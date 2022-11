Découvrez Phryge olympique et Phryge paralympique : l’histoire derrière les mascottes de Paris 2024

Depuis Shuss, la mascotte à skis arborant du bleu, du blanc et du rouge, apparue pour les Jeux Olympiques d’hiver de Grenoble 1968, les mascottes sont des ambassadeurs amusants et festifs du Mouvement olympique.

Il est désormais temps de découvrir les Phryges, les mascottes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, dont la mission est la suivante : montrer au monde que le sport peut tout changer et qu’il mérite de jouer un rôle majeur dans la société.

En compagnie de Tony Estanguet, président de Paris 2024, accompagné de Gwladys Épangue, médaillée de bronze en taekwondo aux JO de Beijing 2008, et de Michaël Jeremiasz, champion paralympique de tennis, les mascottes ont été réveillées ce lundi 14 novembre à 11h30.

« On a choisi un ideal plutôt qu'un animal et on est parti sur le bonnet phrygien car c'est un symbole fort pour la République française », a commenté Tony Estanguet lors de la conférence de presse. « C'est un object connu qui porte ce symbole de liberté, un objet qui va incarner les mascottes dans le monde entier. »

« On a conscience que la majorité des handicaps ne sont pas visibles, mais on pense que c’est un message fort de la rendre visible pour promouvoir ce message d’inclusion. »

Qui sont les Phryges ?

Les Phryges sont des personnages inspirés de bonnets phrygiens, qui représentent un grand symbole de liberté, d’inclusivité et la capacité du monde à soutenir de grandes causes. Ils arborent du bleu, du blanc et du rouge ainsi que le logo doré de Paris 2024 sur leur poitrine. Leurs yeux ont été pensés pour être à la fois malicieux et expressifs, et dessinent une cocarde afin que le bonnet phrygien soit immédiatement identifiable.

Phryge olympique ainsi que Phryge paralympique seront les héros des Jeux de Paris 2024. Pendant les deux prochaines années, ils joueront un rôle fondamental pour promouvoir les prochains Jeux avant d’accueillir les athlètes à Paris 2024.

« Ce sont les personnages principaux d'une grande tribu et membres de la grande famille des Phryges », a ajouté Julie Matikhine, directrice de la marque Paris 2024.

« Selon la légende que nous avons inventée, elles existent depuis des millénaires, on les retrouve dans différentes grandes étapes de l'histoire de la France. Elles sont de retour pour ce nouveau grand rendez-vous pour mener notre prochaine mission : la revolution par le sport. Le but est de montrer que le sport peut tout changer dans la société. Les deux mascottes sont les deux stars de ce groupe. »

LIRE AUSSI - L'interview de Philippe Mairesse, créateur de Magique, la mascotte d'Albertville 1992

Qu’est qu’une Phryge ?

Phryge olympique et Phryge paralympique représentent des bonnets phrygiens, un type de bonnet devenu un grand symbole de liberté dans l’histoire française. Ils représentent une référence commune pour les Français : dans l’art (en tant qu’allégorie de la liberté) et dans les institutions françaises (en tant que symbole de la République, il coiffe Marianne dans les mairies). Il se décline même dans les objets du quotidien, comme les timbres et les pièces de monnaie.

C’est également un symbole de liberté, coiffant les esclaves affranchis en Rome antique et apparaissant sur de nombreux emblèmes dans les pays d’Amérique du Nord et du Sud.

Également appelé bonnet de la liberté, le bonnet phrygien est devenu au cours de l’histoire l’un des symboles de la République française.

Les Phryges sont aujourd’hui de retour pour les Jeux de Paris 2024, prêts à montrer au monde entier leur courage, leur détermination et leur souhait indéfectible de réussir.

Quelle est la différence entre Phryge olympique et Phryge paralympique ?

Avec comme devise « Seul, nous allons plus vite mais ensemble, nous allons plus loin », Phryge olympique et Phryge paralympique se complètent et se rendent mutuellement meilleurs.

Phryge olympique est une fine stratège et calcule tout. Avec son esprit méthodique et son charme fou, elle saura convaincre le plus grand nombre de faire plus de sport au quotidien.

Phryge paralympique est spontanée et pleine d’énergie et d’enthousiasme. Elle répand les valeurs du sport et l’envie de vibrer et de célébrer les athlètes dans tous les stades et sur tous les sites des Jeux.

Phryge paralympique est dotée d’une prothèse, une lame de course, ce qui en fait un modèle pour beaucoup, donnant également un maximum de visibilité aux personnes souffrant d’un handicap.

Des mascottes en mission

Phryge olympique et Phryge paralympique sont en mission pour faire la révolution par le sport afin de montrer au monde que le sport peut tout changer et qu’il mérite une place de premier rang dans notre société.

Elles travailleront sans relâche pour promouvoir le changement par le sport, notamment pour notre quotidien, notre santé, nos relations avec les autres et la nature.

Elles font également le maximum pour embarquer le plus grand nombre dans ce formidable élan des Jeux. Alors préparez-vous, c’est juste le début !

Vous voulez votre propre Phryge ? Rendez-vous sur le site officiel de Paris 2024 pour vous la procurer.

Découvrez l'histoire derrière les précédentes mascottes olympiques