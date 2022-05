En route vers Paris 2024 : Le système de qualification du golf expliqué

À Tokyo 2020, Nelly Korda et Xander Schauffele ont été sacrés championne et champion olympiques, faisant les beaux jours des États-Unis. De son côté, la Japonaise de 22 ans Inami Mone avait remporté la médaille d'argent, tout comme le Sud-africain de 45 ans Rory Sabbatini chez les hommes.

Avant de tenter de monter une nouvelle fois sur le podium olympique lors des Jeux de Paris 2024, ils vont devoir se qualifier à travers un processus précis.

Olympics.com vous explique tout.

Combien de golfeurs vont participer à Paris 2024 ?

Au total, 120 golfeurs participeront aux Jeux de Paris 2024 : 60 chez les hommes et 60 chez les femmes. C'est exactement le même nombre qu'à Tokyo 2020.

La France, en tant que pays hôte, bénéficie d'un quota par genre. Les attributions des 118 quotas restants seront basées sur le classement olympique de golf (OGR) sur une période continue de deux ans.

Aucun quota sera attribué sur le principe d'universalité en golf. Mais certains CNO pourraient obtenir un quota via le système de réattribution des quotas non-utilisés.

Quel est le système de qualification pour Paris 2024 en golf ?

Les quotas de golf pour Paris 2024 seront attribués en fonction du classement olympique au 17 juin 2024 pour les hommes et au 24 juin 2024 pour les femmes.

Les résultats d'un certain nombre de tournois sont comptabilisés pour l'OGR, pour le tournoi hommes et le tournoi femmes.

Les points sont attribués en fonction du classement des athlètes dans chaque tournoi pris en compte, avec les tournois les plus importants qui reversent plus de points, selon le processus de distribution de points approuvé par la Fédération internationale de golf (IGF).

Le calcul est basé sur une période continue de deux ans, avec les points attribués lors des 13 dernières semaines étant pris en compte à 100 %. Avant cette période de 13 semaines, les points sont dévalués de 1,1 % pour chacune des 91 semaines écoulées jusqu'à ce que les résultats ne soient plus pris en compte.

L'OGR est établi en fonction de la moyenne de points que l'athlète parvient à accumuler sur la période de deux ans. Pour calculer cette moyenne, il suffit de diviser le nombre total de points accumulé par le nombre de tournois disputés.

Le minimum de tournois disputés est de 35 chez les femmes, tandis qu'il est de 40 chez les hommes, avec un maximum de 52 sur la période continue de deux ans.

En cas d'égalité, le départage sera effectué de la façon suivante :

Tout d'abord, en comparant les points des athlètes au classement mondial de golf, différent du classement olympique, remporté pendant la période de 52 semaines la plus récente. Puis si besoin, en comparant les points du même classement remportés pendant la période de 13 semaines la plus récente, à partir de la date de prise en compte des points du classement olympique (OGR) : lundi 17 juin 2024 pour les hommes et lundi 24 juin 2024 pour les femmes.

Le top 15 de l'OGR sera sélectionné et obtiendra des quotas nominatifs, avec un maximum de quatre athlètes par CNO.

Ensuite, les athlètes classés à partir de la 16e place de l'OGR obtiendront des quotas nominatifs, avec un maximum de deux quotas par CNO, sachant que les quotas obtenus via le top 15 sont inclus. La sélection s'effectuera jusqu'à ce que le nombre de 59 athlètes soit atteint, places continentales incluses.

Un quota par genre de chacun des cinq continents du Mouvement olympique sera garanti. Si elles ne le sont pas via le processus ci-dessus, les places continentales seront attribuées aux athlètes des continents respectifs les mieux classés de l'OGR.

Quel est le format des épreuves olympiques de golf à Paris 2024 ?

La compétition de golf à Paris 2024 se déroulera du 1er au 10 août 2024 au golf national, situé à Saint-Quentin-en-Yvelines, à 41 km du village olympique.

Le format de la compétition de golf est le stroke play, qui comptabilise le nombre de coups effectués par un athlète pour atteindre tous les trous, sur quatre jours (72 trous, 18 par jour). Le golfeur avec le moins de coups sur les quatre manches remporte la compétition.

L'Espagnol Jon Rahm célèbre sa victoire lors du Memorial Tournament, le 19 juillet 2020 Photo de 2020 Getty Images

Les golfeurs à suivre à Paris 2024

Le numéro 1 mondial actuel est espagnol : Jon Rahm. Il a dû déclarer forfait pour Tokyo 2020 en raison d'un test positif au COVID-19, mais il pourrait bien rattraper le temps perdu à Paris 2024 et tenter de remporter la première médaille d'or olympique en golf pour l'Espagne.

Le Britannique Rory McIlroy a quant à lui fait ses débuts olympique au Japon cet été, en terminant quatrième après un duel épique lors du playoff pour la médaille de bronze. Le Nord-Irlandais est devenu le troisième golfeur, après Jack Nicklaus et Tiger Woods, à remporter quatre tournois majeurs à l'âge de 25 ans, et le premier Européen à remporter trois titres majeurs différents. Après Tokyo 2020, McIlroy avait déclaré à Sky Sports : « Toute la journée, je n’ai pas arrêté de dire que je ne m’étais jamais autant battu pour finir troisième. C’est décevant de repartir d’ici sans [médaille]. Ça me rend encore plus déterminé à revenir pour Paris 2024 et essayer de remporter une médaille. »

Dans le tableau femmes, les médaillées d’or et de bronze ont maintenu leur niveau de forme. L’Américaine Nelly Korda et la Néo-Zélandaise Lydia Ko, sont classées respectivement au deuxième et troisième rang mondial, juste derrière la Sud-Coréenne Ko Jin-Young, qui a terminé 9e à Tokyo 2020. Lydia Ko a la possibilité de devenir la première golfeuse à remporter trois médailles olympiques consécutives en golf.

Lors de la dernière décennie, les athlètes de République de Corée ont dominé le golf féminin : depuis 2010, une Sud-Coréenne a toujours remporté au moins un majeur par an. Même aujourd’hui, quatre Sud-Coréennes sont présentes dans le top 10 mondial, notamment Ko Jin-Young (n° 1), la championne olympique de Rio 2016, Park In-Bee (n° 9), Kim Hyo-Joo (n° 8) et Kim Sei-Young (n° 10). Elles étaient toutes aux Jeux de Tokyo 2020, mais ne sont pas parvenues à atteindre le podium. Elles tenteront toutes d’atteindre le podium dans un peu plus de deux ans.

Les moments clés des qualifications du golf pour Paris 2024

17 juin 2024* : Fin de la période de qualification pour les golfeurs

18 juin 2024 : Publication du classement olympique hommes & l’IGF informe les CNO et fédérations nationales des quotas alloués pour la compétition hommes

18 juin 2024 : Publication de la liste de reserve des quotas alloués pour la compétition hommes

24 juin 2024** : Fin de la période de qualification pour les golfeuses

25 juin 2024 : Publication du classement olympique femmes & l’IGF informe les CNO et fédérations nationales des quotas alloués pour la compétition femmes

25 juin 2024 : Publication de la liste de reserve des quotas alloués pour la compétition femmes

27 juin 2024 : Les CNO confirment l’utilisation des quotas à l’IGF

2 juillet 2024 : réattribution par l’IGF des quotas non-utilisés

8 juillet 2024 : date limite des inscriptions pour Paris 2024

31 juillet 2024 : date limite pour la ré-attribution des quotas hommes

1-4 août 2024 : compétition olympique hommes

6 août 2024 : date limite pour la ré-attribution des quotas femmes

7-10 août : compétition olympique femmes

26 juillet - 11 août 2024 : Jeux Olympiques de Paris 2024

*ou après la fin de toutes les épreuves qualificatives prévues ou devant terminer le 17 juin 2024 qui ont été reportées en raison des conditions météorologiques ou toute autre circonstance, à condition qu’elles soient terminées le 18 juin 2024.

**ou après la fin de toutes les épreuves qualificatives prévues ou devant terminer le 17 juin 2024 qui ont été reportées en raison des conditions météorologiques ou toute autre circonstance, à condition qu’elles soient terminées le 25 juin 2024.

