Le 24 février, Carrillo a posté un message à son presque demi-million d’abonnés sur Instagram :

« Si je pouvais dire quelque chose au Donovan de huit ans, je lui dirais que ça ne sera pas facile mais que ça vaut le coup. »

« Je suis toujours surpris par le soutient et l’amour que vous m’avez envoyés après ma participation aux Jeux Olympiques d’hiver. J’en garde de très bons souvenirs et je remercie chaque personne qui a apporté sa pierre à l’édifice et qui m’a aidé à accomplir cela. »

Carrillo est devenu un phénomène à Beijing 2022, non seulement pour ses qualités de patineurs mais aussi pour avoir été le tout premier patineur mexicain à se qualifier pour le programme libre aux JO, après sa 19e place au programme court.

Il a terminé 22e du classement général suite à son programme libre, durant une compétition qui a vu quelques-uns des plus grands patineurs de l'histoire, comme le futur champion olympique Nathan Chen et la superstar japonaise Hanyu Yuzuru.

L'histoire de Carrillo rend son exploit encore plus impressionnant. Le patineur s'entraîne sur une patinoire publique dans un centre commercial, souvent entouré de 40 à 50 personnes qui patinent autour de lui.

Il a mis la barre très haut à Pékin avec un programme court époustouflant, réussissant un quadruple boucle piqué, un triple Axel et une combinaison triple Lutz-triple boucle piqué sur les chansons « Black Magic Woman » et « Shake It » du célèbre musicien d'origine mexicaine Santana.

Les vidéos de Carrillo ont été vues des millions de fois pendant les Jeux et sa réaction à sa note du programme court a été l'un des moments les plus mémorables de Beijing 2022 (voir la photo ci-dessous).

Donovan Carrillo après son programme court à Beijing 2022. (Photo de Matthew Stockman/Getty Images) Photo de 2022 Getty Images

Le jeune patineur de 22 ans avait déjà créé l’exploit en devenant le tout premier de sa nation à participer aux Jeux Olympiques d’hiver en patinage artistique depuis 30 ans et cette année à Beijing 2022, il est devenu le premier à se qualifier pour le programme libre.

Au total, le Mexique a qualifié quatre patineurs aux JO et la dernière apparition d’un patineur mexicain remontait à Albertville en 1992, où Riccardo Olavarrieta et Mayda Navarro n’avaient pas réussi à passer le cap du programme court.

Briser les barrières et les stéréotypes jusqu’à Milano Cortina 2026

Sa tournée médiatique s’est poursuive à son retour et la chaine CNN espagnole l’a accompagné dans une école où il signait des autographes et posait pour des photos lors d’un événement public, et les participants s’amassaient pour le voir.

« Dans la vie, il y a des hauts et des bas émotionnels, mais ce que je retiens de Pékin, c'est toute la satisfaction de vivre un rêve après 14 ans de travail et d’effort », a-t-il déclaré à CNN.

« Je dois aussi remercier mon entraîneur pour avoir rendu cela possible et ma famille pour avoir toujours cru en moi. »

« C'est un privilège de pouvoir mettre ma pierre à l’édifice et d’aider les jeunes à croire en leurs rêves. »

« Moi aussi par le passé j’ai admiré d'autres athlètes mexicains qui ont réussi à faire tomber les barrières et à repousser les stéréotypes, et c'est un privilège d'être de l'autre côté et de véhiculer ce message à mon tour. »

Un « rêve fou »

« Beaucoup de personnes m’ont dit au début de ma carrière sportive, que c’était un rêve fou », expliquait Carrillo à Olympics.com.

« Les gens riaient ou me disaient que se qualifier était impossible pour un Mexicain. »

Sa mère expliquait que parfois, ils n’avaient pas assez d’argent pour qu’il puisse passer du temps à s’entraîner sur la glace.

« Pour nous, le plus difficile a été les moyens financiers », racontait la mère de Carrillo.

« Nous avons songé à retirer les enfants du cours de patinage, car comme je le disais à Goyo [Gregorio Nunez, l’entraîneur de Donovan], nous n’avions pas les moyens de payer. »

« C’est un vrai défi, je ne vais pas le cacher », continuait Donovan.

« Mais au lieu d’avoir des remords et de me morfondre sur ce que je n’avais pas, j’ai toujours essayé de travailler dur avec ce que j’avais. C’est ce qui a fait que je suis là aujourd’hui. C’est mieux de se concentrer sur ce qu’on a, d’essayer d’en tirer le meilleur profit et de vivre ses rêves. »

L’inspiration de Donovan

Carrillo s'est inspiré de nombreux athlètes pour arriver là où il est aujourd'hui.

« Avant le patinage artistique, j’ai fait de la gymnastique et du plongeon. J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'athlètes olympiques et de m'entraîner avec eux quand j'étais enfant, comme [les plongeurs olympiques] Ivan Garcia, German Sanchez et Jahir Ocampo », a-t-il confié à Olympics.com.

« Ils ont toujours été super gentils avec moi et ils m'ont beaucoup appris. »

À Pékin, il a confié à Olympics.com qu'il aimerait essayer de plonger avec le Mexicain Rommel Pacheco.

« Ce serait incroyable de plonger avec Rommel », a déclaré la sensation du patinage artistique. « Je pense qu'il serait excellent en patinage artistique, aussi. »

Un nouveau départ pour Carrillo, dont tous les chemins mènent à Milano-Cortina en 2026.