La France indétrônable aux Mondiaux de triathlon en relais mixte, la Grande-Bretagne décroche les premiers quotas olympiques

Les meilleurs triathlètes de la planète étaient au rendez-vous lors de ces Championnats du monde de sprint et relais mixte de Montréal, du 24 au 26 juin.

La ville canadienne était la cinquième étape des World Triathlon Championship Series 2022, la troisième de l’année après Yokohama (Japon) en mai, et Leeds (Grande-Bretagne) en juin.

En jeu lors de la compétition de relais mixte, les premiers quotas olympiques pour les Jeux de Paris 2024 : deux quotas par genre (hommes et femmes) attribués au Comité National Olympique (CNO) vainqueur.

C’est la Grande-Bretagne, championne olympique à Tokyo 2020, qui s’empare de ces précieux quotas, décrochant une place pour l’épreuve de relais mixte et deux places par genre dans les épreuves individuelles.

En tant que pays hôte, la France, triple championne du monde de l’épreuve, ne pouvait pas remporter de quotas car elle bénéficie automatiquement de deux quotas par genre en relais mixte, et donc d’une équipe.

Mais Pierre Le Corre, Emma Lombardi, Vincent Luis et Cassandre Beaugrand en ont tout de même profiter pour s’imposer et décrocher un quatrième titre mondial consécutif. Le cinquième au total pour la France.

« On est capable d'avoir plusieurs équipes et je suis très heureux de partager le podiums avec ces personnes, et on a une belle génération qui promet pour les relais des Jeux de Paris 2024 », a déclaré Vincent Luis après la course.

Le film des Championnats du monde de relais mixte de triathlon

Après le premier relais, emmené par Pierre Le Corre côté français, la Nouvelle-Zélande était en tête avec Hayden Wilde, juste devant le Britannique Alex Yee, médaillé d’argent à Tokyo 2020 en individuel. La France était en quatrième position.

Emma Lombardi prenait le deuxième relais et entamait une remontée pour revenir à la deuxième position à la fin de la course à pied. Le Danemark de Alberte Kjaer Pedersen était en tête. Lombardi passait le relais au double champion du monde Vincent Luis, qui prenait la tête dès l’épreuve de natation.

Il sortait de l’eau avec 17 s d’avance sur l’Américain Kevin Mcdowell, qui était suivi du Néo-zélandais Tayler Reid. Il maintenait son avance à vélo puis l’accentuait à pied pour passer le relais à Cassandre Beaugrand avec 22 secondes d’avance. La Nouvelle-Zélande était deuxième et les USA troisième, avec 27 s de retard.

La Française sortait de l’eau avec 26 s d’avance, mais ne conservait que 11 s après le vélo. La Britannique Georgia Taylor-Brown, qui comptait 52 s de retard avant la natation, remontait à la troisième position avec 14 s de retard, mais elle devait s'arrêter dans la penalty box pendant 10 s. La leader au classement général de la WTCS parvenait tout de même à décrocher l'argent et les premiers quotas olympiques.

Les États-Unis de Summer Rappaport parvenaient à remporter le bronze, avec 30 s de retard.

